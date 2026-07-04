大數據打破迷思！台灣最熱節氣其實是「小暑」，吃當季蔬菜幫身體除濕降火

文／彭啟明、洪震宇、李咸陽

氣象曆：燠熱如火爐，台灣最熱節氣

小暑 是二十四節氣中，台灣最熱的時候，依照傳統節氣定義，應該是大暑最熱，不過節氣發源於中國黃河流域，台灣的氣候自然無法完全吻合，加上氣候變遷，亦會出現一些誤差。如果要重新定義台灣節氣的話，小暑和大暑互換可能會比較合適。

根據近六十年來的氣象觀測資料，小暑期間台北市的平均日最高溫 高達約攝氏35度，台中、高雄約33度，花蓮也都有32度。台北的盆地地形使得太陽輻射帶來的熱氣在盆地中混合無法逸出，加上都會區大樓林立鮮少綠地，水泥柏油吸熱及冷氣機的廢熱氣排放，都使得空氣更加悶熱難耐，悶熱程度居全台之冠。

小暑到底有多熱？根據統計，小暑期間台北市日高溫超過33度的天數達八成，台中也有六成，高雄和花蓮則有兩成，而台北市超過34度的天數也高達六成，也就是說十五天裡頭有九天的時間高溫都超高34度。這也打破了高雄比較熱的印象，主要是因為高雄靠海，除了地形開闊熱氣較容易散逸之外，還有海氣的調節，所以陽光雖然大，但是風也較強，不像台北那種空氣似乎完全沒在流動般的悶熱。

如果以國際常用的熱浪指標每日高溫35度為基準來看，台北近十年來每年有將近七十天達此標準，幾乎與中國許多火爐都市，如武漢、重慶、福州、長沙等相當。

小暑的降雨類型依然是屬於夏季午後雷陣雨型，不過降雨量又比夏至高，尤其中南部降雨量增加的幅度較大，降雨機率也超過北部和東部。主要是南方暖濕空氣勢力越來越強，影響台灣的雲系也都改從南方或西南方而來，尤其以南海、台灣海峽南部和巴士海峽較多，中南部是主要受影響區域，降雨率也因此比北方高。

小暑生活小叮嚀： 1炎熱，白天儘量少待在戶外。 2嚴防中暑，中午前後應避免劇烈運動。 3陽光炙熱，紫外線強，須注意防曬。

書名：《樂活國民曆：懂天意，食當令，遊在地，開好運，疫後必備新時代節氣生活指南（增修新版）》

作者：彭啟明、洪震宇、李咸陽

出版社：遠流出版

出版日期：2024年1月26日



食材曆：絲瓜

當節氣開始邁入小暑，天氣越來越躁熱，吃什麼都上火，只有瓜越熟越清甜，農諺說「六月瓜」，此時吃絲瓜正當令。

絲瓜有豐富的維生素C，可促進新陳代謝，增加抵抗力，從中醫角度來看，絲瓜性涼，有清熱解毒、利尿消腫的功效，絲瓜藤莖的汁液有保持皮膚彈性的功能，絲瓜露還有「美人水」之稱。

俗稱菜瓜的絲瓜既普遍又常民，且簡單好料理，先用蔥薑爆香來緩和絲瓜寒涼特性，加水煮沸後，放入絲瓜煮滾了，可以做成蛤蜊絲瓜或絲瓜麵線，青嫩嫩的顏色加上豐潤的口感，開胃消暑 。

一般煮熟的絲瓜容易變黑，礁溪溫泉絲瓜與澎湖絲瓜，不只不易變黑，口感更獨特。由於溫泉絲瓜種在溫泉流通的田間，水分與礦物質養分充足，外型筆直瘦長巨大，顏色特別翠綠、瓜肉更為細嫩清甜。而俗稱角瓜、外型粗獷，有稜有角的澎湖絲瓜，模樣更特殊。由於澎湖日照強烈，土地貧瘠、鹽分高，反而滋養出爽脆的口感，雖然絲瓜不宜生吃，但是澎湖特有的絲瓜沙西米料理，稍微清燙一下去腥味，泡冰水冰鎮後就能食用，口感甜脆，水分飽滿，風味誘人。

雖然台灣也有種澎湖絲瓜，滋味就是比不上被澎湖陽光與海風淬鍊出的口感，無論如何，絲瓜最大特色就在於生命力。絲瓜跟瓠瓜都屬於藤蔓植物，只要有棚架提供施力點，它們都能在有限空間中四處蔓延，開拓生命領土。除了幼嫩多水的身軀可供食用，過熟的絲瓜，軀體老邁，纖維變粗，還能成為清潔擦拭的菜瓜布。

輕盈的絲瓜，其實蘊含土地的重量。

小暑節氣食物：仙草水、米苔目 俗話說「六月六仙草水米苔目」，這個時節正是暑熱發威的季節，傳統要喝仙草水和米苔目消暑。米苔目是用在來米漿與地瓜粉混製，在竹製的米篩上搓揉、變成細條狀後，煮熟放涼，再加入清冰或甜湯，與仙草同樣有清熱解毒的保健效果。

養生 運勢曆：小心謹慎把握機會；粗茶淡飯降火氣，慢跑游泳增免疫

當節氣進入夏至後，便正式確定了夏天的季節型態，在氣候上伴隨的通常是經常性的午後雷陣雨（在山區午後雷陣雨的情形更為顯見），在農務上，第一季的稻穀已經收成，小暑之後，則在準備第二季的秧苗。在小暑的階段，天氣熱過一天，甚至在黃昏過後，大地仍舊籠罩在蒸騰的夏氣中，正可謂盛夏凌人。

對應到此節氣的卦象，則是代表天的乾卦和代表風的巽卦之組合——風在天之下。從陰氣和陽氣的關係來看，小暑正是一年中陽氣攀爬到顛峰，從顛峰開始下降的階段，在十二消息卦裡也就是「陽極陰生」的階段。陽代表著暑熱，陰代表著那道隨時會吹來的風。若進一步考察自漢代易學家孟喜流傳下來的卦氣學說，將會發現小暑的節氣隸屬離卦六二，也就是代表遍照萬物，盛大富有的大有卦。小暑出生的人，不論在職場或者在情場上，都擁有很多機會，可謂追求者眾。但如果沒有把握天賜的良機累積自己的實力，而讓個性中進退不決的部分左右自己，或許最後會白忙一場。一般來說，小暑出生的人如果希望自己攻無不克、所戰皆捷，「寬嚴並濟」的處世原則，以及能夠抓住天時地利人和所造就的自然機會，可能將是成功或是失敗的關鍵所在。

小暑養生守則

小暑主人體中的筋絡、頭、肺等部位，在這個一日熱過一日的節氣裡，如何能夠維持整個人的清爽清明，是此節氣主要的課題。一旦人不清明，不論談感情、投資、工作、甚至是家庭或是個人在體驗、感受事物上，或是需要理性決策事務的時候，都可能會做出自己也不能確定的事情。因此建議在吃的方面採取粗茶淡飯的模式，日間可以喝一些青草茶、地骨露或仙草茶降火氣；利用晨間、黃昏或夜間的慢跑，也可以鍛鍊人的心肺功能，促進消化，增強對於環境的免疫力。夏季游泳可強化呼吸系統。但切記運動後需要以溫熱水沖洗，若以冷水沖洗全身，反而會引起風寒或是關節疼痛，違背了養生之道。

●本文摘選自遠流出版 之《樂活國民曆（增修新版）：懂天意，食當令，遊在地，開好運，疫後必備新時代節氣生活指南》。