人際關係也會影響壽命？重新評估社交健康，遠離失智與中風

健康 的未來在社交

為了健康，你會做哪些努力？

假設你完全遵照醫生、健康部落格與養生達人的建議：每天走一萬步、每晚睡足八小時、吃大量新鮮蔬菜、拒絕加工食品；並在專業教練協助下健身；然後以冥想和泡熱水澡來舒緩身心。

你的身心健康的確會因此而改善──但也只能改善到某個程度。

傳統健康建議的問題在於，它忽略了一個最重要的因素：人際連結。

如果你沒有一個可以寫在「緊急聯絡人」欄位的名字；如果你每年只在假期裡的短短幾個小時見到你的家人；如果你缺乏能夠分享生活體驗的親密朋友；或者，如果你沒有足夠的獨處時間來與自己重新連結的話，你就無法達到完整的健康。

你很重視自己的愛情與友誼關係，但你是否知道它們竟然能決定壽命的長短？當你花時間與家人或朋友相處、邀請同事共進午餐或與鄰居閒話家常時，可曾意識到這些互動會影響到你（以及他們）是否罹患心臟病、糖尿病、憂鬱症或失智 症？

健康不只是在身體或心理層面，還會受到社交層面的影響。

書名：《健康社交說明書：人際連結的藝術與科學，哈佛社會學家用「5-3-1法則」打開人生快樂關鍵【鸚鵡螺圖書獎金獎】》 作者：卡斯利˙基蘭 出版社：創意市集 出版時間：2026年07月16日

社交健康（Social Health）也是整體健康和幸福感的層面之一，源自於你的「人際連結」，卻經常被嚴重低估。身體健康關聯到的是你的身體，心理健康關聯到的是你的心智，社交健康則是關聯到你的「人際關係 」（Relationship，譯注：原意為關係，為避免中文歧義，亦會依據前後文意直譯為「關係」或延伸譯為「人際關係」。而前述的人際「連結」與「關係」可以解釋為：我們需要靠「人際連結」來產生「人際關係」。為免混淆，特此說明）。正如我們將在第一部分探討的，社交健康需要我們培養與家人、朋友和周遭人們的關係，讓你歸屬於群體之中，感受到被支持、被重視和被愛，其分量和方式必須讓你有被滋養身心的感受。

幾十年來的研究已經證明，人際連結的重要性就像食物和水一樣。然而「缺乏人際連結，我們就會承受痛苦」的這項知識，卻尚未深入健康觀念的主流理解中。

現在已經有許多人出現社交健康下滑的跡象。過去三十年裡，美國人擁有十位或更多親密朋友的比例，下降了百分之二十；過去二十年裡，人們每個月的獨處時間，平均增加了二十四個小時。在過去十年裡，參與如讀書會、運動組織和社區協會等社群活動的比例，也下降了近百分之二十。根據二〇一九年的一項全國性調查顯示，大約有一半的美國成年人覺得沒有人真正了解他們。

研究人員在其他國家也記錄到類似的趨勢。根據蓋洛普（Gallup）調查顯示，全球有三億三千萬名成年人，曾經連續好幾週沒和任何家人或朋友說上一句話，而且有百分之二十的成年人在需要幫助時，沒有任何可以求助的人。連我這種以解讀此類統計為職業的人來說，都會對這些統計數字感到震驚。

這種缺乏連結的狀態相當危險，會讓中風 風險增加百分之三十二、失智風險上升百分之五十、早逝風險則提高百分之二十九。

然而，不只缺乏連結會造成傷害，過度連結或缺乏意義的連結，同樣也會帶來負面影響。無論是因過多社交義務而精疲力竭的內向者、人際關係廣而淺薄的外向者、沉溺於社群媒體的青少年，或是捲入衝突的群體等，許多人的社交天平都處於失衡狀態。與此同時，仇恨犯罪激增、社會對立加劇，人與人之間的信任感也降到了岌岌可危的程度。

這已經相當於一場公衛危機了。正如我們將在第十章探討的，世界各地政府正開始採取應對措施，從英國與日本政府設立處理「孤單」問題的部長職位，到世界衛生組織（WHO）成立「全球社交連結委員會」等都是。

但這對個人意味著什麼呢？在日常生活中，你可以採取什麼行動來與周遭的人進行有意義的人際連結，並因此過上更長壽、更健康、更快樂的生活呢？

我已經花了十幾年尋找這些問題的答案，本書便將精確揭示我所學到的一切，並提供一套全新詞彙，幫助我們思考和討論與家人、朋友、伴侶、同事、鄰居及其他社交關係連結的重要性，以及提升社交健康的具體策略。

【中略】

你的社交健康路線圖

與身體健康和心理健康不同的是，直到目前為止，作為一種理念與方法的「社交健康」，至今尚未被以實用的方式發展。

在接下來的篇幅中，我將分享十幾年來對於社交健康的研究、實踐與改進所得的經驗──這些經驗來自我的生活體驗、全球數萬名社群成員，以及從小型非營利組織一直到《財星》百大企業等各式機構的合作。

在本書的第一部分，我將引導各位透過一個三步驟的方法來評估自己的社交健康，幫助你發掘自己獨特的「社交健康類型」，並深入探討何謂社交健康、為何如此重要，以及有哪些因素會加強或削弱它。在第二部分，你將學到提升社交健康的實用步驟；培養出能幫助你面對孤單、被拒絕與衝突時的堅韌心態；並看到來自不同背景的人，因人際連結而蓬勃發展的實例。在第三部分裡，我們將走訪不同國家，透過社交健康的視角，重新審視我們周遭的世界──從鄰里與職場，到塑造我們生活的科技、醫療保健和政府體系等。

總而言之，本書誠摯邀請你把「健康」視為不光是指在身體與心理層面，也應該包含「社交」層面。同時也呼籲你在日常生活中，優先考慮人際關係和社群連結。它同時也是一份以實踐社交健康為核心的行動宣言，因為這個概念不應被侷限在學術論文裡，僅供研究人員探討與辯論；它更應該由你我親身體驗，融入社會肌理之中，幫助所有人都活得更長久、更健康也更快樂。

無論你在翻開這本書之前是否聽過「社交健康」這個詞彙，或是希望更深入了解「人際連結」的藝術與科學，這本書都是為你而寫。

●本文摘選自創意市集 出版之《健康社交說明書：人際連結的藝術與科學，哈佛社會學家用「5-3-1法則」打開人生快樂關鍵【鸚鵡螺圖書獎金獎】》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！