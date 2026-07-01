一艘木船的誕生：傳承不是複製過去形式，而是讓精神延續——《沒有海的船》連載(三)

文／解昆樺

龜裂

船 的骨架完成了。

在柔和燈光下，那具木製的骸骨展現出一種驚心動魄的美感。每一根曲線都恰到好處，每個接合都嚴絲合縫，彷彿它不是被製造出來，而是從土地裡自然生長出來的。阿泓甚至能從那流暢的線條裡，預見它未來成為園區地標的模樣。一時間，他覺得之前所有的爭執，都能讓他低頭，煙消雲散。

接下來，是為這具船骨架蒙上皮膚──鋪設船身外板。這決定一艘船能否真正抵禦外部風浪，也是決定其樣貌的關鍵步驟。

阿水師領著小陳，走向船廠最深處用厚帆布覆蓋的角落。那是他的寶庫，是他花數十年來積攢下，最後一批台灣 檜木。檜木，才是真正能賦予船隻靈魂的木材。它的香氣能安魂，它的油脂能抗蝕，它的紋理，是台灣山林寫給大海的詩。

當阿水師掀開帆布時，他臉上的自信與期待，瞬間凍結了。

木料堆，比他記憶中小得多。他蹲下來，一片一片地數，指尖劃過那些熟悉木紋。數到最後，他的手停在了半空中。

不夠。遠遠不夠。

記憶出現了偏差……嗎？或許是幾年前幫人修補大廟時用掉了，或許是歲月悄悄偷走了他的記憶力。現在，他最珍視、用來打造船隻皮膚的檜木，只剩下不到一半的量。

這個發現，如無聲閃電，擊中了阿水師。他佇立在原地，良久，一動也不動。

阿泓知道後，立刻行動起來。他開著車，跑遍了北部所有他知道的木材行，打了無數通電話給南部的老料供應商。但他得到的答案，幾乎都一樣。

「台灣檜木？少年家，你當作那是路邊的石頭喔？」一個老頭家在電話那頭笑了起來，「現在有錢也買不到了啦，早就被禁採了。剩下那一些，比黃金還貴！」

阿泓不信邪，最終在一家偏遠的木材行裡，找到了幾塊據說是一九三○年代留下的檜木角料。但那標示的價格，讓他倒抽一口涼氣。光是買齊剩下的部分，就足以吞掉整個專案一半的預算。別說觀光園區做不成，現在都能原地破產了。

幾天後，一輛貨車載著一堆嶄新的木材，停在了船廠門口。那是阿泓在預算壓力下，所能找到的最好替代品──一批從北美進口的優質杉木。木紋通直，色澤淡雅，在其他專家眼中，同樣是上等的建築材料。

木料被搬進廠房，整齊地堆放在船骸旁邊。阿水師走了過去，他什麼也沒說，只是抽出一片，拿在手上。

太輕了。這是第一個感覺。

然後，他將木板湊到鼻下。一股清新的、帶著松脂氣味的木香竄入鼻腔。那味道很好聞，很健康，像一座年輕的森林。

但，那不是檜木的味道。

檜木的香氣，是沉的、穩的，帶著一種近乎禪意的幽遠。那是幾百年的歲月，在台灣潮濕的山林裡，與霧氣、與土壤、與時間一同發酵後，才得以形成的氣味。那是他當學徒時，在無數個被師傅責罵的夜晚，唯一能安撫他心神的氣味。

他用指腹摩挲著杉木的表面。紋理很美，但太過規律，像機器印出來的。不像檜木，每一道紋路，每一個木結，都在訴說著它曾經歷的風雨。

阿水師放下那塊杉木，眼神像是在看一個外來入侵者。在他眼中，用這種木頭去完成他的船，不只是一種妥協。

更是一種褻瀆。

「阿公，我真的盡力了。」阿泓的聲音充滿了疲憊與無力，他將一疊估價單攤在工作台上，像是在呈上最後的判決書。「現實就是這樣，我們沒有預算，也找不到足夠檜木了。這批杉木，已經是最好的選擇。」

