拒絕慢性發炎！4個生活NG習慣別再做，重啟身體防護力

文／劉博仁

低度慢性發炎是疾病的前奏

星星之火，可以燎原。在許多人的印象中，「發炎」是一種暫時的 現象，但事實上，身體內部存在著一種幾乎無聲卻持續進行的「低度慢性發炎」，是現代許多疾病的根源。

這類發炎不像急性發炎會紅腫熱痛，而是透過些微但持續的免疫訊號，長期刺激身體器官與系統，造 成健康損害，甚至演變為自體免疫疾病與癌症。

自體免疫疾病的核心問題在於，原本負責保護我們的免疫細胞錯將身體組織當成外敵來攻擊。過程中，慢性發炎扮演了點燃病程的導火線。像是類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎、乾癬等，都 伴隨著 IL-6、TNF-α、C 反應蛋白等發炎因子的升高，這些細胞激素會導致組織損傷、器官功能失調，形成惡性循環。

研究顯示，慢性發炎會刺激免疫系統過度反應，提升抗原呈現、T 細胞活化與抗體產生，大幅增加自體免疫疾病的風險。

慢性發炎也與某些癌症的發生高度相關。發炎分子如 IL-6 與 TNF-α 不僅能活化免疫細胞，也會刺激細胞增殖、DNA 損傷修復錯誤、血管新生與腫瘤逃避免疫監控。尤其在自體免疫疾病患者身上， 因為長期慢性發炎，的確有可能增加某些癌症發生的機率。例如：

◆ 紅斑性狼瘡患者的非何杰金氏淋巴瘤（NHL）風險增加 ◆ 類風濕性關節炎患者的肺癌風險增加 ◆ 乾燥症患者罹患非何杰金氏淋巴瘤、甲狀腺癌、肺癌的風險增加 ◆ 橋本氏甲狀腺炎患者罹患甲狀腺癌的機率較高 ◆ 發炎性腸道疾病（如克隆氏症）與結腸直腸癌有明確關聯

我有一位乾燥症患者後來罹患肺癌，她問我，為何沒有家族史也會得到肺癌。我向她解釋，原因可能是長時間身體慢性發炎加上空汙等因素。追根究柢，長期發炎不僅導致免疫失衡，也為癌症的產生提供 了「適合成長的土壤」。

書名：《平衡免疫，終結慢性發炎：功能醫學名醫帶你重新理解過敏、自體免疫與慢性發炎，校準健康防護力》 作者：劉博仁 出版社：天下生活 出版時間：2026年3月25日

助長慢性發炎的「NG 行為」

認清哪些是誘發身體慢性發炎的生活習慣，在抗發炎的調理過程中實屬重要。以下的 NG 行為雖是老生常談，卻知易行難，我還是要再度提醒讀者，如果加以避免，有助於幫細胞加分，贏得抗炎戰役。

1. 高糖、高脂、低纖維的飲食

高糖攝取(如精製糖、甜點、含糖飲料)會誘發胰島素阻抗、提高 血糖波動，活化白血球產生更多促細胞發炎激素（如 IL-6、TNF-α）。 炸物、加工肉品中的飽和脂肪與反式脂肪，也會活化脂多醣（LPS，是 一種內毒素）誘導的發炎反應。

另外，低纖維飲食會導致腸道菌相失衡，減少抗發炎短鏈脂肪酸（SCFA）的產生，引發腸漏症（leaky gut），進而誘發全身性發炎與免疫失調。研究指出，西方飲食模式與低度慢性發炎、代謝症候群、自體免疫疾病風險密切相關。

2. 久坐與缺乏運動

久坐會使血液循環變差、淋巴流動停滯，降低清除廢物的效率，導致免疫廢物聚積、發炎因子上升。缺乏運動也會減少抗發炎激素（如 IL-10）的分泌，降低肌肉對胰島素的敏感度，增加發炎風險。

研究顯示，每天久坐超過 8 小時，C 反應蛋白指數會升高，顯示身體處於慢性發炎狀態。對策是每天進行中等強度運動 30 分鐘以上，能顯著降低 IL-6 與 TNF-α，穩定免疫反應。

3. 長期熬夜與睡眠不足

睡眠是身體修復期，包括免疫細胞重整、清除氧化廢物與神經內分泌調節。當睡眠少於 6 小時，會刺激交感神經與壓力軸（HPA 軸）活化，導致皮質醇節律混亂，促發免疫失衡與發炎激素分泌增加。缺乏 深度睡眠會使自然殺手細胞（NK cell）活性下降，降低清除病毒與癌變細胞的能力。

研究也發現，長期失眠者的 IL-6、TNF-α、C 反應蛋白均顯著升高，與心血管疾病、自體免疫疾病風險攀升有關。

4. 心理壓力與情緒壓抑

壓力會讓交感神經與腎上腺素持續亢奮，刺激免疫細胞釋放促發炎激素（如 IL-1β、IL-6、TNF-α)，降低抗發炎能力。壓力容易導致腸腦軸失衡，使腸道菌相變化並產生更多內毒素，啟動慢性發炎路徑。情 緒壓抑與負面思維也會降低副交感神經張力，身體缺乏「制炎系統」 的調節能力。長期高壓狀態與紅斑性狼瘡、乾癬、類風濕性關節炎等自體免疫病的發生高度相關。

●本文摘選自天下生活出版之《平衡免疫，終結慢性發炎：功能醫學名醫帶你重新理解過敏、自體免疫與慢性發炎，校準健康防護力》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News