如果可以向奧茲祈求一件事，你想要什麼？——《綠野仙蹤（歡樂讀劇版）》聲音演員分享演出心情！

文／逗點編輯部

甜耳朵讀劇社去年演出《綠野仙蹤 （歡樂讀劇版）》，獲得大小朋友一致好評，終於在今年推出了錄音室版本的讀劇有聲書 。到底要如何用聲音來詮釋《綠野仙蹤》這個經典文本呢？逗點編輯部特別邀請了甜耳朵讀劇社成員穆宣名、宋昱璁、郭霖、曾允凡來分享他們錄製《綠野仙蹤（歡樂讀劇版）》的心路歷程，快問快答非常精彩，還能夠更加了解《綠野仙蹤》主角群喔！

第一題：您在作品中飾演的角色是？

穆：旁白、桃樂絲、烏鴉。

宋：錫人，飛天猴首領。

郭：稻草人，以及奧茲。

曾：主要是獅子，其他則是艾姆嬸嬸、北方好女巫、萌奇人、田鼠女王、城門守衛、女奧茲、西方女巫。

（圖／謝程雁）

第二題：如果把你這次配音的主要角色（或你自己）比喻成一種植物，你覺得會是什麼？為什麼？

穆：桃樂絲像非洲菊（太陽菊）給人的感覺非常踏實、溫暖。桃樂絲來自純樸的堪薩斯，純潔、天真又無畏，用純粹的善良凝聚了大家，桃樂絲毫無心機，而且整趟冒險其實是溫馨的回家之旅。

宋：錫人像是兜（編按：仙人掌科有星屬），有著厚實外皮，內部充滿水分，但照顧上卻要注意保持疏水通風，跟錫人很雷同呢！

郭：我覺得是生命力旺盛的雜草。稻草人全身由稻草組成，即使從高空摔落也不怕，幾乎什麼困境都能存活。

曾：我覺得自己是四葉草。健康地做著自己喜歡的工作，常與喜歡的文本、作品及夥伴相遇，十足幸運。

第三題：「《綠野仙蹤》是一趟尋找腦袋、心與勇氣的旅程。在這次充滿挑戰的多聲線錄音過程中，你覺得自己最需要向魔法師奧茲祈求什麼？

穆：想要祈求不會累的喉嚨，可以一直一直一直讀下去。我很喜歡擔任主述（說書人），可以把描述性的文字唸出畫面、讀出速度，讓聽者可以更「沈浸式」進入故事，會讓我很驕傲。旁白的話量跟角色對話差距很大，視讀快速不ＮＧ，需要很大的專注力和控制力，處理文字、想聲音怎麼表現，如果可以耐久的這麼做，那就太暢快了！

宋：希望能有看一眼就能背下五句台詞的超強記憶力！

郭：需要魔法師給我讓更多人喜歡的能力，好讓每個人都來聽聽我們的作品。

曾：聲線變化是個光譜，多角切換或相隔一陣子再錄音，難免有些微偏差（身體狀況也是重要變因）。所以想祈求擁有一台精準的聲線控制儀（不就是柯南的變聲領結嗎？原來阿笠博士是奧茲一般的存在）。

（圖／謝程雁）

第四題：當你覺得走到膝蓋都軟軟的、對現實生活感到疲憊時，有沒有哪一種大自然的聲音或哪一株植物，能為你帶來「回血」的力量？

穆：臺灣欒樹，或是風吹過樹梢的聲音。臺灣欒樹四季都長得不一樣，連一棵樹都可以有完全不同的顏色、樣貌，我也要這樣，沈穩的不時給人驚奇。聽到風吹過樹梢的聲音……悉悉簌簌沙沙沙，在快節奏的工作步調裡，會有種其實一切並沒有這麼緊迫的放鬆感。

宋：風吹過樹木，葉子摩擦的聲音。

郭：我喜歡水黃皮，他的落葉色彩繽紛，會開出紫色小小軟花，豆莢長得像台灣的形狀。甜耳朵創社第一場演出時，就挑選了水黃皮的落葉作為裝飾。

曾：我的伴侶是綠手指，不時會從他用心照顧的花園帶一盆小植栽進到居住空間或我的工作桌前。我想，就是那株植物吧。

第五題：請以一句話，推坑大家來聽這套有聲書！哪一個情節是你覺得『錯過這段聲音演出太可惜』的必聽亮點

穆：「我只是個天真無邪的小女孩」跟夥伴們認真錄了這套有聲書，還不來聽嗎——絕對是飛天猴子，最奇幻的生物配上最逗趣的演出，夥伴們為飛天猴創造出記憶點，快來解密！

宋：勿錯過稻草人附體般的精彩聲演！

郭：首推稻草人被卡在溪上的劇情，我配得很賣力也很開心，跟大家一起聲音演出時也頻頻笑場，如果能被聽到那份能量就太好了。

曾：有奧茲出場的章節都很推薦；奧茲是個變聲高手，要扮演這樣的人物壓力絕對不小，阿璁和郭霖的詮釋非常精采有趣，也帶動著對戲的四位主角（包括他們自己），台上台下都很熱鬧，敬請期待！

（圖／謝程雁）

第六題：在排練過程中，您認為與哪一位或哪幾位演員的對手戲最讓您感到火花或啟發？

穆：允凡。之前讀過的版本只有我一個女生，這次的有聲書有允凡加入，給了我很多不一樣的「畫面」。也因為有她分攤掉之前我的角色，聽到她不同的詮釋方式讓我感到豐富，和其他角色互動起來也會有不同的化學反應，在在稱奇閱「讀」真的好自由、好值得玩味。

宋：我最喜歡郭霖稻草人的演出，完全是稻草人附身的神奇魅力！

郭：甜耳朵夥伴都是我喜歡的成員，跟他們一起玩永遠玩不膩。

曾：比較常與宣名可愛活潑的演出搭配，這是我第一次聽宣名的有聲書旁白，很享受那不疾不徐帶領故事前進、如微風吹拂般的明朗溫柔。也因著旁白對整體氛圍的看照，人物對白之間的火花能更安心地綻放。

書名：《綠野仙蹤～歡樂讀劇版！（有聲書）》 作者：李曼．法蘭克．鮑姆、郭霖 出版社：逗點文創 出版時間：2026年6月15日

第七題：如果您有任何關於作品的其他建議或想法，或任何想要說的話，請在此補充。

穆：目前沒有！

宋：Nope！

郭：如果大家聽完了意猶未盡，歡迎敲碗出版社，再邀請我們再來一次現場演出吧！

曾：兒時看了無數次1939年電影版《綠野仙蹤》的錄影帶，最愛稻草人，超怕西方女巫。沒想到長成大人後，能透過聲音傳遞這部經典之作，並且扮演了自己的童年噩夢，算是戲裡戲外都克服恐懼、增長了勇氣。如果小讀者們聽完故事後能感到滿足，甚至從中獲得一些樂於改變、勇於突破的力量，那就太美好了。

（圖／謝程雁）

●本文推薦相關閱讀書籍為逗點文創出版之《綠野仙蹤～歡樂讀劇版！（有聲書）》。