阿水師沉默，只是盯著那堆陌生的木材。

阿泓的語氣，從解釋，慢慢轉為懇求。他眼眶有些發紅。「阿公，你就當幫我一次，好不好？這才只是開始！讓這個案子成功，讓大家看見你的手藝。我們總得先活下去，才能談以後啊！」

我們得先活下去。

這句話，像把錐子，在阿水師的心臟鑽──是啊，活下去。可是，若為了活下去，就得捨棄靈魂，那樣的活著，還剩下什麼？

阿水師緩緩地，用一雙因憤怒與悲傷而微微顫抖的手，拿起了一片杉木。他又拾起了地上那把跟隨了他五十多年的鑿刀。他將兩者並置，看了許久許久。

突然，他猛地一揚手。

「鏘啷！」

那把磨得雪亮的鑿刀，被他狠狠地扔在水泥地上。清脆刺耳的聲響，在空曠的廠房內迴盪，如絕望的哀鳴。

他看著阿泓，眼神灰敗，吐出四個字。

「這不是船。」

說完，他轉過身，步履蹣跚，走出了那片曾是他全世界的光亮。他的背影，佝僂而蕭索，像一艘在港內便沉沒的老船。

阿水師，彷彿經歷了一場漫長的，讓人陷入假死般睡眠的長夜。

專案，徹底停擺。

堤防邊的頓悟

夜，像一塊吸滿了墨的絨布，溫柔地覆蓋了新竹南寮漁港。遠處觀光大橋的燈火，在水面上拉出幾道虛幻而俗豔的倒影，但那光，照不進港區最陰暗的角落。

阿水師獨自一人，坐在那道巨大的、灰白色的防波堤底下。

這裡是他一輩子的心牢。這道牆，隔絕了海浪，也隔絕了他與世界的連結。自從那天他拋下鑿刀、走出船廠後，他就像個遊魂，日復一日地來到這裡，枯坐著，望著被水泥馴服的、紋風不動的海水。金萬昌造船廠，他一步也沒再踏進去。

一陣輕微的腳步聲靠近。他沒有回頭，也知道是誰。在這世上，還會用這種溫柔的方式接近他的，只剩下孫女慧萍。

慧萍叫了聲「阿公」，在阿水師身旁坐下。她只是陪著他，一同看著那片無波的海。海風帶著鹹味與些微的柴油味，吹動她額前髮絲。她從帆布包裡，小心翼翼地拿出一樣東西，遞到阿水師的眼前。

那是一張泛黃的、有著摺痕的黑白照片。

照片裡，是一艘剛完工、還未下水的新船。船身巨大而優美，像一頭蓄勢待發的鯨魚。船的前方，站著兩個人。一個是身材矮小、表情嚴肅的中年人；另一個，則是年約二十出頭、皮膚黝黑、笑得靦腆又驕傲的年輕人。

那個年輕人，就是當年的阿水。而他身旁的，正是那位會用日語大罵他「馬鹿野郎」的日本師傅。

阿水師的視線，凝固在那張照片上。他記得那天，那是他從學徒升為「半師」，第一次有資格與師傅並肩，站在自己參與建造的大船前合影。他記得那天陽光刺眼，他內心驕傲得快要滿溢出來。

「阿公，」慧萍的聲音很輕，像怕驚動了照片裡的時光，「我整理阿嬤的舊相簿時找到的。」

她頓了頓，看著祖父專注的眼神，才繼續輕聲說：

「阿嬤有共我講，師公祖教你的，毋是只有彼塊柴仔料。

「是這雙手，佮這對目睭。

「你若無欲教啊，這寡物件，就真正無去矣。」

慧萍的話，像一顆投入靜水的小石子，在阿水師的心湖裡，漾開了一圈又一圈的漣漪。

他的目光，緩緩地從照片上那個年輕的、充滿希望的自己，移到了眼前這雙布滿刻痕、指節粗大，正在微微顫抖的、蒼老的手。

這雙手，被師傅打過、被滾燙的木板燙過、被鋒利的工具劃過。但也正是這雙手，學會了如何分辨木材的紋理，學會了如何感受刨刀滑過時最細微的阻力，學會了如何讓一塊塊沒有生命的木頭，組合成能夠乘風破浪的生命體。

