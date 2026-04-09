摺疊手機、家庭AI：後庫克時代，揭密蘋果公司下一個50年

下一個五十年

在史帝夫．賈伯斯第二次任職蘋果期間，他以前所未見的頻率與影響力，將新產品推向市場：iMac、iPod、iTunes、iPhone、iPad 在十二年內全部問世。

自他過世那一刻起，價值1兆美元的問題便浮現：沒有他，蘋果還能延續這種節奏嗎？

我們現在知道答案是「不能」。蘋果在後賈伯斯時代推出的硬體，無論在速度或對社會的影響力上，都無法接近那十二年間的i系列產品。

對許多觀察家而言，這樣的發展令人不安。著名商業雜誌《快速企業》（Fast Company）問：「蘋果在硬體上落後了嗎？」彭博社寫道：「蘋果的 AI 與 AR 困境表明，它已經失去部分產品優勢。」《富比士》則直言：「從本質來看，蘋果已不再創新。」

書名：《蘋果之道：重新定義世界的50年【電子書獨家全彩版】》 作者：大衛．波格（David Pogue） 出版社：天下文化 出版時間：2026年03月31日

不可否認的是，公司規模確實會讓靈活創新變得更困難。2025年，《紐約時報》指出：「公司內部人士擔心，雖然蘋果多年來獲利驚人，但政治角力、撙節成本與人才流失，正拖累這家大型企業。」

但還有另一種可能：賈伯斯時代那些暢銷的硬體產品，部分成功原因來自於時機。它們登場時，正好搭上2000年代初期小型化、電池、處理器與無線技術上的突破，以及不同世代對科技接受度的轉變。也許賈伯斯只是剛好摘到最低垂的果實；也或許，連他都不可能一直維持連勝。事實上，在他過世後，也沒有任何公司推出等級堪比 iPhone 的產品。

也有可能，那種頻繁、連續、開創新產品類別的硬體時代已經結束。世界或許轉向軟體、服務與 AI。這些也是蘋果目前聚焦的方向。

當然，正如菲爾．席勒所言：「『蘋果完蛋了』這種社論，在蘋果過去五十年每個時期都出現過。」沒有實體鍵盤的手機？沒人想要！分離式白色耳機？你會弄丟的！iPad？如果有手機，誰還需要平板電腦？手錶？如果有手機，誰還需要手錶？

「如果我們推出一項產品時，沒有人說『天啊，這點子也太蠢了吧！絕對會失敗』，我反而會擔心我們沒有做到極致。」席勒說。

步入第二個五十年之際，蘋果自有一定的優勢：它是全球最賺錢的公司之一，年營收接近4000億美元；它雇用全球一流的硬體工程師；它擁有運作效率驚人的晶片部門；它的產品彼此緊密整合，這也表示很少客戶願意離開這個生態系。

那麼，蘋果未來幾十年將走向何方？

當然，預測科技的未來向來是一種愚蠢的遊戲。（問問1946年的二十世紀福斯﹝20th Century Fox﹞公司高層達瑞爾．札納克﹝Darryl Zanuck﹞，他談到電視時，說：「人們很快就會厭倦盯著木箱子看。」或者迪吉多﹝DEC﹞公司創辦人肯．奧爾森﹝Ken Olsen﹞1980年說過：「一般人根本沒有在家裡放一台電腦的理由。」）

而且不管是誰，愈是試圖預測愈遙遠的科技未來，反而更容易出錯。

但誰又能抗拒對蘋果的未來賭上一把呢？你可以根據已公開的報告、當前最受科學界關注與投資資金青睞的技術，再加上一點常識，做出有根據的推測。

家庭 AI

商業線記者的消息來源指出，蘋果正在嘗試新的智慧家庭產品線，採用語音控制並由 AI 驅動。舉例來說，可能會有智慧家用攝影機，能以 Face ID 解鎖你的前門，或偵測誰在房間裡，並相應調整燈光或音樂。

蘋果團隊也在實驗簡單的機器人技術，例如帶有電動手臂的智慧喇叭，當你在房間裡移動時，能讓螢幕始終朝向你。智慧喇叭或許會被賦予人格，由 AI 驅動的 Siri 將賦予它個性，並以螢幕上的動畫角色來呈現（當然，蘋果向來鼓勵內部實驗與祕密研發計畫，其中多數最終不會見光）。

