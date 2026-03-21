擦藥膏也會洗腎？藥師沒告訴你的50件事，小心過度使用傷身

外用藥膏貼布也可能傷身、傷腎！

文／洪正憲

文獻上曾有一個真實案例。

有位74歲的老太太，近6週來一直喘、腳水腫。檢查發現尿蛋白高、白蛋白低、腎功能變差──典型的腎病症候群。

起初老太太被診斷有泌尿道感染，就醫後給予抗生素與利尿劑治療，但腎功能仍持續惡化，3天後，被緊急轉到大醫院。醫師觀察她的狀況，進一步檢查後，發現她有明顯的腎間質腎炎（Interstitial Nephritis），但腎小球卻是正常的，2種腎臟疾病合併出現？這非常不尋常。線索指向治療腎病症候群以及腎間質腎炎組合的某種藥物，在臨床上，有一個很大的嫌疑犯：非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）。

書名：《藥師沒告訴你的50件事：你不可不知的居家用藥常識》 作者：洪正憲 出版社：畢方文化 出版時間：2026年3月10日

但問題來了，病人表示自己沒有吃任何止痛藥，家屬也這麼說，連她的家庭醫師都說沒開過。為了保險起見，醫師把她所有的藥都停掉，沒想到腎功能還是繼續惡化，甚至需要洗腎。

就在此時，關鍵線索出現了。某天，護理人員在老太太的櫃子裡發現了一條「止痛藥膏」（piroxicam gel），原來她一直在病房浴室裡偷偷塗抹這條藥膏在肩膀和背部，來緩解肌肉痠痛。老太太在這6週內總共用了3條60克的大管藥膏，每天都擦2次以上！雖然是外用藥，但像 piroxicam 這種非類固醇消炎止痛的藥膏，還是可能透過皮膚吸收進入血液循環，對腎臟造成影響。

停止使用藥膏後，奇蹟發生了。老太太的腎功能迅速改善，不再需要洗腎，3週後水腫也消退，尿蛋白明顯減少，腎功能幾乎回到了正常的狀況。

為什麼「擦的」藥膏也會傷身？

外用藥膏、貼布或噴劑一般人正常使用下是安全又有效的。外用藥膏設計上是希望藥物主要作用在局部，但皮膚並非完全密不透風，仍有部分成分能穿透進入血液循環。影響吸收程度的因素很多，例如藥物本身的特性，若分子量較小、脂溶性較高，就更容易透過皮膚滲透，例如常見的非類固醇消炎止痛藥類成分。

使用方式也是關鍵，少量且偶爾塗抹風險不大，但若長期、大範圍塗抹，每天多次使用，累積劑量可能不容忽視。皮膚狀況也會影響吸收量，若有破皮、發炎或保持濕潤狀態，藥物滲透的速度與比例會大幅增加，而老年人或小孩因皮膚屏障較脆弱，更容易吸收藥物。最後，劑型設計也是影響因素之一，許多乳膏、凝膠或貼布中都會添加「助吸收劑」，雖能提升藥效，但同時也可能讓藥物更多進入全身循環。換句話說，即使沒有「吃」進去，外用藥物依然可能進入體內，並帶來全身的副作用。

常見的外用藥膏、貼布成分與風險

非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）

外用型的非類固醇消炎止痛藥常見成分包括 diclofenac、piroxicam、ketoprofen、indomethacin 等，廣泛應用於止痛貼布、凝膠或乳膏，主要用來緩解關節炎、肌肉痠痛或運動傷害引起的不適。這類藥物透過抑制體內的環氧化酶（COX），減少前列腺素的生成，從而達到消炎與止痛效果。

雖然標榜是局部使用，但藥物仍可能透過皮膚進入血液循環，尤其在長期、大範圍塗抹或頻繁使用時，血液中藥物濃度可能累積到足以產生全身副作用。臨床上已經有案例顯示，長期大量使用含非類固醇消炎止痛藥的藥膏或貼布，會造成腎功能惡化；此外，也可能增加胃潰瘍、腸胃出血的風險，對於腎功能不佳或胃潰瘍病史的患者，更應謹慎使用。

含類固醇的皮膚藥膏

另一大類常見的外用藥物是含類固醇的皮膚藥膏，成分包括 hydrocortisone、betamethasone、clobetasol 等。這些藥物在臨床上常用於濕疹、異位性皮膚炎、紅斑性狼瘡、乾癬等皮膚發炎性疾病，透過抑制免疫反應與減少發炎介質的釋放，能有效減緩紅腫、搔癢與脫屑症狀。

外用類固醇依效價分為低效、中效到高效，使用時需要根據病灶部位與病情嚴重程度來選擇。若長期、大範圍或不當使用，藥物仍可能被大量吸收，引起全身副作用，包括皮膚萎縮、毛細血管擴張、傷口癒合變差，以及血糖升高、骨質疏鬆、免疫力下降。因此，含類固醇的藥膏並非愈強愈好、愈久愈好，而應由醫師或藥師評估病情，選擇合適的強度與療程。

含抗生素的藥膏

這類藥膏如 neomycin、gentamicin，常用於治療皮膚的細菌感染，或塗抹在小傷口、燙傷與潰瘍上，預防細菌滋生。它們屬於胺基醣苷類抗生素（Aminoglycosides），主要作用在局部，理論上系統性吸收有限。然而，若是大範圍塗抹、長時間使用，或用在破皮、潰瘍、燒燙傷的皮膚上，藥物就可能被顯著吸收，進而進入血液循環。

臨床上曾有案例顯示，長期且大量使用在老人身上可能導致腎毒性（腎功能下降）或耳毒性（聽力受損、耳鳴），這與口服或注射胺基醣苷類抗生素的不良反應相似。另外，還需要注意過敏性接觸性皮膚炎，許多患者使用後會出現紅腫、搔癢或皮疹。

錯誤的使用方法

在日常生活中，外用藥品最常見的誤用情境，往往來自於「低估它的藥性」。有些人把止痛貼布當成保養品或舒緩小物，天天貼、甚至整夜貼，卻沒意識到這等同於長期持續用藥；也有人為了加強效果，口服藥、貼布、藥膏、噴劑同時使用，藥量在不知不覺中翻倍累積。

更常見的情況是，患者認為「這只是貼布，不算藥」，因此在看診時沒有告知醫師或藥師，結果可能與口服藥發生交互作用，增加不良反應的風險。尤其對老年人或慢性病患者而言，本身腎功能就已經較脆弱，再額外使用外用止痛藥，反而可能讓腎臟負擔更重，導致全身性的不良反應。

圖／畢方文化《藥師沒告訴你的50件事：你不可不知的居家用藥常識》

●本文摘選自畢方文化出版之《藥師沒告訴你的50件事：你不可不知的居家用藥常識》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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