想讓收入持續增加？6個財富階段看懂你該換哪種賺錢策略

文／尼克．馬朱利

收入順著財富階梯向上而增加

你可能沒聽過松下幸之助這個人，但他堪稱史上最傑出的企業家之一。松下幸之助出生於1894 年，在家中的八個孩子中排行老么，在日本大阪南部和歌山縣的一個農村長大。他15 歲那年在電器業找到他的第一份工作，並在幾年間多次晉陞，到了22 歲那年，他成為督導，這已經是他能得到的最高薪職位了。

雖在公司達到了高階職位，他仍然想在電器技術有所精進。他設計了一種改良的插座，提報給他的主管們，可惜，他們並不看好這項產品的潛力。看不到待在公司的前景之下，松下幸之助毅然

離職，創立自己的公司，取名為松下電氣器具製作所（Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works）， 後來發展成松下電器（Panasonic）。

創業頭幾年，松下幸之助親力親為包辦公司所有事務，包括設計產品和大部分銷售業務。但是，伴隨事業起飛，他無法再獨力經營，便僱用員工，減少投入於日常營運事務，這讓他有更多時間思考擴展公司的整體策略。

他的首要洞察之一是在松下公司內建立自主事業部門，這些部門給予員工和經理人對其事業線更大自主權，這麼一來，他便消除了在他職涯早年阻礙他的公司科層制度。許多日本的公司聽聞松下的成功，也仿效該公司的組織架構，這為松下幸之助贏得了「經營之神」的稱號。1989 年松下幸之助去世時，松下電器公司是全球最大的消費性電子產品公司。

松下幸之助的故事完美地詮釋了我們必須改變策略，才能在職涯中繼續進步。換言之，我們在人生的某個階段的賺錢方法，未必適用另一個階段。舉例而言，我高中時幫我的父親撿空罐頭，拿去資源回收站換錢。當時，在加州，每個罐頭能換5 美分，收集幾袋便能輕易換得四五十美元。但自那以後，我的技能與賺錢潛力已經顯著提升，現在，撿空罐頭去賺錢，已不值得我的時間與心力了。

松下幸之助在他的職涯的各個轉變階段，也有類似體悟，從受僱員工到創立自己的公司，再到擴展公司，他必須一再調整他的策略，才能繼續前進。若他繼續在那家公司當督導，發展空間必然有限。若他沒有在公司內部開始授權與委任，企業也無法擴張。在他的整個職涯，松下幸之助必須轉換他的重心，才能繼續前進，賺更多錢。

這思維也適用於我們在攀爬財富階梯時的職涯決策。當你還處於財富階梯的較低階時，兼差或多加班或許是有道理的，但晉升更較高階時，策略將有所改變。經濟學稱此為「機會成本」（opportunity cost），就是你決定做某件事時，你放棄的其他可能選項。舉例而言，撰寫一篇部落格文章得花我5 小時，我的機會成本就是我能用這5 小時去做的任何其他事情。或者，反過來說，若做一堆家務得花我5 小時，那些家務的機會成本就是撰寫一篇部落格文章。

一旦你開始用職涯決策的機會成本（亦即你必須放棄的東西）來思考，就能研判一個特定選擇是否有道理。你該接受新工作，還是留在現職呢？那個新投資值得你花時間嗎？那個你聽說的副業機會呢？一旦你知道你接受一個新工作或副業，你必須放棄什麼（亦即你的機會成本），就能決定它是否值得了。遺憾的是，這過程比想像中更為困難，誠如作家暨Scribe Media 執行長艾瑞克．喬根森（Eric Jorgenson）在一篇部落格文章中所言：

回顧過去一年，我看出我的最大錯誤是沒有調整決策模式來適應新環境。我養成了在特定環境中追求特定目標的習慣，等到目標達成，環境已經改變，但習慣依舊。

喬根森知道他已經在他的職涯攀上新高，卻沒有重新評估自己的機會成本，他仍然依循舊法則，沒有改採新法則。這就好比我還在花時間撿空罐頭，明明拿那些時間和心力來撰寫部落格文章，能賺到更多錢。

