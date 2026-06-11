當AI、Podcast隨時能說故事，《神祕來電人》帶孩子思考：為什麼仍需要閱讀？

這本書想說的，不只是故事

文 / 陳昭珍（臺灣師範大學圖書資訊學研究所名譽教授）

當故事不再來自書本，而來自一通電話，我們還需要閱讀嗎？在這個幾乎什麼都可以「用聽的、用看的」的時代，如果有一天，故事不再來自書本，而是一通電話，你會怎麼選擇？這正是《神祕來電人》要帶我們思考的問題。

從一個不愛閱讀的孩子開始

伊樂米和同學一樣，是六年級學生。班上有一個規定：每週要讀一本書，並分享給同學。但他有一個小小的困擾──他不喜歡閱讀。就在這時，他在公園發現了一座廢棄的電話亭。當他拿起電話筒，奇妙的事情發生了：電話，開始對他說故事。

從此，他每天去聽故事，再把聽來的內容分享給同學。他的分享生動、有趣，同學們都很喜歡──但問題來了：「這本書叫什麼？作者是誰？」他答不出來。

一個熟悉又不安的情境

這個故事其實非常貼近現在的孩子。我們可以想一想：

‧ 孩子喜歡聽故事（Podcast、AI、影音）

‧ 卻不太願意讀書

‧ 能說出內容，卻說不出來源

是不是很熟悉？《神祕來電人》其實在問一個很關鍵的問題：當故事變得「隨手可得」。，閱讀還重要嗎？

故事的轉折：當來源消失

有一天，電話亭被回收了。伊樂米失去了故事來源。但電話最後告訴他：「故事已經在網路裡了，你還是可以聽。」這一刻，看似問題解決了，但其實，一個更深的問題浮現了：如果故事隨時都能聽，我們還需要「讀」嗎？

這本書真正想說的，不只是故事

這本書最動人的地方，不在奇幻設定，而在它輕輕的帶出幾個重要思考：

一、聽故事vs讀故事

伊樂米的經驗讓我們看到：

‧ 聽故事，可以讓人喜歡內容

‧ 但閱讀，才能讓人真正理解與掌握

聽，是進入故事；讀，是走進故事。

二、當故事太容易得到

電話、網路、AI，都可以提供故事。但當故事變得「太容易」時：

‧ 我們還會珍惜嗎？

‧ 還會思考嗎？

這正是現代孩子面對的處境。

三、誰是故事的主人？

伊樂米能講故事，但一開始，她不是故事的「讀者」，也不是「創作者」。直到失去電話亭，他才開始面對一個問題：

我要不要自己去找故事？甚至，自己創造故事？

為什麼這本書值得孩子閱讀？

這本書特別適合：

‧ 不喜歡閱讀的孩子

‧ 習慣用聽、用看的孩子

‧ 正在建立閱讀習慣的孩子

因為它不是在說教，而是讓孩子慢慢發現：閱讀不是規定，而是一種能力與選擇。

書名：《神祕來電人（兒童圖書評議會IBBY榮譽書單選書）》 作者：米亞思．瑟巴雷 出版社：小麥田出版／城邦文化 出版時間：2026年04月28日

給家長的閱讀建議

這本書最適合的閱讀方式，不是「讀完就好」，而是一起討論。你可以試著問孩子：

‧ 如果你是伊樂米，你會一直聽故事嗎？

‧ 你覺得聽故事和讀故事有什麼不同？

‧ 如果沒有電話亭，你會怎麼辦？

‧ 你有沒有想過，自己編一個故事？

重點不是答案，而是讓孩子開始思考。

一句話總結這本書的價值

本書不是在告訴孩子要不要閱讀，而是讓孩子發現──只有閱讀，才能讓故事真正屬於自己。

在這個AI與數位內容無所不在的時代，這本書像一通神祕的來電，輕輕提醒我們：故事可以被提供，但思考必須自己完成。

●本文摘選自小麥田出版之《神秘來電人》導讀。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！