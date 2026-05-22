馬英九照護風波掀議：提早退休，真的會加速失智嗎？

文／邱銘章

提前退休會提早失智嗎？

臨床上常常會聽到家屬在診間說，患者的記憶力跟認知功能，大概從他們退休之後就開始衰退了。不少研究也都顯示，提前退休在統計上確實跟認知功能的衰退有顯著相關。然而這並不是一個直接的因果關係，分析這個現象背後的原因，跟「生活方式的突然改變」密切相關。包括認知刺激驟減、社交互動降低，以及身體活動的減少，都跟從一個原本很結構化，每天上班、跟同事見面互動、接受源源不斷挑戰的工作環境，轉變到事事都要靠自己主動安排的平靜退休生活息息相關。

很多研究都顯示，延後退休可以降低失智的風險。有一個源自2013年發表、著名的法國人口學研究顯示，65歲才退休的人比60歲就退休的人減少了15%發生失智症的風險。而且在這個研究的結果裡，還呈現了一個令人信服的「劑量依存關係」，就是在特定年齡（60歲）之後，每延後一年退休，失智症的風險就下降3.2%。這顯示持續工作對於降低失智症的風險具有累積效應，也支持了持續的心智活動，對於大腦健康的重要性。

書名：《健忘，是大腦在求救？——從自覺記憶衰退到失智前兆，神經科醫師帶你辨識大腦的真訊號，找回對記憶的掌控力》 作者：邱銘章 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2026年03月31日

那這樣子的影響會表現在認知功能的哪些面向呢？加拿大的「世代老化研究」（CLSA）發現，退休者跟持續工作者之間的顯著認知衰退，主要是發生在「處理速度」和「執行功能」上。另外一個研究則報告了在退休後的一兩年內，整體智力大約下降1.7%，或相當於智商分數的3分。而且在「延遲記憶」32的指標上也是顯著下降，延遲記憶通常是臨床上預測轉變成失智症的重要指標。

那這背後的機制是什麼呢？首先是「用進廢退」的假說，又稱「心智退休論」，就是當一項能力（尤其是認知功能），長時間不用或沒有持續鍛鍊，就會退化甚至喪失掉。一種富有挑戰性、刺激性的事業，會提供一個結構化的、持續性的大腦認知功能不斷練習鍛鍊的機會。這包括必須不斷提供問題的解決方案、維護，甚至開發跟同事、顧客之間的社交互動。當一個人的大腦從活躍的「工作模式」切換成「退休模式」時，原先每天不斷練習、鍛鍊的認知功能就突然被喊停了，如果缺乏適當的替代活動，就會導致可察覺的記憶以及其他大腦功能的衰退。簡單說，就是防止認知退步的核心不是在於工作本身，而是工作所提供的心智參與（包括認知跟社交）。也就是說，退休的副作用不是退休這個身分狀態的改變，而是導因於缺乏結構化活動的刺激、而且無適當的替代。所以對於退休人員的最大挑戰，則是趕快找到一份「新工作」，不管是擔任博物館、醫院、宗教、學校的志工，讓自己有固定的學習活動或持續不斷的社交生活（例如社區大學的種種課程和活動），目的就是為大腦提供源源不絕的刺激與鍛鍊。

其次，退休對大多數的人來說，會失去主要社交互動的來源，包括退休前每天跟同事的互動或與其他專業領域的人際網絡。紐約州立賓漢姆頓大學的研究顯示，提早退休者，他們的社會參與和互動程度較低，例如比較不常參加志願性工作或團體活動。這種社會連結的減少，是越來越獲重視、和認知衰退跟失智症有關的危險因子。對專家而言，維持參與社交活動和社群網絡，是老年人維持認知表現最重要的單一因子，甚至超過因退休所帶來的其他身體好處。證據顯示，退休所造成認知的風險是個過程，而不是一個最終狀態。整個惡化的過程可以如此描述，退休導致結構化工作的喪失和日常社會聯繫的中斷，這樣又會進一步增加了社會隔離和更快速的認知衰退。

