什麼才是理想的退休？20位頂尖專家教你快樂富足的祕訣

有規律又健康 的習慣養成術

克莉絲汀：我發現人們總是習慣把注意力放在退休 的財務 面向。你是否有注意到，大家對於「有多少錢能用」的擔憂，遠遠超過「如何運用時間」或是「想要過什麼樣的生活」。你覺得為什麼會這樣呢？

麥克：我們對退休有一種傳統看法，就是對退休抱持嚮往，認為那是我們一輩子努力打拼、辛苦存錢後，總算能盡情享受的成果。這種關於「退休是什麼」的迷思深植心中，讓我們認為退休就是自由自在，有能力隨心所欲過日子的狀態。

因此我們總是著重於財務規劃，因為金錢是支持我們自由自在過生活的基礎。對某些人——尤其是可能閱讀這本書的讀者而言，退休更像是數學問題，他們會認為所謂的成功，是建立在存款是否足夠，也就是是否達到財務自由之上。這當然是能否好好退休的重要環節，畢竟沒有人想要整天為錢所苦，而阻礙自己去做真正讓自己高興的事。

書名：《好好退休：頂尖專家教你20堂關於快樂、成功與富足的退休課》 作者：克莉絲汀．賓斯 出版社：遠流出版 出版時間：2026年06月26日

但問題是，當你真正進入閒暇時刻，你必須培養讓自己能快樂生活的能力。這是一個很大的挑戰。退休只是個超長的週末，或是永無止盡的假期嗎？你該思考的是如何安排這種閒暇的日子。

克莉絲汀：我們來聊聊人們該採取何種步驟，理清這些重要問題吧。

麥克：一個思考退休的好辦法，就是把人生 想成是一排排等待串連的點。打個比方，假如一位健康的女性能活到90歲，那她的人生就是由每排十點、共九排點所構成。如果你在65歲退休，剩餘的退休歲月就只有兩排點，加上半排的五個點而已。這就是退休的時長。

重點在於，在這些點數用盡之前，你不單只是該思考如何分配金錢，更要思考：你該做什麼來填滿這段時間？目標是要讓自己感到這段時光活得非常有價值，且不虛此行。但是二十五年並不是特別長的時光，不過就是兩排半的點而已。

克莉絲汀：沒錯。光是這樣想，我就開始覺得有點恐慌。

麥克：疫情教會我們的一件事，就是生活如果欠缺規律，時間只會過得更快。這意味我們即使腦中有許多想完成的目標，但如果欠缺周詳的計劃與執行辦法，我們不盡然能達成目的。

你是否已經決定，有哪十件事情是希望能在退休階段完成的？你想養成哪些習慣？又該做好什麼準備，才能在這個階段實現理想中的狀態？

克莉絲汀：那我們要如何培養習慣與生活規律，才能既保有生產力，又能享受不工作帶來的輕鬆自在呢？

麥克：要是你完全遠離工作，有可能會失去工作所賦予的社會地位與生活目標。假如退休就是盡情休閒，那你得自問：我真的擅長休閒嗎？像我就不太適合放鬆太久，我當然享受放假，但只要過了一段時間，我就會想重回工作崗位。如果你是這種人，退休後卻閒著沒事幹，你肯定快樂不起來。這種事並不少見，人們常說：「我真不知道該怎麼打發時間。」漫無目的是一大問題。因為很多人其實不擅長從零創造生活規律。

克莉絲汀：很多人確實是這樣看待退休──「太好了，退休就像在度假，或是擁有永無止盡的週末。我可以把NetFlix上所有想看的影集都追完，也可以四處旅行。」這一切聽起來很美好，但為什麼這樣安排其實不是個好主意呢？

麥克：週末或假期之所以迷人，是因為那是工作中的暫時解脫。去做那些與工作不一樣的活動，是為了讓自己放鬆。這是讓你從某種壓力之中解放出來。但假如你全天候都在放鬆，生活規律徹底消失，這種生活能有什麼樂趣可言呢？

財務顧問公司最愛幫客戶描繪藍圖，幫你設想為何需要拼命多存錢。最常看到的畫面就是伴侶倆悠閒坐在沙灘上。每間財顧公司似乎都覺得，一對伴侶躺在沙灘椅上遙望海洋的景象，就是退休的標準形象。

你真的會這樣做嗎？我是有過這種經驗。我曾坐在海邊發呆，但大概只能待上一小時，頂多再看本書。只要待上一整週，我就覺得差不多了，想做點別的事。如果只是短暫度假，待在溫暖的沙灘上做些有別平常的事，確實很美妙。你之所以感到快樂，是因為生活規律被打破了。然而，當休息放鬆反過來變成日常，它們還能帶給你跟週末和度假時相同的滿足感嗎？

