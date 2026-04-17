快樂取決於人生掌控感！4個成功者思考習慣，打造長久幸福人生

文／布萊恩．崔西（Brian Tracy）

你能為成功、成就與幸福培養的最重要習慣之一，就是「自律」。或許最好的自律定義，來自作家與出版人艾伯特．哈伯德（Elbert Hubbard）：「自律，就是無論你想不想做，都能讓自己去做該做的事，並且在應該做的時候去做。」

自律的習慣與我們先前提到的掌握法則緊密相連，這條法則說：「你感到多快樂，取決於你覺得自己有多大程度掌握自己的人生。」自律是自我主宰與自我管理的關鍵，不管你喜歡與否，當你越能讓自己完成決定要做的事，就會感到越積極、越有力量。

自律與自尊之間有直接的關聯，你越能讓自己依照你選擇的方式行動，就越會喜歡並尊重自己，你會感到更正向、更自信，也會變得更堅強、更能掌握自己的人生。

每一次的自律行為，都會同時強化你其他領域的自律，而每一次缺乏自律，也會削弱你在其他方面的自律力。就像鍛鍊肌肉一樣，越常練習讓自己以你決定的方式行動，你的自律能力就會越強。

這正是為什麼社會上最幸福、最成功、最受尊敬的人，都是那些擁有高度自我控制、自我管理與自律的人。而這種力量，是一種可以透過練習學得的習慣。

書名：《有錢人才知道的致富習慣：百萬人實證有效！讓錢自己流進來的財富累積系統》 作者：布萊恩．崔西（Brian Tracy） 出版社：商業周刊 出版時間：2026年03月19日

成為終身的樂觀主義者

也許你能培養的所有心智習慣中，最有幫助的就是樂觀。心理學、宗教與哲學最重要的共通發現，可以濃縮成一句話：「你經常想的事情，會塑造你成為什麼樣的人。」

樂觀者大部分時間都在想些什麼？他們會思考自己想要什麼，以及如何達成；他們想著自己要往何處去，以及前進的方法。光是思考想要的結果，就會讓他們感到快樂，讓他們更有能量，更能發揮創造力。相反地，悲觀者大部分時間都在想、在說他們不想要的事，想著那些他們不喜歡的人、想著目前或過去的問題。

研究指出，你的思考會對免疫系統的強弱造成巨大的影響，樂觀的習慣似乎能增強並提升體內 T 細胞的數量。越樂觀，你的身心就會越強壯、越有韌性，擁有更高的能量、更快的恢復速度。

透過自律來培養樂觀的習慣，刻意讓自己的思考與言語專注在你想要的，而非你不想要的。當你一天一天投入在某件對你而言真正重要、有意義的事情上，你的大腦就會不斷釋放腦內啡，讓你感到幸福且身心愉快。

高效者的思維取向

樂觀的人會發展出一系列「思維取向」，推動他們朝自己渴望的成功與幸福前進，這些思考方式都可以透過重複練習學會。

思考未來

樂觀者會養成「理想化」的習慣，把注意力從眼前充滿阻礙或困境的情況移開，改為想像自己在各個領域中的完美未來 。與其糾結於此刻的瑣事，不如問自己：「未來某個時刻，我理想中想成為、想擁有或想做的是什麼？」

你會逐漸養成從未來往回看的思考習慣，先把自己投射到未來，描繪出理想結果的每一個細節，然後再回頭看現在，問自己：「如果我要創造出我渴望的理想未來，今天應該從哪裡開始？」

思考目標

目標導向是樂觀者與所有成功人士的第二項特質，你會把未來的理想畫面具象化，轉化為明確、可衡量、有細節的目標與行動項目。

1. 設定目標七步驟

• 第一步：確立你在某一領域究竟想要什麼，並清楚、詳細地寫下來。

• 第二步：為這個目標設定期限，若是大型目標，則拆成較小的子期限。

• 第三步：列出一份清單，是你為達成目標必須做的所有事。

• 第四步：把行動步驟整理成一份計畫，依照優先要務（80/20法則）與執行次序排列。

• 第五步：找出可能阻礙你達成目標的障礙與限制，並專注排除阻礙。

• 第六步：一旦確定了目標與計畫，就立即付諸行動。

• 第七步：每天至少做一件能讓你更接近最重要目標的事。

2. 每日前進目標的設定方法

每天早上在開始一天之前，打開筆記本，把最重要的 10 到 15 個目標用「現在式」、「第一人稱」寫下來，就好像它們已經達成了。例如：「在某某日期之前，我的體重是 0 公斤」。越能具體描述、以「我」開頭、用正向現在式表達，對你的潛意識產生的力量就越強。

思考卓越表現

若你想完成一件從未達成過的事，就必須發展並精通一項或多項你從未擁有過的技能。所有的技能都可以學會，這完全只是重複練習的結果。

在任何領域裡，大約只有 5 到 7 項核心技能決定了一個人的大部分成就。你必須問自己一個問題：「哪一項技能若我能發展到優秀並持續穩定地做到最好，會對我的職涯帶來最大的正面影響？」

定律是：你最弱的關鍵技能，決定了你整體成果與收入的上限。強化這個單一弱項，往往會比任何其他投入都更快、更明顯地提升你的成果。

思考持續投入

在任何領域達到精通，都需要很長的時間持續投入。大量研究顯示，你必須投入大約 5 到 7 年的苦練，才能晉升為該領域的頂尖人士。這代表你需要用 5 到 7 年的時間，專注且持續不斷地提升自己。

時間不管怎樣都會過去，唯一的問題是：「5 到 7 年後，你會在自己的領域處於哪個位置？」記住，沒有人天生比你更好，也沒有人天生比你更聰明，如果有人做得比你好，只代表他比你更早開始投資自己，並持續累積努力。

從今天起，下定決心培養頂尖人士的習慣，全部能量放在成為領域中的前 10% 。做到這點，你的整個未來都會在你眼前展開。

●本文摘選自商業周刊出版之《有錢人才知道的致富習慣：百萬人實證有效！讓錢自己流進來的財富累積系統》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News