還有這雙眼睛。師傅教他的，是如何用眼睛，就看出船身那條最完美的曲線；是如何用眼睛，就判斷出榫卯接合處那不到一釐米的差距。

檜木，是師傅的堅持，也是他以為的傳統。但慧萍說得對，那只是船的載體材料。真正代代相傳的，是無形的，無法被標價的，儲存在這雙手與這雙眼睛裡的技藝、經驗，那才是真正的造船「心法」。

他一直以為，堅持使用檜木，是在捍衛正港、高級造船師傅的尊嚴，捍衛這門手藝的靈魂。但此刻他豁然開朗。如果這門手藝，因為他對材料的固執而斷絕，那才是對自己師傅、對木造船這門技藝最大的背叛。他頑固地守著一具船完美的軀殼，卻親手掐死了它的靈魂。

他的敵人，從來就不是阿泓的「效率」，也不是那批進口的杉木。

他的敵人，是他自己那份不自知的、僵化的自傲感。

一陣海風吹來，帶著久違、來自外海的開闊氣息。阿水師抬起頭，望向那道曾讓他感覺窒息的防波堤。它依舊巨大，但在他眼中，卻不再那麼高不可跨越。

他看著手中照片，再看看自己的雙手。照片裡自己的師傅，表情依舊嚴肅，但阿水師彷彿從那雙嚴厲的眼睛裡，看見了一絲期許。

一種許久未有的平靜，回到了他心中。那是在戰勝了自己之後，才能獲得的、真正的勝利。他將照片小心翼翼地收進胸前的口袋，像是把最珍貴的禮物收藏好。然後，他站起身，拍了拍褲子上的塵土，在港口海風中。

心

第二天清晨，阿水師的身影，早早出現在了金萬昌造船廠的鐵門口。陽光在他身後，將他長長的身影投射在滿是塵埃的地面上。他的步伐不快，卻異常穩健，昨日的蹣跚與老態龍鍾，彷彿被海風一夜之間吹散了。

守在船廠的阿泓與慧萍徹夜未眠，見到祖父回來，兩人臉上滿是驚訝與不知所措。

阿水師沒有理會他們，逕自走到那堆被他視為「褻瀆」的進口杉木前。他彎下腰，撿起一塊，放在手上掂了掂，又湊到鼻下聞了聞。他的眼神，不再是前日的嫌惡與排斥，而是一種專業、冷靜的審視。他像一個經驗豐富的醫生，正在評估一位體質已變，卻仍可重新救治的病人。

許久，他轉過身，望向一臉錯愕的阿泓，語氣平靜地說：

「船身可以用這個做。」

阿泓幾乎不敢相信自己的耳朵。

阿水師接著說，每一個字都擲地有聲：

「但是，船的『心』，要用我的。」

他領著兩個孫子，走進了他那間除了床與衣櫃外，空無一物的臥房。房間裡，瀰漫著一股淡淡的、屬於他個人與舊時光的氣味。

他彎下腰，吃力地從老舊的鐵床底下，拖出一個沉甸甸的木箱。箱子本身就是用上好的樟木製成，上面扣著一把早已鏽蝕的銅鎖。他用一把鑰匙打開了鎖，掀開箱蓋的那一瞬間，一股濃郁到近乎凝滯的、深沉的香氣，立刻瀰漫了整個房間。

那是台灣紅檜獨有的、王者般的香氣。

箱子裡，靜靜地躺著一塊用厚布包裹的木塊。阿水師輕柔地將它取出，那是一塊僅有巴掌大小，色澤深紅如琥珀，紋理細密盤旋如雲霧的紅檜「樹頭料」。它是樹木生命力的核心，是百年歲月凝聚的精華。