克莉絲汀：有些人對於退休後的休閒生活非常有目標，他們會在退休時帶著一張長長的「願望清單」，例如來趟歐洲郵輪之旅、迪士尼樂園家族旅遊等。你對於這種願望清單有什麼看法？

麥克：如果只是單次體驗，例如去某個特定地點遊覽，那即使完成目標，滿足感可能也不如你預期中那麼持久。回想你過去最難忘的旅遊經驗。之所以令人難以忘懷，多半是因為與他人共享體驗，成為了深化彼此長期關係的關鍵。

至於你的退休目標，該是「片段式」的，還是該讓它們成為你日常生活的習慣呢？對我而言，養成習慣才是最有建設性的目標。如果只是片段體驗，達成後反而容易有失落感。完成之後，甚至會產生「就這樣？」的感覺。「這件事我做完了，接下來呢？」

我們往往不擅長預測什麼東西能真正讓自己快樂。結果往往跟期望大不相同。我們在人生早期階段列出願望清單時，對於生活中充實感與滿足感的評估，往往不一定跟得上我們退休後的現實。

我給讀者的建議，是你應該要有意識地經營自己的生活習慣，建立起那些能陪伴你數十年的「生活軌道」，而且愈早開始愈好。積極養成具生產力的習慣，才不會到時對退休感到失望。而且最好是能雙管齊下：既要有每天能持之以恆的良好習慣，也要安排那些能讓人樂在其中的退休計劃。

超過退休年齡繼續工作的探討

克莉絲汀：這本書是在討論退休，但我不禁想問：是否有更多人該考慮延長自己的工作時間？畢竟這能滿足不同層面的需求，例如人生目標、人際關係 ，保持活力等。

麥克：社會長期以來將這樣的觀念烙印在人們腦海中：人到了特定年齡，就該離開職場，這就是所謂的「退休」。我期望未來大家能夠將退休視為「掌握自身規劃」的能力，退休不代表我們必須從此停止工作。

「打高爾夫球」是個好比喻。週間大家忙著應付工作上大大小小的腦力挑戰，能暫時遠離一切放鬆身心，會令人感到很舒服。所以我們才會利用週末打高爾夫球，目的很簡單：讓自己身處大自然，四處走走。但如果你必須每天打高爾夫球，那就變得像在上班一樣。這時你就會想重返你那充滿挑戰的工作環境。生活有點變化反而會讓我們更快樂。

克莉絲汀：心態框架真的很重要，到底是「選擇」工作，還是「不得不」工作。

麥克：當一個人60歲被裁員時，我們會認為這不是什麼光彩的事。如果是非自願離職，往往會有種被拒於門外的感受。數據顯示，在60歲時被解雇，需要好幾年的時間才有辦法恢復到原本的幸福感水準。對男性來說，被迫退休需要四年的時間才能重拾生活滿意度，女性則需要兩、三年的時間。

但如果你是自願選擇在62歲時退休，大家會為你開派對慶祝，還送你手錶當賀禮。

明明兩者處境相同，為何會有這種差別？一樣都是不再全職工作，需要倚靠存款維生。差異就在於「是否有事先做好規劃」。無法繼續待在原來的工作崗位，真的有那麼悲哀嗎？其實最主要是取決於你退休前的安排。

我時常在網路上瀏覽退休群組的討論區，有人真的很痛恨自己的工作。他們常說：「應該早點退休的，我現在的生活遠比退休前快樂好幾倍。」工作對這種人而言是一種犧牲。脫離這種工作，對他們來說是種解脫。

不過也有另外一群人，尤其是白領專業人士，他們享受手中的工作，對於想做的事情更有做決定的彈性空間。他們能夠專精於某個領域、學習特定技能，也從中獲得成就感，且受人敬重。

當我們具備較崇高的社會地位時，身體會分泌血清素作為獎勵，一旦離開職場後，這種社會認同而帶來的幸福感就會隨之消失。這就好比我們工作時會固定使用藥物，退休後就失去穩定的藥物來源。常聽到退休人士抱怨：「工作時我總是受人敬重，但現在已經沒有這種感覺。我該怎麼找回那份尊重？」這其實還挺困難的，除非你能繼續做自己最擅長的事。

如果打高爾夫球僅僅是你的興趣，你很難因此獲得同等級的敬重，你會感到悵然若失，像是生活中少了什麼東西。

儘管這麼說可能會有爭議，但所有的數據皆顯示：隨著年紀的增長，我們的身體機能與認知能力確實會逐漸衰退。這也代表當邁入60、70歲後，我們就不可能像40、50歲壯年時能輕鬆勝任那些複雜度高的工作。

