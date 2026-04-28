薪水原地踏步，錢卻愈變愈小？這本「求生手冊」告訴你：單一收入時代已結束！

文／若月澪子

中年徬徨的五大面貌

JOB∣披薩外送員∣

日本政府大力推動人民從事副業的二○一八年，被人們稱為「副業元年」。雖然大舉提倡「多元勞動」與「開放創新」等漂亮的口號，但說穿了就是在表達「國民年金已經無法寄予厚望，還是多找找其他工作」吧！

幾年匆匆過去，如今這世界上的中年大叔也仍舊在「副業叢林」裡徬徨不前。

「我想從事副業，但不知道要做些什麼才好。」「什麼樣的副業才能賺大錢？」「我想多少賺點收入，但根本就賺不到錢。」

副業叢林裡迴盪著中年大叔們的抱怨聲。光是想靠副業賺到三萬圓就有很多中高齡男性陷入苦戰。

書名：《再不增加收入，生活就撐不下去了！：賺的錢愈變愈小？未來，人人都是「副業大叔」》 作者：若月澪子 出版社：聯經出版 出版時間：2026年04月23日

包含先前提到的A先生在內，在副業叢林裡徬徨的中年大叔們通常會經歷以下幾個階段。

(1)心懷幻想期：即使「想憑藉自身經驗或知識經營副業」，也不知從何下手而迷失在網路資訊當中。

(2)總之，先有行動期：總之，先盡全力從多少能賺些小補貼的問卷調查或集點活動（各種累積點數的活動）著手。

(3)多角化創作期：試著寫部落格或經營個人影音頻道，但訂閱追蹤量都未見增長而推遲更新。又或是即使應徵網路寫手等副業，也會在對方聲稱需支付「研習費用」的要求下，對薪酬之低感到絕望。

(4)心態轉變期：結果為了能早點拿到現金，跑去做時薪在一千圓左右的體力勞動工作。即使基於「想要幫助他人」的想法而去從事公益、教育類的打工，也會因其薪資之低廉而備感受挫。

(5)絕望與斷念期：受到過於惡劣的勞動條件所迫，為了尋求好一點的工作條件而不斷更換打工。或是又重新回到(1)。

中高齡男性為了探求副業的「正確解答」，在(1)—(5)之間來來回回。

「活用自身職業優勢」完全失敗

家住千葉且任職於工程師專業人力派遣公司的C先生（五十七歲），也是在副業叢林裡徬徨的其中一員。他主要負責的業務內容是將資訊科技或機械設計類工程師介紹給委託公司。

在人力派遣公司工作，應該會知道就業市場上「有什麼樣的職缺需求」、「擁有什麼技能會更有利於求職」這類關於副業的「正確解答」，然而事實卻似乎並非如此。

C先生大約是在兩年前開始尋找副業。

「我的薪資受到新冠肺炎疫情的影響下滑了十％，這才興起了或許能找個副業，每月賺個三萬圓也好的想法。新冠肺炎疫情之前我都是通勤兩個小時到東京上班，現在變成以遠距工作為主，多出不少空閒時間。」

C先生年收約為六百萬圓，但在新冠肺炎疫情之後下滑到了五百多萬圓。雖然只有夫妻兩人一起生活，但他還有尚未還完的房貸。

「我想找份可以獨力完成的工作。希望能活用自身職業優勢，去做一些可以幫助他人的工作，順帶多少補貼一些家用。」

「幫助他人」、「活用自身職業優勢」……全都是正在尋找副業的中高齡男性必定會掛在嘴邊的說詞。然而現實並沒有想像中的美好。

C先生先是透過網路在群眾外包（Crowdsourcing）網站上註冊尋找工作。所謂的群眾外包網站，是一個把想要找工作的人跟發布工作職缺的公司或個人業主媒合到一起的網路平台。

近來網路上充斥著各式各樣的群眾外包網站，業主和求職者良莠不齊，也混雜了不少可疑的工作職缺。

「我打算活用本職工作的經驗去做人才招募顧問，然後就碰到了一家『因為要開新公司所以想招募人才』的小公司，我們在網上交流了一段時間。然而有一天，那間公司突然連同帳號一起消失不見了。就像這樣，能得到報酬的工作一件也沒有。」

C先生的第一階段就此結束。

一份工換一圓的覺悟

從「心懷幻想期」畢業的C先生，努力透過回答問卷調查、完成集點網站的集點任務累積點數來賺取小額費用。他曾經為了集點，收集了一大堆發票用手機拍照上傳、註冊付費影音網站來賺取點數。

