簡單一句「隨他們去」：徹底擺脫內耗， 90%煩惱迎刃而解

為何有些友誼會自然淡去

事情是這樣的。

我一生中其中一段最充滿樂趣的時光，是當我三個孩子還小的時候。當時我們住在一個有一大群朋友的社區裡，大家一起撫養孩子，一起玩樂，建立了一個非常棒的社群。

我們的孩子年紀相仿，也都在同一所公立小學就讀。那是我一生中社交 最活躍、最有趣的時期之一。由於孩子、學校和行程彼此重疊，我們經常會遇上這些朋友，讓我真心感覺自己又回到了高中，不斷有活動安排、各類邀約和一群群的玩伴。

其中有兩對夫婦和我們變得特別親密，我們和孩子們一起做了好多事——週末出遊、萬聖節要糖果、週六早上兒童足球訓練、週日早午餐、橄欖球派對、烤肉等等，總是有參加不完的活動。

克里斯和我當時由衷地感到開心，想想也真走運，我們搬到一個沒有半個熟人的郊區小鎮，卻像挖到寶一樣，遇見了好多很棒的夫妻，我們都很喜歡和他們相處，而孩子們也很喜歡彼此！簡直完美得不可置信。

書名：《隨他們去：全球熱銷突破1000萬冊現象級巨作！改變千萬人命運的心理技巧【附放下執念明信片圖】》 作者：梅爾．羅賓斯 出版社：平安文化 出版時間：2026年07月03日

與此同時，我們有位好朋友住在另一個州，他總是說他有多羨慕我們的社區，以及我們又大又有趣的朋友圈。我們當時甚至覺得，唯一能讓一切變得更好的方法，就是讓他們也帶著孩子搬到我們鎮上。

於是克里斯和我開始鼓勵他們：「你們一定要搬到這兒來！」

他們果真搬來了。事實上，他們還買了棟房，就在我們最常往來的那兩對夫婦家對街。起初我「超」興奮。想想看，你的一位摯友不僅搬到了你居住的小鎮，還跟你住在同一條街上，而且和兩個你目前最要好的家庭友人成了鄰居！距離我們家只有五分鐘車程——太完美了！

所以很自然地，我預期接下來會變成一場大型街區派對：四個家庭時時刻刻在一起。一開始，事情的確完全就像我所希望的：他們會打電話給我們，在某個平日晚上，邀我們開車過去參加晚餐聚會。但時間一久，真正意想不到的情況逐漸浮現──邀約越來越少。後來我才發現，原來那三家人，一直都在沒有我們的情況下聚會。

如今回想起來，我明白了他們理所當然會這麼做的原因。接近度真的很重要：他們幾家就住在對街，從大門就可以互相揮手；他們都有同齡子女，孩子們每天一起搭公車，一起坐車去運動。

想通了這點，我立刻明白了這完全無關個人。當你和某人一起站在那裡等孩子們下車，你會很自然地轉頭問：「你們今晚要做什麼？要不要過來吃晚餐？」

他們會成為最要好的朋友，完全是合理的！而且他們當然也有這個權利。但對我來說，我的體驗是，眼看著這對亞特蘭大來的夫婦，理直氣壯地占據了我們在朋友圈中的地位，而這件事我處理得並不妥善。

▍我當時真糟糕

我做了多數人感覺到威脅或被排斥時會做的事，因為當時我不了解成年人的友誼。我發現自己因嫉妒和憤怒而耗神。我心想「那應該是我們的位置才對，他們『偷了』我們的朋友」。而一旦我的能量轉向他們，一切都走樣了。

起初，我想在他們面前盡量表現得有趣、友善、無所謂，好讓事情恢復原狀。可是每當我想到這種情況，或看見他們，又彷彿有個惡魔占領了我的思想、身體和心靈。

我無法控制自己的感覺，我變得冷漠又苦澀，我的能量完全不對，每個人都感覺得到。克里斯感覺到了，那三對夫婦感覺到了，甚至連他們的其他親人也都感受到了。我變成徹頭徹尾的婊子，儘管我不想這樣，我努力不去想，但每個工作日的晚上，當我們在餐桌上吃義大利麵時，我們的一夥朋友卻正聚在後院一起烤肉，這讓我怒火中燒。

我對自己的感覺、行為以及我的小心眼和缺乏自信感到難堪，但在我人生的這個階段，我不理解自己的情緒，也不懂如何管理。當時我沒有「隨他們去理論」，我成了會走路的友誼地雷。

只要我在週六早上的足球比賽、學校會議、雞尾酒會或超市看到他們六人中的任何一個，我就會緊張不安。我也想表現得正常一點，我喜歡這些人，而且希望事情有所改變，但我不知道該如何處理自己的感覺。

