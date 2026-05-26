老去不是退休：55歲以上的壯世代，將成為社會最重要的力量

文／ 吳春城

第一篇 智慧增值──開闢800萬人的紅利新大陸

「在這個什麼都在變少、變小、變弱的島嶼上，『壯世代』是唯一人越來越多的地方。」

第1章 那一天，我被叫了一聲老伯

那是一個再普通不過的午後，在便利商店櫃檯前的一聲「老伯，集點要嗎？」，打破了日常的寧靜。

這聲稱呼像一顆石子，在心底激起漣漪。並非因為對變老的恐懼，而是意識到了一種無形的「社會判定」，在那一刻，筆挺的西裝、敏捷的思維、正在構思的新創計畫，全都消失在「老伯」這個標籤之下。原來，身份不是自動生成的，而是被過時的語言與制度共同塑造的。

書名：《壯世代理想國：唯一人越來越多的地方》 作者：吳春城 出版社：時報出版 出版時間：2026年5月19日

一、消失的邊界：長壽社會的時差

在過去，年齡是資歷與智慧的象徵；但在高速轉動的現代產業中，年齡卻被誤讀為「遲緩」與「過時」。這是一場嚴重的「生命時差」，人的壽命已經跨入長壽時代，但社會的語言與制度卻仍停留在短壽時代。

制度的預設：55歲被視為退場的開始。

人的現實：55歲往往正處於身心健康、經驗整合力最高的巔峰。

二、文明尺度的人口大翻轉

這不只是個人的內在衝突，而是一場全球性的、前所未有的文明轉折。人類歷史第一次面臨「長者多於孩子」的結構性翻轉：

日本與韓國：已經在超高齡與少子化的夾擊下，被迫啟動長壽經濟。

台灣的轉折點：2025年台灣進入「超高齡社會」，每5個人就有1位是65歲以上。

當孩子越來越少，長壽的人越來越多，社會必須回答一個核心命題：這群人究竟是社會的負擔，還是被埋沒的珍貴資源？

三、唯一人越來越多的地方：發現新大陸

傳統政策將高齡化描述為「海嘯」或「危機」，這是一種「恐懼驅動」的錯誤治理。若換個視角，你會發現這是一個「新大陸」的發現。55–75歲的人口是社會中唯一持續成長、且掌握最多資本與經驗的族群。

結論：該重新定義人生的時候

身份不是被賦予的，而是可以被重新設計的。那一聲「老伯」喚醒了我的覺察，如果社會制度與語言限制了我們的潛力，那麼我們就去改寫制度與語言。

這不是為了對抗衰老，而是為了校準現實。當55歲不再是退場的代名詞，這片「唯一人越來越多的地方」將成為長壽文明最豐饒的產地。

第2章 45歲就被判出局，是誰規定的？──拆除「短壽社會」留下的陳舊尺規

當一位45歲的朋友在餐桌上自嘲「我現在是中高齡了」，這不僅是一句玩笑，而是一場集體的社會暗示。

在人力資源、官方分類與企業潛規則中，45歲儼然成了一道看不見的斷裂線。這條線將人劃入風險、劃入停滯、劃入「準備退場」的預備區。然而，這道邊界既非生物學的必然，亦非能力的崩解，它僅僅是一段歷史留下的殘影。

2025年台灣45歲以上已達到人口51％，每2個人就有1人超過45歲。2024年商業周刊與104人力銀行進行「DEI壯世代百強企業」大調查，發現許多大企業明明是大缺工，卻還用年齡刻板印象挑人，他們說「我們只想要新鮮的肝。」即使入選壯世代百強的友善企業，51歲以上的新進員工占比平均也僅僅7％，未入選的企業，許多為0％。（資料來源：商周×104 DEI壯世代百強企業調查）

