善良過了頭，反而成為別人的理所當然：同理心與討好的界線在哪裡？

文／枡野俊明

善良一旦過了頭，就不再是良善。

「要做一個善良的人。」每個人從小到大，都被這麼教導。因此，「善良＝正確」的觀念，深深烙印在許多人的心裡。

因為這個緣故，許多人不僅是無法接受「不善良」，甚至還認為應該「善良到過了頭」，才是恰到好處。

例如，有些人為了貫徹「善良」這個形象，不惜犧牲自己去善待他人，或全盤接受他人的要求。

但看在其他人眼裡，這種人不過就是個好用的工具人。別的不談，光是對自己就不良善了。

此外，還有一些人會在對方並不需要的情況下，強迫他人接受自己的好意。

比方說，偶然走進一家蕎麥麵店，覺得非常好吃。你把這件事告訴朋友：「○○的蕎麥麵很好吃喔！有機會不妨去嚐嚐。」如果只是這種程度，當然是「合理的好意」。

然而，若是堅持「真的很好吃，現在就去吃」，完全不顧對方的意願和想法，那就成了「好意的強迫推銷」。

雖然同樣是想讓朋友也品嚐自己覺得好吃的蕎麥麵，從好意的角度來看並無異樣，但表達方式會讓好意變了調，成為大家口中的「雞婆」。

真正的善良，應該是站在對方的立場，不計得失、不求回報，為對方提供協助。

絕對不是抱著犧牲奉獻的想法，卻要求對方一律照單全收。

遇到有困難的人，在自己能力範圍內伸出援手固然很好，然則真正的善良，是要避免讓對方產生「依賴心」。

另一方面，若對方有做不好的地方，也應該要老實說出來，這也是一種善良。

書名：《不要太超過：餘裕的人生，就像是一場尋找「剛剛好」的旅程——重新找回內心平衡的禪練習》 作者：枡野俊明 出版社：悅知文化 出版時間：2026年3月16日

「善良」與「同理心」相似卻不相同

我們每個人都應該對他人懷抱善意，但絕對不能善良過了頭，變成對方眼裡的「工具人」，或是假借善良的名義，來提升自身地位價值，成了一個「假惺惺」的人。

重視「同理心」，才能接近真正的善良。

「善良」只是單純做對他人有利的事。

「同理心」則是能站在對方立場設想，表現出自己的理解與關懷。

同理心的重點在於「心」，而不是行為或言語。因此，也不會有「過了頭」這回事。

佛教教義的基礎，都在「慈悲」這兩個字上。

「慈」是祈願世間眾生皆得幸福之心。

「悲」是祈願眾生從苦難中解脫之心。

慈悲兩字合在一起，就是「願一切眾生都能從苦難中解脫，獲得幸福」。

當慈悲加上了「行為」與「言語」，就成為所謂的「善良」。

只不過，在追求善良之前，要不要試著先從同理心開始呢？

●本文摘選自悅知文化 出版之《不要太超過：餘裕的人生，就像是一場尋找「剛剛好」的旅程——重新找回內心平衡的禪練習》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！