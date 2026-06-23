健忘不等於失智！常被忽視的老年憂鬱症比失智症更可怕

文／和田秀樹

失智症 幾乎都是從「健忘」這個症狀開始。

記憶障礙可大致區分為輸出障礙與輸入障礙，失智症初期出現的記憶障礙，原則上是大腦輸入新資訊的能力降低，屬於輸入障礙。

所謂的輸入障礙指的是，例如原本打算要記住今天是幾月幾號，可是卻怎麼也記不住。逐漸惡化後，不只是會忘記與人約定的內容，連約定本身都會遺忘；非但不記得昨晚吃了些什麼，就連有吃晚餐這件事都不記得。

正因為患者沒有察覺到自己健忘，做過哪些事的記憶本身就沒有輸入進大腦，所以才會反覆詢問同一件事。

話說回來，四十歲到六十歲的人常會出現的「健忘」情形，則是「咦？我剛剛要說什麼來著？」、「就是那個啊！那個！」等，想不出專有名詞，或是記得某個人的長相卻一直想不起對方姓名。

舉例來說，看新聞節目時看到澤倫斯基總統的照片，卻一直想不起來「這個人到底叫什麼名字？」，當別人說出「澤倫斯基」時才恍然大悟：「對！沒錯，就是澤倫斯基！他叫澤倫斯基啦！」但這種情況跟失智症的健忘截然不同。只要別人出聲提醒或提供線索，就可以清楚想起名字的這種情況，只是因為先前輸入進大腦的資訊沒辦法順利輸出而已，這屬於輸出障礙。

輸出障礙可能是由於壓力所產生，有時候也可能是因為記住了太多瑣事所造成。到了中高年齡層，腦裡記住的事物面向非常廣泛，記憶量也極為龐大，就算沒辦法立刻想起來也不需要大驚小怪。如果沒有輸入障礙，只有出現輸出障礙的情況下，其實不必特別擔心。

若是太過擔心「萬一得了失智症該怎麼辦」而患得患失，過於害怕想不起來或遺忘事物，反而會因為壓力導致輸出障礙越來越嚴重喔！

常被忽視的老年 憂鬱症 比失智症更可怕

我自己也曾經歷過患者自殺的慘劇。

當時我快要三十歲，還在浴風會醫院服務時發生的事。有一位高齡女性因患有「健康焦慮症」而住院，這是一種深信自己身患重病、為強烈不安所折磨的精神疾病。她曾一度好轉而出院，後來又因惡化再度入院。

當時我是這位患者的主治醫師，她第二次住院時我採用與前一次同樣的方法治療，但這次她很快就在醫院裡上吊自殺了。事發時我立即趕去現場，卸下她的遺體。

這件事對我造成非常大的衝擊。我徹底陷入低潮，反覆想著「我是不是該辭掉醫生的工作……」後來，醫院裡召開了檢討會，前輩們分享了許多他們的經驗，我深刻學習到憂鬱症的可怕，也了解到留意高齡長者的憂鬱症是最重要的事──從此之後我將這一點銘記在心。

一般而言，憂鬱症患者約占總人口的百分之三左右，但年齡到了六十五歲以上，就上升至百分之五。事實上，在七十五歲之前患有憂鬱症的比例比失智症更高。可是，大家理所當然地認為年齡漸長後本來就會變得比較沒有活力，胃口也會變差，旁人都不會認真看待這些警訊，就連醫師也常會把老年憂鬱症跟失智症混為一談，沒能獲得適當治療的患者大有人在。

高齡長者之所以會罹患憂鬱症，常見的原因是隨著年齡漸長，血清素等神經傳導物質減少，使長者容易陷入憂鬱狀態，所以只要服用能補充血清素的藥物，就能發揮不錯的療效。

以我的一位患者為例，她不但經歷了與丈夫的死別，孩子也早她一步離開人世，再加上自己因為腦中風的後遺症導致下半身不良於行，最終陷入了憂鬱症的深淵。我原本以為她的狀態可能很難好轉，但用藥之後卻奇蹟似地恢復了笑容，再加上日間照顧服務的協助，她甚至開始練習自行走路──在我的患者中也有如此正面的例子。

既然憂鬱症只要適當用藥就能帶來如此戲劇性的好轉，萬一被誤診為失智症，錯失得到治療的機會，豈不是悲劇一樁嗎？

書名：《失智不是人生句點：日本高齡醫療權威寫給自己、家人與照顧者的安心共處提案，找回自在安穩的老後生活》 作者：和田秀樹 出版社：商周出版 出版時間：2026年5月19日

此外，大多數人在罹患失智症之後情緒顯得較為平穩安定，但如果罹患的是憂鬱症，又沒有得到妥善的治療，就會一直深陷在低落的情緒裡，長期過著自認為悲慘陰鬱的人生。

換句話說，就算乍看之下像是失智症，也必須採取懷疑的態度，探究患者是否有憂鬱的可能，這點非常重要。

有一個方法能簡單分辨出這兩者的差異。如果是失智症，大部分的人並不容易察覺究竟是從何時開始出現症狀；但如果是憂鬱症，就比較容易推測出「好像是從今年春天開始不太對勁」、「大概是從退休後開始有異狀」，可以較為明確地判斷出狀態惡化的時間點。

要是對憂鬱症置之不理，不只會使症狀惡化，還會對工作與人際關係造成阻礙，最糟糕的情況下還有可能自殺。唯有早期發現才能早期治療，我認為身為超高齡社會的醫師，在面對有一點點可能患有憂鬱症的高齡長者，都可以先試著讓患者服藥看看，這才是醫師應盡的職責。

●本文摘選自商周出版 之《失智不是人生句點：日本高齡醫療權威寫給自己、家人與照顧者的安心共處提案，找回自在安穩的老後生活》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！