但後來漸漸覺得太過麻煩，並沒有堅持太久。

C先生有次在群眾外包網站上，接了個一份文件一圓的資料輸入工作，花費五個小時輸入五百件資料。結果，忙了這麼久只賺到五百圓的事實令他絕望。

「我做遍各種嘗試，別說每月三萬圓，連一萬圓都賺不到。我意識到除非出賣勞動力，否則根本就不會有收入進帳。」

於是C先生應聘了一家連鎖披薩店刊登在當地社區網站上面，招募外送員「時薪一千圓，可傍晚上工，日結」的徵人啟事。

「打工的時間是下午五點到晚上十點，我想著一天能賺五千圓貌似也不錯。而且我年輕時騎過摩托車，遠距工作以後又很少外出，或許可以藉此轉換一下心情。」

那家披薩外送店似乎很缺人手，他打電話過去被對方叫到店裡，當場就被錄用了。

「我一去到店裡，對方就讓我在多次複印到版面歪扭的履歷表上面寫上姓名跟住址就結束面試。沒有要求我出示駕照，也沒有說明發生意外事故時的相關保障。」

對方直接就要求C先生換上披薩店的制服，先去幫忙洗東西。做的是披薩烘烤設備零件和烤網等烹飪用具的清洗作業。

披薩外送是黑心打工

「披薩烘烤設備是履帶式烤箱，我要做的事情就是在一個大型清洗區域裡洗掉黏附在長約一公尺大型烤網上的殘留物。洗好以後又被使喚去打掃店內環境。」

披薩店裡除了四十多歲的店長以外，還有四名兼職員工。中年打工族就只有C先生一人，其他都是大學生或飛特族這些年輕人。

店裡一收到訂單，C先生就會在店長的指揮下，跨上騎不慣的外送摩托車出發外送。外送範圍是大約半徑三公里內的路程，單趟車程約十—十五分鐘。送完回到店裡，又會被叫去清洗物品或打掃店內環境。

「那位店長老是一臉焦躁，是個很典型會職權騷擾的人。大概是因為訂單不多，持續虧損的緣故吧！」

不過對C先生來說，職權騷擾算不上什麼大問題。

「一個小時能外送個一次就算是好的了，大部分工作內容都是在做清洗或打掃作業。而且一遇到訂單特別少的時候，才上了三個小時的班就會趕我回家。那樣當天就只能拿到三千圓。結果就是我去打工的那段日子，沒有一天是真的賺足五千圓。」

C先生一個月去那邊打工幾天，拿到大概一萬圓的打工薪水。本以為一天能賺到五千圓，但現實卻事與願違。

「外送跟清洗用具並沒有很辛苦。比起這個，我反倒是對薪水沒能達到每月三萬圓的目標感到不滿。這個打工繼續做下去也不會有多少收入。」

於是C先生又重新開始尋找副業。

中年大叔也想成為 YouTuber

日本厚生勞動省發表的《副業暨兼職的促進指導方針》（副業．兼業の促進に関するガイドライン）裡提到副業的優點在於「可以挑戰自己想做的事情，追求自我實現」、「先試水溫為將來的創業與轉職做好準備」。

然而中高齡男性想憑藉副業做到「自我實現」、「創業與轉職」並沒有那麼容易。

「我有個認識的熟人辭掉工作以後，憑藉著釣魚的愛好成為一名專職 YouTuber。雖然我不覺得自己能成為下一個 HIKAKIN(註)，但我希望能在退休前建立起一個能獨力賺取收入的體系。」

C先生這次的目標是成為一名 YouTuber。

雖然人們多半會對說出「我想成為 YouTuber」的孩子橫加指責，但出乎意料的是想成為 YouTuber 的中年大叔出奇地多。若想透過 YouTube 賺取收益，必須滿足獲得一千位訂閱人數的條件（時常改訂的變動條件）。詢問C先生想開什麼內容的頻道，卻得到一句「沒什麼特別想法」的回答。

另一方面，C先生也仍舊談論著他「想做人才招募顧問」的夢想。

「那些能在第二人生裡取得成功的人，往往都很善於展示自身技能。」

這是一家為退休中高齡者，提供再次就業仲介服務的人才派遣公司負責人曾經說過的一句話。

「突然擺出自己的職業優勢只會適得其反。較為明智的做法是像一個初入社會的職場新鮮人那般，先一邊觀察周圍環境，一邊慢慢嘗試自身擁有的武器。」

同樣的一句話也能套用到想從事副業的上班族。即使想要立刻就「利用自身經驗來達到自我實現」，也很容易就會揮棒落空。

「在披薩店打工三個小時也只賺得到三千圓。但要是在 YouTube 上面發布影片，即使一開始是零圓，也有可能在哪一天就變成了五十萬圓。」C先生如此表示。他或許還要在副業叢林裡繞上五圈。

(註)日本知名男性 YouTuber，兼遊戲實況主、Beatboxer、演員。擁有的四個頻道總訂閱人數已超過兩千萬人。

●本文摘選自聯經出版之《再不增加收入，生活就撐不下去了！：賺的錢愈變愈小？未來，人人都是「副業大叔」》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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