我控制不了自己，我的口氣會改變，我會扠起手臂。雖然我也不想有這樣的感覺，卻不知道如何改變。我也不認為有誰會故意排擠我或克里斯。

如今回想起來，我看清了當時的情況，我看出當時的我是多麼憤怒、嫉妒。換作是我，我也不會想和我自己一起烤肉，是我也不會喜歡這種負能量。在我人生的那個時期，我們還能得到任何邀約，簡直都是奇蹟！

我可憐的老公，並沒有因為朋友圈的互動起了變化而感到困擾，他不覺得那有任何針對性，但我就是無法改變自己的感覺。即使是現在，談論這件事仍然非常痛苦而私密，我得為自己的不成熟和有害行為負起全部責任。我表現得太幼稚了，前一分鐘還噘著嘴，下一分鐘就裝作毫不在乎，而且私底下，我還常在可憐的克里斯面前大發脾氣。

如果當時我有「隨他們去理論」，我就能「隨他們」成為朋友，我就能用超然的立場看待整個情況，我就會像個成熟的成年人，用健康的方式承擔與處理自己的情緒。但當時，我不知道如何處理自己的情緒或感受，一切感覺就像一種人身攻擊，他們也成了我故事中的反派角色。

為什麼會這樣？我告訴你：比起對自己的行為責任，責怪別人和坐著生悶氣要容易得多。而我犯了人在成年人情誼中最嚴重的錯誤：我期待能永遠當朋友，期待凡事都有我一份，也期待我能輕易得到這一切。

這個故事說明了，「接近度」確實在建立與維持成年人友誼上，具有重大的作用，但這未必是你控制得了的。這個故事也說明，能量能摧毀一段友誼，而這是你所能控制的。這情況發生在我三十歲後段、四十歲出頭的時候，但它可能發生在你人生的任何階段。到了某個時候，你在朋友圈裡，會感覺自己就像是個局外人，但這很正常。

因為隨著人們來來去去、往四面八方分散、改變生活型態，並成長 為他們該成為的人，友誼三大支柱中的每一個支柱，都會隨之改變：接近度、時機和能量。這就是為什麼，成年人的情誼需要靈活性，這也是為什麼，當人們進出你的人生時，這通常都跟與個人無關。

隨他們去吧。

▍「我凡事隨他們去，但這下沒朋友了。」

在為這本書進行調查研究時，我分析了世界各地數千名「隨他們去理論」使用者的經歷並發現，人們最難受的一種經歷，就是得出這樣的結論：那些你以為是朋友的人，根本就不是你的朋友。

當你說隨他們去時，人們會完全展露自己的真面目，而且會揭露你在他們生命中的地位。你會發現，自己在和朋友相處時經常用上「隨他們去理論」，也會逐漸發現，你在許多關係中所付出的努力，都只是一廂情願。

打電話的那個人總是你，而當你不再打電話時，也沒人會打給你。主動聯繫並安排各種活動的總是你，而當你不再安排活動時，突然間就再也沒有人主動聯繫並邀請你。看到只有自己單方面付出努力的真相真的很痛苦。當這種情況發生時（肯定會發生的），不妨回頭檢視友誼的三大支柱：接近度、時機和能量。

當一段友誼淡去，或有人表露他的真實想法時，往往就代表，三大支柱中的其中一個出了問題，有時可能還不只一個。在你開始自怨自艾、孤立自己或生氣之前，請先看清事實。

你或你的朋友是否有了新的變化或成長？你的生活模式和作息改變了嗎？你還和以前一樣經常和他們碰面嗎？你覺得你們的人生節奏依然相同，還是已經處於不同的階段？你們當中，是否有人的生活發生了某些重大變化，因此改變了你們之間的能量流動？

問自己這些問題非常重要，因為我們往往會預設是自己有問題，不然就是怪罪對方，然後認定這段友誼結束了。

在你決定放下一段友誼之前，請先假設對方是出於善意的。因為有時候，可能只是因為你的朋友是個不擅長安排活動的人，或者他極度內向，又或是生活中有很多繁重、吃力的事必須處理。他們並沒有把你放入黑名單，而是他們被現階段的生活弄得疲憊不堪。他們變得疏遠並不是在針對你，而你仍然願意主動聯繫他們的這件事，也許正是他們此刻最需要的救生圈。

在撰寫這本書的過程中，我發現有很多人提到，他們因為朋友沒回訊息而感到特別難過。我不希望你只是因為有人的回覆頻率不如預期，就拿這套理論親手讓友情告吹。

友誼不是一報還一報，不要記分數，要因為你樂意而展開接觸，但別期望一定會得到回應。別人回覆的速度或頻率，不能作為他們有多關心你的指標，反而更有可能顯示他們此刻承受了多少壓力和負擔。每個人都有一大堆事要做，你有99%的時間根本不知道別人在忙什麼，尤其是在朋友關係裡。所以當你沒收到回覆時，別急著下論斷，要假設對方是出於善意。

●本文摘選自平安文化出版之《隨他們去：全球熱銷突破1000萬冊現象級巨作！改變千萬人命運的心理技巧【附放下執念明信片圖】》。