從心理層面來說，一份工作或一個事業對個人而言，並不只是溫飽的工具，它也是提供了個人生活的基石以及使命感。當從一份已經認同且從事很久的工作過渡到退休，因為少了原先已建立的追求價值和生活常規，會給很多人帶來不安的感受，有些退休者會覺得失去人生目標或努力方向。這種缺乏目標感，或者從自己認同已久、富有意義的活動當中解脫出來的失落感，對認知功能是有害的。有研究顯示，退休後在事件記憶呈現急遽下降的現象，較容易發生在那些失去目標的人。這說明了退休所造成的認知衝擊，並非一成不變，而是會受到個人心理特質的影響。進一步來說，退休後不是只有安排活動、填滿時間而已，更要尋找自己會主動追求的目標，經由自發性的動機，來取代退休之前，工作所提供每日結構化的認知參與活動。

此外，退休對於認知的衝擊，相較不同性別的人來說，有著不同的影響。退休女性相對於男性，在認知衰退的境遇較差，除了性別的生物因素外，還受到很多細緻的社會、心理因素所影響。例如國外的研究顯示，男性在退休後比較熱衷追求新的人生目標，反之女性比較樂意去參加社交活動。如上面討論的，目標追求跟社會參與對於維持大腦健康都很重要，少了其中任何一項，都會讓人容易發生認知退化。因此要能維持退休後大腦的健康，並無一體適用的解方，必須依照每個人退休後生活的型態，來代償他們所需要的、特別種類的刺激，不管是目標取向的追求或豐富的社交生活，通常是針對退休前生活所擁有的、或特別缺乏的部分。

但是科學家總是喜歡從不同的觀點來進行反思與辯證，那會不會「提早退休、提前失智」這個結論事實上是「倒因為果」？反而那些提早退休的人是因為阿茲海默症早已發病，認知功能已經開始逐步衰退，讓這些人在職場上力不從心，主動或被動地選擇提早退休？例如在阿茲海默症的前驅症狀期──輕度認知障礙甚或自覺認知衰退期，這個現象的確在年輕型失智症的時候，可以觀察得到，也是臨床上詢問病史時，回溯發病初期症狀的必要問題。更有甚者，那些在退休之後才診斷出阿茲海默症的人，是不是因為診斷延誤？或者他們的工作環境比較友善？例如自己當老闆之類的狀況。提早退休還有另外的干擾因素，例如是因為身體健康（像是生一場大病、身體行動能力變差）和情緒因素（例如重度憂鬱症）；最後，很多人退休並不是自願的，可能因為經濟不景氣、行業遭到時代淘汰，例如2000年初發生網際網路泡沫（dot-com bubble）而被裁員失業，加上中老年再度就業困難、被迫永遠離開職場，這些人的社會經濟地位因此下降，而低社經地位本來就是發生失智症的一個預測因子，同時也會妨礙他們在退休之後，追求豐富的認知刺激與社交生活，產生惡性循環。科學上的辯證需要更好的研究設計來釐清真相，例如研究志願退休者（退休制度在年金改革前的法國跟台灣的軍公教人員），進一步比較他們與被迫離職退休者之間的差異。

無論如何，我們總是希望在退休的過渡期，不一定都是要華麗轉身，但也都希望可以平安下莊，維持退休後的身心健康、頭腦清明的生活。總結來說，目前的證據還是顯示退休後的認知衰退，可以經由積極主動實施帶有科學實證療效的介入，聚焦在三大基柱：持續不斷的心智刺激、活躍的社交互動、以及規律的身體運動，才能對抗因退休後所增加的認知衰退風險。總之，人可以從職場上退休，但是不可以從大腦的競技場、人際的社交場、身體的運動場上退下來，才能遠離認知衰退，預約一個沒有失智的退休生活。

●本文摘選自麥田出版／城邦文化之《健忘，是大腦在求救？——從自覺記憶衰退到失智前兆，神經科醫師帶你辨識大腦的真訊號，找回對記憶的掌控力》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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