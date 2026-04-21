癌症源於體內長期失衡，天然食材中的植化素幫身體找回平衡

文／張家銘

──植物裡的天然語言，能關掉癌細胞的開關

癌症病患常常困惑又心碎地詢問：「醫師，我平常的作息也還算正常，沒抽菸、沒亂吃東西，怎麼還是得了癌症？」

這樣的疑問很自然，也反映出我們對細胞的運作還有許多未深入理解的地方。

我們常以為癌症是因為哪個基因突然出問題、或是哪個器官撐不住了，但隨著醫學研究的進展，慢慢發現情況比想像中複雜許多。之所以生病，很多時候並不是因為單一錯誤，而是長時間下來，身體接收到的訊息變得混亂、失真，讓原本有節奏、有平衡的系統開始出現偏差。

與其說是壞了，不如說是「失去了原本的和諧」。我們不需要責怪身體，要試著重新聽懂它的語言，幫它找回當初的節奏與方向。

罹患癌症，是因為身體長時間收到錯誤的訊號──這些訊號可能來自荷爾蒙的不平衡、慢性的壓力反應，甚至是從我們每天吃進身體的食物開始。

原來身體並非突然出錯，是「聽錯了話」。而我們是可以重新學習跟它說話的。

其中有一個非常關鍵、但經常被忽略的角色：核受體（Nuclear Receptors, NRs）。它們就像細胞裡的「訊號翻譯員」，每天負責接收來自體內、外的各種訊息，然後決定哪些基因要被啟動、哪些要沉默。

換句話說，我們給它什麼訊號，它就翻譯成什麼指令，讓細胞照著做。

我們吃進體內的不只是熱量和營養，更是一段段與身體對話的語言──問題在於，這些語言有時候亂了套。而最令人驚訝的是，改變這段對話的不一定是藥，有時只是餐桌上的一小口食物。

● 癌細胞怕的不一定是化療藥，有時是食物中的「一句話」

綠茶不只有助提神，大豆也不只是蛋白質來源。這些天然食材裡，藏著一類非常特別的成分，叫做植化素（Phytochemicals）。它們不像藥、不用高劑量，也不會強攻猛打，卻能溫柔地對細胞說話，對核受體說：「該收手了。」像是：

．綠茶中的兒茶素（Catechins）：能夠穩定地調控細胞生長。

．大豆裡的異黃酮（Isoflavones）：被稱作「植物雌激素」，能與某些癌細胞競爭受體位置。

．薑黃中的薑黃素（Curcumin）：經過多年研究，已被證實具抗發炎與抑制腫瘤的效果。

．橄欖油中的多酚化合物（Polyphenols）：能降低細胞壓力，活化防禦基因。

這些成分除了提供身體營養補給，更像是一句句溫柔但有力的話語，告訴細胞：「請回到原本的節奏，不要再暴衝了。」

● 吃進營養，幫健康調頻，讓身體重新聽懂自己的語言

身體其實很會聽話，只不過聽的是我們給它的「內容」。

如果餐桌上的食物是高糖、高油、加工製品，就是在對身體說：「失衡、混亂、發炎。」

但如果我們願意讓每一口飯、每一杯茶、每一碗湯，都多一些天然的植物力量，就是在幫身體重新「調頻」，使細胞接收到穩定、平衡與修復。

這是細胞層級的生物學，也就是說，從身體最基本的單位──「細胞」來看健康與變化，關注細胞內的運作，例如發炎、氧化、DNA（去氧核糖核酸）損傷與基因調控等。

癌症等許多疾病並不是突然出現，而是這些細胞內的小變化長期累積的結果。

食物與生活習慣會直接影響這些細胞內的運作，因此，健康其實是從細胞開始改變的。

● 有些人會質疑：「植化素真的有那麼厲害？」

答案是：確實厲害。但不是它們能單獨治癒癌症。植化素可調整人體的內在環境，使得癌細胞不容易「被養大」，甚至能讓已經開始異常的細胞知道「該退場」。

醫學上已經證實，核受體就是這條調控路徑的核心樞紐，而植化素正是最早學會與它「對話」的天然使者。

這也讓我們重新思考：未來的癌症預防與治療，或許不只在手術室或化療室，也能從家中的廚房開始。

書名：《精準防癌：不讓細胞作惡，精準預防癌變之路》 作者：張家銘 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年4月22日

【防癌關鍵點】

從今天開始，吃一口食物，就像說一句話給身體聽

與其把癌症看成是命運，不如說是我們生活的總和──每一口食物，其實都在默默地對身體說話。

只要我們懂得選擇讓「天然食物的語言」出現在生活中，就不再只是被動地接受身體發生病變。相反地，我們將能主動掌握自己身體的命運。

從現在起，一起練習怎麼樣好好地幫助身體「說話」，讓細胞聽懂健康的話語，也讓癌細胞沉默。

●本文摘選自寶瓶出版之《精準防癌：不讓細胞作惡，精準預防癌變之路》。

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