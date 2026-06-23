期末報告、面試怎麼選順序？研究顯示：晚上台的人名次竟然高出這麼多！

文／金拏咏

期末評鑑是先上台報告好，還是後上台得分高？

學期末是各科都要進行期末評鑑的恐怖時期！有些科目要提出研究報告，有些科目需要現場演奏樂器，總之，這段時間上台的機會如海嘯般襲來！上台的順序雖然多半按照姓名拼音的順序決定，但有時候，老師也會允許那些想要先報告的學生優先上台進行報告。

那麼，先上台還是後上台，才是明智的選擇？

書名：《選錯怪誰！？最低限度的行為經濟學：36個心理法則，治好你的選擇困難症》 作者：金拏咏 出版社：遠流出版 出版時間：2026年1月29日

回顧學生時期，我的座號總是很靠前，而且期末評鑑通常也會按座號的順序進行，所以我經常是輪到第三個或第四個上台，偶爾也會有第一個上台的時候。

不管評鑑報告還是樂器演奏，一早上台的人在報告完之後，就能渾身放鬆地聽別的同學報告或演奏，心情十分愉悅；但有些時候，看到後面同學的表現，難免會心想「啊，原來這個部分這麼做比較好！」「如果報告時，我也能說明這點，應該分數會更高！」的遺憾。

實際上，如果我能夠選擇上台的順序，我會傾向晚一點上台，而通常這樣得到的結果也更好。

我以前會覺得，晚上台的人分數較高只是偶然，但研究顯示，不管是報告或面試，都是晚一點上台更好；而晚一點上台的人，甚至有機會觀察前面的人報告或面試的過程。

社會科學家維克多．金斯堡和揚．范．烏爾斯研究了世界鋼琴大賽的演奏順序與評分之間的相關性。他們分析每年在比利時舉辦的「伊莉莎白女王鋼琴大賽」，該比賽在決賽階段共有十二位鋼琴家角逐優勝，以一天兩位選手、連續六晚進行鋼琴演奏來進行賽程。評委會由各個領域專家組成，每個人獨立評分，最後將分數加總以決定優勝者。優勝者除了獲得豐厚的獎金，還能舉辦個人世界演奏會。

根據分析結果，在這六天的賽程當中，第一天演奏的兩位參賽者跟第二天之後出場的參賽者相比，平均而言獲得低了三個排名的評價。此外，同一天演奏的兩位參賽者中，較晚上台演奏的人，也都比前一位取得更高的名次。

類似這種比賽，因為上台順序是隨機安排的，所以與演奏實力無關。也就是說，不管是六天賽程當中的哪一天演奏，較晚上台演奏的人都更佔優勢。

為什麼會出現這種結果？

因為專家或評審通常不會給第一位登場的人高分。原因是，後續還有許多人需要評分，而第一位上台的人缺乏了比較的基準，所以評審不太可能一開始就給他們高分。

回想一個情況：我們去商場買球鞋時，即便喜歡第一眼就看上的鞋，也會心想「再逛一下吧，可能後面有更喜歡的也說不一定。」如同消費者不會立刻購入第一眼商品，面試官或評審也是類似的心態。

而隨著比賽進行，當剩下的候選人越來越少，評審開始傾向給此時展現出更高實力的人高分！這種根據順序而給予不同評價的現象，稱為「序列位置效應」。因此，如果考量序列位置效應，而且上台者實力相近，那麼，選擇靠後的順序會對比賽者更有利。

當然，一旦這成為眾所皆知的道理，導致每個人都希望爭取晚一點上台，那怎麼辦？此時，我們還必須留意跟「順序靠後」一樣重要的一個前提，那就是「實力相當」。唯有實力相當，快結束時上台的參賽者，才會具有最大優勢。

也就是說，實力比順序更為重要。所以，別忘了努力提升實力才是關鍵！

如果第一個上台的人實力非常優秀，那麼排在他後面報告或表演的人就很不利，特別是剛好接在一個表現精采的人之後才上台，更是如此。相反地，如果排在實力差的人後面上台，就可能得到更高的分數。

我想，在同一個班級裡，同學之間的實力應該都相去不遠吧！所以如果能夠決定上台順序，我奉勸各位盡量選在快結束的時候上台，這會對你更有利。

●本文摘選自遠流出版 之《選錯怪誰！？最低限度的行為經濟學：36個心理法則，治好你的選擇困難症》。