一、歷史的遺跡：工業時代的折舊邏輯

將45歲定義為中高齡，是建立在「全球平均壽命僅約50歲」的時代。

過時的標準：一百年前，體力勞動是主流，45歲確實接近生理極限。

今日的現實：數位化與自動化消弭了體力落差，醫療進步讓人們在45歲時，身心狀態往往處於最成熟的巔峰。

二、矛盾的縮影：職涯縮短與壽命延長的夾擊

這裡出現了一個荒謬的結構性困境，人類的受教育年限在延長，25歲才剛入職場，若45歲就被貼上中高齡標籤，人生的黃金戰鬥期竟然只有短短20年。

•結構性浪費：社會投入巨大資源培育專業，卻在經驗最豐、判斷力最穩定的時刻，暗示人才應該「交棒」。

•財政與壓力的錯位：當職涯被迫縮短，退休後的餘命卻長達30年。這種「短職涯、長餘命」的設計，是造成世代焦慮與財政壓力的元兇。

三、標籤的自我實現：心理邊界的制約

年齡標籤最危險的地方在於它會「塑造現實」。

當社會反覆強調「年輕才有創新力」，45歲的專業人士會不自覺地降低期待、減少學習投入，最終選擇保守。這不是能力的衰退，而是對標籤的順從。標籤將成熟的「智慧資產」誤植為「折舊設備」，讓原本可以創造第二曲線的動能提前枯竭。

結論：重校生命的中途點

在短壽社會裡，45歲是中年後段；在長壽社會裡，45歲甚至還沒到中點。我們不需要用舊時代的殘破尺規，來丈量新時代的生命長度。

45歲不是退場的前奏，而是長期累積後的穩定平台。如果我們拒絕在45歲被判出局，那麼真正的成熟人生起點究竟在哪裡？這將引導我們進入下一個關鍵命題：為什麼「壯世代」是從55歲開始定義？

第3章 壯世代的誕生：55-75歲的黃金區間──從「被動老化」到「主動壯化」的生命新秩序

如果45歲不應被標記為衰退，那麼人生的真正轉折點究竟在哪裡？

傳統的「讀書、工作、退休」三段式人生，是建立在平均壽命60歲的短壽邏輯上。然而，當長壽成為現實，55歲不再是退場的倒數計時，而是一個全新的生命階段──「壯世代」的誕生。這不是一種心理安慰，而是一場基於生理、心理與法律實踐的結構性大轉向。

一、為什麼是55歲？三大能力的典範轉移

在勞動統計中，55歲是勞參率下滑的臨界點，但這並非能力的消失，而是能力的「質變」：

1、生理層面（從速度到耐力）：雖然高強度的競爭體力略減，但整體功能完整。這是一個從「速度型能力」轉向「整合型能力」的階段。

2、心理結構（從流體智力到晶體智力）：55歲正處於「晶體智力」的頂峰。年輕人擅長計算與反應，壯世代則在判斷、經驗與複雜整合上具備無可取代的優勢。

3、人生節奏（從責任到自由）：家庭責任趨於穩定，個人智慧趨於圓熟。55歲是從「為生存奮鬥」轉向「為實現而活」的最佳轉折點。

二、首創：壯世代的法律身分證

壯世代（Strong Generation）不再只是學術名詞。2026年1月1日，台灣正式施行《壯世代政策與產業發展促進法》。這部法律第二條定義：「本法所稱壯世代，指五十五歲以上有工作能力及意願之國民。」

這可能是全球第一部將55歲以上人口視為「發展主體」而非「照護客體」的專門立法。它宣告了政策邏輯的徹底翻轉：從「發放津貼」轉向「培力參與」，從「社福補助」轉向「產業促進」。

三、壯世代的人生新區間：55-75歲

《壯世代理想國》重新定義了長壽人生的結構：

2026年台灣55歲以上壯世代已超過800萬人，55-75歲也將近600萬人。

•55-75歲：自我實現階段。這是人生完成大部分責任、進入個人自由的二十年。可以創業、顧問化、公益化，重新設計第二、第三條職涯曲線。

•75歲以後：超越自我階段。焦點轉向文化、傳承、精神與生命意義的終極完成。

四、被忽略的「第三波人口紅利」

壯世代人口突破800萬人，佔總人口三分之一。他們掌握了社會最豐富的時間、經驗與資產。若社會視其為負擔，他們就是財政的黑洞；若社會視其為紅利，他們就是啟動內需、穩定稅基、引導創新的核動力引擎。

結論：人生的新地圖，社會的新處方

當「壯世代」被法律與社會共同承認，45歲的焦慮消失了，65歲的等待終止了。我們不再是用餘生在度日，而是在用最成熟的智慧去創造。

壯世代不是一個年齡標籤，而是一個充滿生命力的「新物種」。

而這個新物種的出現，將引發一場深刻的連鎖反應：當壯世代變得更壯，壓在年輕世代背上的沉重負擔，是否能因此變得更輕？

這將引導我們進入下一章：世代契約的重建。

●本文摘選自時報出版之《壯世代理想國：唯一人越來越多的地方》。

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