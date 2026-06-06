活躍熟齡族來了：中年不是衰退和失去，而是展開第二人生

享受自主而活躍的中年生活

「請問您幾歲？」如果有人這樣問，我希望你能反問一句：「你是指哪一種年齡？」因為年齡可以分成兩種。一種是身分證上的年齡，這是生活年齡，是依照日曆計算的年齡，也就是實際年齡。另一種則是心理年齡，也就是認知年齡或主觀年齡。

當被問到：「你的心幾歲了？」多數中年人會將實際年齡減去二十歲來回答，換句話說，如果實際年齡是五十歲，心理年齡就會回答三十歲。

偶爾也會有人笑著說：「哎呀，我的心還是十幾歲呢！」旁人可能半開玩笑地說：「都幾歲了還十幾歲，是不是失智了？」但其實這樣的人反而非常迷人，因為人們不是用年齡在生活，而是用心在過日子。

這件事很重要，所以我要再強調一次。人，並不是依照身分證上的年齡在過日子的，相反地，我們是依循心理年齡來做判斷、思考、選擇、消費，並且與人互動、建立關係。從早晨醒來到夜晚入睡，我們都是依照自己認定的主觀年齡來思考和行動。

書名：《50歲的人生提案：中年之路最常見的33個生命轉折，心理學家給你的指引》 作者：李湖仙 出版社：商業周刊 出版時間：2026年05月28日

活躍熟齡族來了

近年一個被稱為「活躍熟齡族」（active senior）的新族群開始出現。他們不同於過去泛指五十五歲以上的銀髮族，而是指那些身體健康、態度積極，能夠主動經營晚年生活的人，用我們的說法就是「活躍的壯年」，指過著行動力十足的中年生活的人。

我觀察這群人的特質後發現，他們的主觀年齡（心理年齡）普遍偏低，而我自己也在諮商過程中體會到，心理年齡與是否成為活躍熟齡族兩者之間關聯密切。

每當我第一次與個案見面，通常會先詢問一些基本資料，例如實際年齡、家庭狀況等等，其中，只要是五十歲以上的人，我一定會再問一句：「你覺得自己的心大概幾歲？」五十多歲的人多半會回答三十多歲，六十多歲的人會說四十多歲中段，七十多歲的人則說自己大概五十歲左右，他們說出的年紀往往正是他們至今人生中最精彩耀眼的時刻，也意味著他們仍然覺得自己還年輕、充滿活力。當然，也有人會把自己的心理年齡說得比實際年齡更大，比如七十多歲的人說：「我覺得我的心已經八十幾歲了。」

有趣的是，研究顯示，將主觀年齡說得比實際年齡更年輕的人，他們的問題解決能力比其他人高出好幾倍，對自我管理的能力也顯然更強，消費模式同樣不同——比起單純只是為了過日子，他們更願意把錢投資在有價值、有意義的事物上。心理年紀越年輕，就算同樣是七十多歲，也會過著截然不同的生活文化。

與此相關的，還有一項依據經濟能力與主觀年齡進行消費價值評估的調查，這項研究以五十歲以上的人為對象，並據此將中年族群大致分為四種類型。第一類是覺得自己比實際年齡更老，同時經濟條件優渥的「高收入高齡感」族群。第二類是同樣認為自己年紀偏大，但經濟條件較弱的「低收入高齡感」。第三類是自覺仍然年輕，卻經濟拮据的「低收入年輕感」。第四類則是既覺得自己年輕，同時也具備經濟實力的「高收入年輕感」。若觀察一般被稱為「活躍熟齡族」的分布情況，可以發現，整體而言，他們的主觀年齡偏低，經濟條件則集中在較高的區段。

高收入年輕感族群與其他三個族群相比，在語言能力、教育程度、消費能力、使用的產品與服務等面向上，都呈現出明顯差異，甚至連在網路上留言、表達個人意見等社會參與程度也截然不同，例如參與請願等公共行動的比例，就明顯高於其他族群，社群媒體的使用頻率和使用方式也有顯著差異。這正是主觀年齡與經濟能力同時作用時，產生的一種社會現象。當然，也有不少經濟條件不那麼優渥，但仍自覺年輕、充滿活力的中年人（也就是活躍熟齡族），且人數正逐年增加中。

活躍熟齡族的特質

活躍熟齡族的主要關注重點，與過去的老年世代有著明顯差異。對現在八十歲以上的人來說，真正放在心上的通常就只有一件事：健康。但活躍熟齡族不同，他們的關注範圍平均分布在健康、時尚、旅遊、休閒運動、理財等五大領域。

談到健康，重點不只是不要生病，近年在年輕人之間流行的體態紀錄，活躍熟齡族同樣會嚮往，為了身材線條而控制飲食、持續運動。他們追求的，是同時擁有無病的身體與好看的外型，以這樣的方式來經營健康。

購買衣物時也是如此。八十歲以上的族群往往以實用性為主要考量，例如「冬天一定要穿有刷毛的衣服」是衣著重點。但活躍熟齡族並非如此，他們在選購衣服時，會在意現在流行什麼款式、顏色是否合宜、材質是否有質感，最重要的是適不適合自己。也就是說，他們在消費時，更重視個人的滿足感和自我感受。

以旅遊來說，五十歲一過，通常是由孩子替父母安排行程，所謂的孝親旅遊幾乎成了主流。但活躍熟齡族不一樣，他們選擇自由行的比例高得多。不只如此，就連過去多半是三十多歲族群在從事的運動休閒活動，也越來越常看到五十歲以上的活躍熟齡族活躍的身影。從這些改變可以看出，活躍熟齡族的核心信念，就是一個字「Enjoy」——凡事都要享受其中。

理財觀念也出現明顯差異。過去一般認為人上了年紀，就該把財產留給或提前轉移給子女，不是讓子女繼承，就是贈與給子女。但活躍熟齡族不這麼想。與其一味把資產交到孩子手中，他們更傾向於為自己仍然尚未走完的人生重新規畫資產配置。正因如此，他們對理財與資產管理，自然也抱持著高度關注。

韓國銀行與金融監督院曾針對韓國國民的金融素養（financial literacy）進行調查。[3]所謂金融素養，指的是為了維持理性、健全的金融生活所需具備的金融知識、金融行為與金融態度等對金融整體的理解程度。

這項調查於二○二○年進行，對象涵蓋滿十八歲至七十九歲的全體韓國國民，調查結果可說相當耐人尋味。無論在金融知識、金融行為或金融態度三個面向，中壯年族群的表現都明顯高於年輕世代：

金融知識：年輕族群六八．五分、中壯年族群七三．二分

金融行為：年輕族群五一分、中壯年族群六九．八分

金融態度：年輕族群三四．四分、中壯年族群三八．二分。

將這三項合併來看，可以發現，消費價值不是光靠讀書就能建立的，而是源自長期的關注與實際經驗。

當前活躍熟齡族的消費樣貌，已經不只是二、三十歲世代所談的「小確幸」（微小而確實的幸福），也不僅是把消費視為當下的滿足行為。他們透過人生經驗與現實需求，深刻理解到，金錢不只是現在的工具，更是為未來鋪路的重要資產。

●本文摘選自商業周刊出版之《50歲的人生提案：中年之路最常見的33個生命轉折，心理學家給你的指引》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！