克莉絲汀：所以，一個做法就是繼續工作，但稍微修正工作型態，以適應老化所帶來的改變？

麥克：沒錯。我認識的人裡就有人表現得還不賴。我們學院裡聘請了一位助理，是個很有意思的人。他負責處理退休收入專業認證課程中與學生的溝通和互動。他退休前是一名工程師，收入應該很優渥。他可能也領有退休金，不一定需要這份薪水，但有錢賺何樂而不為。他最令我敬佩的是，如果他突然覺得工作沒那麼令人享受了，就會雙手一攤，說不做就不做；如果我們想叫他做更多，他就會叫我們閃一邊去。

他喜歡和學生交流，也熱愛學習與分析，完全樂此不疲。這些他喜愛的工作正是他退休前最享受的部分。他思考過哪些他之前喜歡的工作，是他退休後想要繼續下去的，不想做的事則一概不碰。有時我想請他負責額外的專案，他會回我：「不要，我要去歐洲自行車壯遊，忙得很。」在我聽來，他的做法是正確的。你要問問自己：「工作中的哪些部分最讓我快樂？」

一週四十小時的全職工時為數不少，你想運用時間隨心所欲的自由，大多早已奉送給老闆了。當你達到財務自由，能取回一些原本屬於自己的時間主導權，同時保留原本享受的部分，在我看來會比直接「斷崖式退休」、完全捨棄過去工作的優點要好得多。畢竟這是種巨大的生活型態轉變。

維持良好的身體健康與人際關係

克莉絲汀：你的研究指出維持良好健康與人際關係在退休生活中的重要性，我們應該像投資金融資產一樣投資這兩者。如何順利整合這些事物？

麥克：千萬別忘了，金錢本身不是快樂的泉源。金錢只是出現在電腦螢幕上的數字，或者就是一疊紙幣。它是讓我們能進行「快樂活動」的燃料。當然，沒錢萬萬不能，金錢是啟動活動的重要資源，讓我們能加入鄉村俱樂部與人交流，四處享受假期，或是常和朋友聚餐聊天。

這些例子雖然說明了有錢能讓人過得更愜意，但金錢本身並不能直接產生快樂。我們必須深思如何運用它，進行哪些投資才能創造幸福的退休生活。什麼是投資？投資就是為了未來更美好的日子，而在當下做出的犧牲。我的研究發現，「人際關係」與「身體健康」是最理想的投資。

克莉絲汀：我們來聊聊「投資健康」吧。

麥克：假設我想在退休後去健行，這是我一直想要找時間做的事。如果我接近退休年紀時，體能卻每況愈下，那我根本就無法登山健行。我必須投入時間與資源鍛鍊身體、維持健康，才能達成我所訂定的退休目標。如果我不做這項投資，那麼就想都不用想了，因為我的體能根本就無法達標。這意味著我在50多歲的時候，就必須開始做好準備。如果你根本沒有體力展開健行計劃，存錢去度假又有什麼用？投注這些時間和心力可能會有點痛苦，但我每天都必須花點心力維持自己的體能。

克莉絲汀：那投資人際關係呢？

麥克：用點心思考哪些活動能增進社交互動，是很有意義的，這甚至包括你要搬到哪裡、定居何處。很多時候，與老友的情誼對我們的生活滿意度至關重要。如果好友就住在附近，對退休的幸福感的確會產生正面影響。

居住在有利於建立社交的環境，也有異曲同工之妙。人們年屆80歲後，會有很高的社交孤立風險，尤其是居住在獨棟房屋的情況。針對這個現象，我在德州科大的一位教授友人曾做過相關的研究，結果顯示人們在80歲之前，住在獨棟房屋裡確實過得比較快樂；但一旦年過80歲，比起住在獨棟住宅，住在公寓的長者反而會比較快樂，因為這群人比較不容易變得孤立。

另一件值得思考的事，就是我們要如何建立能夠維持社交機會的日常習慣？例如定期上健身房？這可能是為了維持身體健康，但同時也是社交的一環。或是自願擔任志工、美術館的導覽員。如果你喜歡站在眾人面前成為目光焦點，這感覺會是個挑戰自我的好機會。假如你有特別擅長的事物，我會建議在退休初期就花點力氣養成習慣。要不然等退休四五年後，即使你想著「我應該要去做這件事」，也可能根本已經無法做你想做的事了。

●本文摘選自遠流出版之《好好退休：頂尖專家教你20堂關於快樂、成功與富足的退休課》。