「這是出師前，阮師傅送我的。」阿水師撫摸著木塊，像在撫摸一段溫熱的記憶。「伊講，以後若起一艘真正屬於自己的船，就共伊安佇心頭的位置。」

他看著阿泓，眼神清澈而堅定。「船，可以無完美的身體。但是，袂當無心。」

他決定，要用這塊承載了他師徒二人情感與技藝傳承的紅檜，親手雕刻這艘船的舵柄。舵柄，是引導船隻方向的中樞。這就是他要為這艘妥協之下的船，安上的，絕不能妥協的靈魂。

幾個月過去，時序入秋，新竹的九降風開始吹起時，文創園區也正式開幕了。

陽光灑在新穎的玻璃建築和穿梭的遊客身上，一切都顯得光鮮而熱鬧。在園區的中央水池裡，那艘小小的木造舢舨，靜靜地停泊著。它的船身，是色澤淡雅的杉木，但在船杆頭，那一支色澤深紅、造型古樸的舵柄，卻像一顆溫潤的心臟，為整艘船注入了沉靜而厚重的靈魂。

遊客們圍著它拍照，讚嘆著那優美的線條與精巧的工藝。沒有人知道它背後的故事，但每個人似乎都能感受到它身上那種新舊交融的、獨特的美感。

阿水師獨自一人，坐在不遠處角落的露天咖啡座。他點了一杯不加糖的熱茶，靜靜地看著這一切。他看著自己造的船，成為孫子夢想的一部分，成為這個他曾抗拒的新世界的一部分。他的臉上，沒有驕傲，也沒有失落，只有雲淡風輕的平靜。

這時，小陳快步走了過來。他手裡拿著筆記本，臉上充滿毫不掩飾，屬於求知者的熱切。

「師傅，」他畢恭畢敬地鞠了個躬，然後指著筆記本上的草圖，「上次你教我的那個『入榫』，這個『內R』的角度要怎麼抓，才能讓它吃力（受力）又好看？我還是想不太明白。」

小陳的台語說得有些生硬，但那幾個關鍵的行話，卻咬字清晰，分毫不差。

阿水師的嘴角，浮現一絲要努力瞇起眼看，才能發現的微笑。他放下茶杯，看著年輕人認真的臉。

「你畫看覓。」他指了指小陳筆記本的空白處。

書名：《沒有海的船：荷蘭船、媽祖船、帝國郵輪與捕鯨艦浮沉顯影的台灣身世》 作者：解昆樺 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年6月30日

小陳受寵若驚，立刻挺直背脊，屏氣凝神地，憑著記憶畫出那道榫卯的弧線。但他畫出的線條，有些猶豫，不夠篤定。

阿水師沒說話，只是從胸前口袋，拿出自己那枝用了幾十年的工程筆，從愣住的小陳手中，不容分說地抽走了筆記本。他沒有擦掉小陳的線條，而是在它的旁邊，以一種不假思索的篤定，迅速地畫下了另一道弧線。

兩條線並列，高下立判。小陳的線是「畫」出來的；而阿水師的線，彷彿是從木頭裡「長」出來的，充滿了強韌的生命力。

「氣口，毋著。」他用筆尖點了點自己畫的線，「線，愛有活氣。閣再試看覓。」

說完，他將筆記本推回小陳面前。那一刻，小陳看著那道完美如波浪的弧線，專注的眼神中迸發出光芒。

就在這時，一陣屬於新竹的、鹹鹹的強風，從堤防外頭猛地灌了進來，吹得咖啡座的遮陽傘嗡嗡作響。小陳衣角被吹得獵獵飛揚。

他忽然懂了。

阿水師口中那聽不懂的「氣口」，就像這陣看不見、摸不著，卻能將米粉吹熟、把柿餅風乾成形的九降風。

一艘好的船，正要被這樣的風鍛鍊。

●本文摘選自寶瓶文化 出版之《沒有海的船：荷蘭船、媽祖船、帝國郵輪與捕鯨艦浮沉顯影的台灣身世》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！