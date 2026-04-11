媽祖接砲彈、分溪水、拒婚約！從二戰顯靈神蹟看見媽祖信仰

美軍轟炸時接砲彈

隨著先民移居台灣，落地生根，在各地興建媽祖廟，媽祖顯靈的故事也從海上延伸到了平原與內山。

第二次世界大戰時，仍屬日本殖民地的台灣，成了同盟軍的作戰範圍。美軍機動部隊出動兩千架戰機，盤旋高空，進行持續五天的空襲，全台灣各鄉鎮無能倖免。因此，各地的媽祖廟，例如：雲林北港朝天宮、嘉義朴子配天宮、屏東萬丹萬惠宮，以及遠到基隆去救援的彰化南瑤宮媽祖等，廣泛流傳著「媽祖接砲彈」的故事。

書名：《媽祖婆靈聖：從傳說、名詞與重要媽祖廟認識台灣第一女神》 作者：林美容 出版社：前衛出版 出版時間：2020年04月08日

各版本的差異在於：媽祖是身體抱、雙手接或用裙襬擋砲彈；另外，也有在空襲前就向民眾示警，或是保護寺廟和地方的安全。

例如，屏東萬丹萬惠宮的媽祖在空戰期間，徒手接砲彈，因此拯救了無數鄉民，事後鄉民到廟裡拜拜，發現媽祖神像的雙手拇指都斷了一小截。信徒請示媽祖後得知是為「拿炸彈」才受傷，各地信眾聽聞都前來膜拜謝恩，而廟方也特地為此打造紀念碑，以示見證。

而彰化埤頭合興宮更以「炸彈媽」聞名。當年美軍以五百磅砲彈轟炸合興宮附近五分仔車的車站時，媽祖大顯神威，從空中接下此枚砲彈，讓它安全著地，使百姓躲過一劫。事後民眾發現媽祖神像右手食指斷裂、左腳鞋子掉落一邊，徵求媽祖同意後，才將手指修復原貌。另一個故事版本的後續是：當時駕駛戰機的美軍飛行員表示，他看見有一名女子佇立在雲端，腳踩三寸弓鞋，徒手接住砲彈。消息傳開，「台灣姑娘能接砲彈」因此轟動一時。

超過半個世紀後，有位農民在合興宮北方兩公里處的田地挖出砲彈，經過軍方鑑定此枚未爆彈沒有引爆疑慮，因此陳列宮內當作「鎮廟之寶」，宣揚媽祖接砲彈救眾生的神蹟。

分開溪水讓香客穿越

媽祖是出身海底龍宮的水神，自然不畏海水，更遑論河水、雨水。

彰化南瑤宮有一則傳說，很貼切地呈現出媽祖愛與雨水鬥玩的形象。經過歷史的發展，南瑤宮有十個媽祖會，過去每十二年一次進香，連續舉行三年，第一年是大媽會與四媽會主辦、第二年是二媽會與五媽會、第三年是三媽會與六媽會。信徒之間流傳著這樣的說法：「大媽四愛呷雞，二媽五愛冤家，三媽六愛潦溪。」因為每逢三媽年要進香，返回彰化時，濁水溪的水很大，必須涉水而過。意指媽祖不怕河流水深水急，甚至喜歡涉水走過。

另一則同是流傳於南瑤宮信徒的故事：一九六二年，聖四媽進香回程，駐駕雲林斗南，突然附身乩童，示意進香團提前起駕。信眾遵照媽祖的意思，提早出發，平安涉水渡過濁水溪後，天空瞬間烏雲密布，雷雨交加，溪水暴漲，因此信眾意會是媽祖顯靈。

此外，媽祖分開溪水讓香客穿越，也是信徒間經常流傳的神蹟。我在彰化採集田野資料時，林銘沂先生曾經提到：「老二媽進香，過濁水溪，神轎一放在濁水溪，溪水馬上就分開。」

除了彰化南瑤宮以外，台中大甲鎮瀾宮等，也都有相似的傳說。例如，有一年鎮瀾宮信眾前往北港進香，回程途中，進香團必須渡越濁水溪，當時適逢大雨，溪水暴漲，而西螺大橋尚未興建，正當信眾一籌莫展時，濁水溪忽然從中分為兩半，讓大家得以順利穿越。直到進香隊伍全數通過後，溪流又慢慢恢復合流。

大道公風、媽祖婆雨

先民在台灣拓墾以來，屢屢受到媽祖的庇佑，媽祖儼然台灣化，從海神轉為雨水之神。

大道公與媽祖婆鬥法的傳說，生動地描述了兩位神明的情史，成為民眾茶餘飯後的話題。與媽祖同為閩南人的大道公（保生大帝）吳是醫術高超的醫生，以「點龍眼、醫虎喉」聞名杏林，卻因為無法治癒自己頭上的疥瘡，所以頭戴七星冠遮羞。傳說，他們昇天後，仍在沿海一帶上空巡視，救助海難與瘟疫，經常相遇，互有好感。兩神論及婚嫁，於是大道公擇定吉日良辰，派花轎迎娶媽祖；但迎親途中，媽祖見母羊生產的情景與痛楚，決定不嫁。大道公聽聞消息後，惱羞成怒，找媽祖興師問罪，怎奈媽祖的道行高於自己，婚事只好作罷。

到了信徒替媽祖盛妝祝壽的這天，耿耿於懷的大道公便施法下起一陣大雨，淋濕媽祖的華服、洗去祂臉上的鉛華，免得被他人覬覦女神的美；而媽祖則在隔年大道公生日（農曆三月十五日）出巡時，颳起大風，吹掉祂頭上的七星冠，使其癩痢示眾，讓漂亮女子對祂失去興趣。從此，演變成兩神互相鬥法的局面。

「大道公風，媽祖婆雨」之說頗盛，依信徒的經驗與認知皆謂，每逢媽祖神誕廟會（農曆三月二十三日），必然下雨。除此之外，媽祖掃溪路、驅蟲害的靈驗，其實也是源自神靈本性對水控制的靈力。

●本文摘選自前衛出版之《媽祖婆靈聖：從傳說、名詞與重要媽祖廟認識台灣第一女神》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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