所幸，這個問題有解決之法，就是經常重新評估你的機會成本。換言之，謹記饒舌歌手肥仔喬（Fat Joe）說的那句：「今日的價格不再是昨日的價格」（Yesterday’s price is not today’s price）。你以前的賺錢之道，未必適用於當下。可是，我們如何知道自己的機會成本已經改變了呢？這跟財富階梯有何關係？

上一章，我們討論支出與財富階梯的交集時，使用了「0.01% 法則」，這法則可以指引我們如何沿著財富階梯向上而增加支出。但說到賺錢，標準就必須更嚴格。在第1 階（＜ 1 萬美元）

若一個特定的收入機會能使你的淨資產至少提高1%，那就值得去做，否則，就果斷放棄，我們把這稱為「1% 法則」（1% Rule）。1%法則的概念來自前面提到的那篇艾瑞克．喬根森撰寫的部落格文章，喬根森在那篇文章中也討論到我的財富階梯架構，以及應用於你的職涯的方法。使用1% 法則，以下是你沿著財富階梯攀升時應該考慮的幾種可能職涯選擇：

● 第1 階：＜ 1 萬美元（約台幣30 萬元）：時薪工作：10 ∼ 100美元（依據台灣最低薪資，時薪約台幣200 ∼ 3,000 元） ● 第2 階：1 萬∼ 10 萬美元（約台幣30 萬∼ 300 萬元）：高技能工作：100 ∼ 1,000 美元（約台幣3,000 ∼ 3 萬元） ● 第3 階：10 萬∼ 100 萬美元（約台幣300 萬∼ 3,000 萬元）：職業上的晉陞；副業；小額投資：1,000 ∼ 1 萬美元（約台幣3萬∼ 30 萬元） ● 第4 階：100 萬∼ 1,000 萬美元（約台幣3,000 萬∼ 3 億元）：職業轉型；創業；中型投資：1 萬∼ 10 萬美元（約台幣3 萬∼300 萬元） ● 第5 階：1,000 萬∼ 1 億美元（約台幣3 億∼ 30 億元）：拓展事業；大型投資：10 萬∼ 100 萬美元（約台幣300 萬∼ 3,000萬元） ● 第6 階：1 億美元以上（約台幣30 億元以上）：創建一個企業；重大投資：100 萬美元以上（約台幣3,000 萬元以上）

你可以看到，隨著你在財富階梯上向上攀升，你拒絕的收入機會類型會逐漸增加。若你處於第1 階，你可能會為了50 或100 美元而考慮去接個臨時工，但等你攀升至第2 階（以及更高階）後，就應該把重心放在更有價值的賺錢機會。

當你沿著財富階梯向上走，還會注意到的第二個變化是，你花較少的時間在為賺錢而工作，花更多時間在讓錢為你工作。這包括創業，就是僱用人協助累積財富；還有投資，就是用錢去賺錢。讓我們簡要敘述在財富階梯的各階層的賺錢決策變化狀況。

在第1 階（＜ 1 萬美元）

從第1 階攀升至第2 階（1 萬∼ 10 萬美元）後，你的重心應該從更努力工作轉為更聰明工作。雖然打零工和第二份工作能幫助你脫離第1 階，卻無法幫助你突破第2 階，因此，在第2 階時，應該著重於提升你的技能，使你未來能得到更高時薪。根據你的工作性質不同，有各種方法能提升你的技能。你可以透過在工作中學習、付費教育課程或自主進修來提升技能。一旦你具備了這些技能，就能找到更高薪的工作，或是在做自由接案工作時提高收費標準。這不是脫離第2 階的唯一途徑，但應該是對多數人可行的方法。

在第3 階（10 萬∼ 100 萬美元）的收入成長，更取決於職業上的晉陞、經營副業，以及你的個人投資。在這階段，你的每個決策最終應該為你的財富增加1,000 ∼ 1 萬美元，若你在工作上獲得晉陞，或是認真經營副業，你應該有大約這個級距的薪資增幅，這能讓你存更多錢。舉例而言，從第1 階攀升至第2 階的一個好策略是當家教賺額外收入，但若要把這策略用於第3 階，得把它擴展成完整的副業，例如透過廣告宣傳你的服務，或是僱用更多家教老師來你的旗下工作，這些做法有可能使這個副業收入更豐厚。

