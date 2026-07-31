「不討厭也不羨慕誰，就是最富有的人！」心理學家送給中年人的3個建議

文／李湖仙

你是否曾經以為，到了「40歲」應該就會成功了吧？很多人都會想像，只要自己在社會上累積了足夠的經驗，就能獲得他人的認可、達成目標，人生自然會走上一條平坦順遂的大道。但現實是，即使過了40歲，也很難說自己已經成功。

那麼，40歲之後人生開始順遂起來的人，成功的關鍵在哪裡呢？

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人生順遂的三個關鍵

第一個關鍵是正向心態。

保持正向心態能提升我們解讀世界的能力，即使身處同樣的情境，有人選擇用負面角度看待，也有人能從中看見正面意義。那種凡事說「一切都很好」、「大家都很好」的人只是天真，真正的正向心態會細數自己人生所擁有的，在他人的人生中找出值得學習的地方。

不幸總是毫無預警地降臨，但喜悅與幸福往往是用手指細數，慢慢累積出來的。正向的人正是特別擅長找出這些喜悅與幸福的人，能用正面角度看待人生，不只對自己溫柔，也對他人格外寬厚，因為，對自己的喜悅與對他人的喜悅，往往是同時被創造出來的。

在古埃及，人們相信死後會站在神的面前，神會問兩個問題：「你的人生對你而言是喜悅的嗎？這份喜悅也帶給其他人喜悅了嗎？」只有對這兩個問題都回答「是」，才能進入天堂。

這兩個問題是為了亡者而問的嗎？不是的，這是為活著的人而問的問題，尤其適合在四十歲這個時刻拿來反省自己。

或許可以將問題重新解讀為：「你是否肯定自己的人生？」

在人生旅途中，難免有不足、缺憾，也會犯錯、跌倒，但即便如此，你如何評價自己的一生？神之所以向人類提出這樣的問題，想聽到的不是一切都很完美，神期待人們回答：「我已經盡力活過。」即使不完美，也能為自己已盡全力而感到驕傲。為了這樣的人生，請以正向的心態，經常撥出時間去尋找生活中的喜悅與幸福。

書名：《40歲的人生提案：中年之路最常見的30個生命課題，心理學家給你的解答》 作者：李湖仙 出版社：商業周刊 出版時間：2026年5月28日

第二個關鍵是人生的主導權。

在人的一生中，我們必須做出無數選擇，諸如要做什麼樣的工作、要與誰一起生活，這些本來都該由自己決定。但即使到了40歲，仍然有人一路被別人的決定牽著走，彷彿被揪著衣領子過日子。久而久之，人生不再像是自己的人生，而像是在替別人的人生當配角。

請相信自己，試著找回對人生的主導權吧。一開始可能會感到有些混亂，你會反覆懷疑自己的選擇是否正確，也會擔心萬一選錯了怎麼辦。但你走到40歲，早已累積了無數次跌倒的經驗，同時也累積了重新站起來的能力。正是在這樣的過程中，我們培養出對人生的自信和韌性，也形成屬於自己的倫理觀念和道德標準。到了這個年紀，不論選擇什麼都不太會犯下致命錯誤，與其受他人左右，不如選擇自己想要的生活。

第三個關鍵是認可自己。

願你在40歲的時候，能夠成為最富有的人，所謂的「最富有」比你想像的更簡單：不討厭誰，也不羨慕誰，這樣的人就是最富有的人。先前你或許陷在比較地獄中掙扎，為了比別人做得更好、爬得更高而努力，現在，是時候認可自己的人生了。

除非是遭遇那些讓人生幾乎崩解的事件，否則一切後悔和遺憾的記憶，就別留在心裡了，灑脫地放下吧。這正是屬於40歲的成熟。請沉浸在40歲的魅力裡，好好享受40歲帶來的喜悅。

40歲正是在社會上不斷往高處攀升的階段，難免會有危機與困難，但人生不就是一場走鋼索的過程嗎？也許是最不安的時刻，卻能在那份搖晃中感受到另一種快感，試著享受看看吧。回頭看看自己已經爬到多高的地方，認可自己一路走來的努力和成果。

與其盯著討厭的人或羨慕別人，不如好好疼惜鏡子裡的自己，替自己打理、替自己裝點，並對自己說一句：「接下來的人生也會好好的。」這不正是最富有的人嗎？

希望你能透過正向的心態、對人生的主導權，以及對自己的認可，盡情享受40歲人生帶來的喜悅。

●本文摘自商業周刊 出版之《40歲的人生提案：中年之路最常見的30個生命課題，心理學家給你的解答》。