手機

iPhone 仍然貢獻蘋果一半的營收，並安放在十四億人的口袋裡。因此，蘋果對任何改動都格外謹慎。

隨著蘋果慶祝五十週年，市場焦點集中在可摺疊手機上。當你需要更大的顯示畫面時，它可以展開成平板尺寸。

其他公司推出的第一代摺疊手機銷售不佳，市占率僅約1.5％。不但價格昂貴（從1500美元至3800美元不等），螢幕中央還有明顯的摺痕，而且沒有人知道軟性螢幕長期下來是否耐用。有報導指出，蘋果的摺疊 iPhone 原型機採用更堅固的鉸鏈，摺痕也不那麼明顯。

短期內，蘋果為了幫摺疊 iPhone 鋪路，持續進行讓 iPhone 變得更薄的實用工程。例如2025年的 iPhone Air，厚度約為0.25吋（約0.6公分）。目前最大的限制因素是 USB-C 連接埠。假以時日，蘋果也許會完全取消接孔。你已經能用背後的磁吸環讓 iPhone 充電，還有人懷念每天晚上插拔充電線嗎？

新一代 iPhone 配備在低光源環境下更靈敏的相機，以及更好的電池續航力（出現新電池的化學材料）。蘋果的設計師也希望取消頂部那個膠囊形的挖孔，將 Face ID 感測器與前鏡頭完全藏到螢幕下方。

那麼，更長遠的未來呢？艾迪．庫依曾說：「十年後，你可能不再需要 iPhone。聽起來很瘋狂，但確實如此。」

在後手機時代，擴增實境眼鏡或耳機，或許會讓我們不再需要一直從口袋或包包裡掏出手機。你的 AI 助理將始終在身邊，免持而且隨時待命。

我們也知道，像 Neuralink、Synchron 與 Blackrock Neurotech 這類公司，已經將目光投向五十年後的盡頭，進入科幻領域的地帶，像是 AR 隱形眼鏡，以及大腦植入式電腦。到那個階段，你不必再對手機打字或口述問題，而是直接用大腦思考，透過植入式裝置取得記憶、即時語言翻譯，以及直接存取網路上所有資料的能力。甚至可能出現搭載 Apple iBrains 的心電感應。

當然，就算技術上可行，我們仍得先跨過一些明顯的障礙：多少人真的願意接受被植入電腦，而且每次升級都要再動一次腦部手術？電池要怎麼充電？如果你的植入式電腦被駭、或被奪走控制權又該怎麼辦？（嘿，《攻殼機動隊》裡就有這樣的情節！）

計算攝影

假如以「拍照張數」當作指標，iPhone 會以壓倒性差距成為全球最受歡迎的相機。在許多情況下，iPhone 比起又大又重、長鏡頭的單眼相機，拍出來的照片已經難分軒輊。

iPhone 的相機既不大、不重，也沒有長鏡頭，那麼品質從何而來？硬體上的方法確實有效，比如在機背放入更多鏡頭，廣角、標準與變焦都各一顆。但真正的關鍵在於數學。利用演算法改善照片的技術稱為「計算攝影」（computational photography）。在你按下快門時，手機會在不知不覺中拍下多張照片，並加以比對或疊合。

例如，iPhone 4（2010）導入高動態範圍（HDR）攝影技術。相機會以不同曝光拍下三張照片，再合併各自最好的部分，讓亮部與暗部的層次更分明。

接著出現人像模式，這是以數學方式重建專業人像常見的背景模糊效果。還有夜間模式，相機會悄悄拍下約一百張照片，透過合成，蒐集足夠的光線，生成看起來比肉眼所見還亮的影像。

現在 iPhone 的每一張照片都是計算的結果。軟體會在極短時間內，將肌膚、牙齒、頭髮、眼鏡、衣物與背景視為獨立元素，分別曝光、銳化與校色。所以在背光狀態下臉不會變成黑色剪影，相機會選擇性的把不同曝光的多張照片合成一張。

2025年的 iPhone 前鏡頭，又在計算攝影上玩出新花樣。它採用大型的方形感測器，取代以往的長方形。這種設計讓你直握手機時就能拍出橫向的寬幅自拍，握持起來更舒適。而且你的視線會與鏡頭居中對齊，這樣你就不會因為看著螢幕、鏡頭卻在邊框一側，導致視線飄移，像在迴避眼神接觸（橫向握持手機自拍的時候常會發生這種情況）。

「我們雖然正在打造最先進的技術與工程傑作，」相機軟體副總裁強．麥考馬克（Jon McCormack）說：「但我們的目標是讓所有人沒有意識到這一點。我們的目標是，『你只要按下快門就好』。」

●本文摘選自天下文化出版之《蘋果之道：重新定義世界的50年【電子書獨家全彩版】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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