到達第4 階（100 萬∼ 1,000 萬美元）後，提高收入的最佳途徑是透過職業轉型、創業，以及增加投資。若你能從一家公司轉至另一家薪資大幅提升的公司，年收入增加超過1 萬美元就不是難事，更重要的是，你不需要等站上第4 階，才去追求這1 萬美元（或更高）的年收入提升。這策略的唯一問題是，無法無限次重複執行，畢竟，在一個組織內，你能獲得的晉陞和你能作出的職業轉型的機會終究有限，最終，你的薪酬會到達組織的最高點。在許多產業，現金薪酬有天花板。

若你達到天花板，可能會發現自己永遠卡在第4 階。到了此時，不太可能有另一次晉陞加薪或職業轉型能突破財富階層。因此，從第4 階往上爬的最務實途徑便是成為企業主。你必須創立或加入一個事業，為你賺很多錢，或是將來高價出售這事業換大錢。縱使你的薪酬很高（例如年薪50 萬美元），單靠工作收入也不足以使你突破第4階，自己計算一下，就能明白箇中道理。

舉例而言，想像你一年的收入達50 萬美元，在扣除稅和生活成本後，能存20 萬美元。在此情境下，設若你剛進入第4 階（100 萬∼1,000 萬美元），試問，要多久後，你才能進入第5 階（1,000 萬∼ 1億美元）？若你的年化投資報酬率50％，答案是得21 年後。是的，在你剛成為百萬富翁，並且開始每年存20 萬美元、且年化投資報酬率5%，仍得經過21 年，你才能晉升財富階梯的第5 階。就算你年化投資報酬10%，你仍然得經過近15 年，才能邁入第5 階。

因此，若你希望有機會脫離第4 階，就必須創立或加入一個前景遠超於現職的事業。雖然，這法則有例外──例如明星級運動員或藝人，但他們是極罕見的例外。多數落在財富階梯第5 階的人，其財富有相當大部分來自企業投資，或是過去曾經如此操作，我們將在後續章節進一步討論。

書名：《財富階梯：（《持續買進》作者新作）資料科學家為你打造，適用人生各階段的致富策略》 作者：尼克．馬朱利 出版社：商業周刊 出版時間：2026年5月1日

一旦你進入第5 階（1,000 萬∼ 1 億美元）後，適用第4 階的道理更為明顯。當你擁有1,000 萬美元以上的財富時，唯有創立或擴展一個事業能創造更多財富。這解釋了為何蕾哈娜（Rihanna）創立芬蒂美妝（Fenty Beauty），喬治．克魯尼（George Clooney）創立、後來賣掉龍舌蘭酒公司卡薩明戈（Casamigos），他們知道比起再創作一首歌曲或再拍一部電影，經營企業能賺更多錢。此後眾多名人紛紛效法此舉。

不過，你未必需要自創一個事業來賺錢，你也可以加入一個事業，並且推動其壯大。梅格．惠特曼（Meg Whitman）進入eBay 而致富，霍華．舒茲（Howard Schultz）加入星巴克（Starbucks）而成為富豪，這些事業都不是他們創建的，但他們推動這些公司的壯大。當然，經營並壯大一個事業比表面上看起來要難得多，需要投入很多心力，還需要一定程度的幸運，才能成功。

不論你選擇使用哪種賺錢策略來攀爬財富階梯，資料顯示，收入始終是你的首要工具。檢視每一個財富階層的美國家庭收入中位數，財富階梯上較高階者的收入確實比低階者多。在此註明，中位數是一組數字裡位居最中間的那個數值，在此例中，家庭收入中位數代表一個財富階層的家庭的典型收入水準。＜圖表2-1 ＞顯示2022 年每一個財富階層的美國家庭收入中位數，這些數值來自2022 年的消費者財務狀況調查，這是目前可得的最新收入與財富數據。

●本文摘選自商業周刊出版之《財富階梯：（《持續買進》作者新作）資料科學家為你打造，適用人生各階段的致富策略》。

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