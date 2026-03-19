如何讓皮膚更好？別再誤會黑色素，它其實能降低紫外線傷害

文／MedPartner美的好朋友

到底要怎麼做才能美白？相信這也是許多人最想知道的問題。美白如果很簡單就能做到，世界上還需要這麼多美白產品嗎？所以事情當然沒這麼簡單。如果只是隨便講講，就是放任更多人繼續被各種美白產品欺騙，所以我們不能便宜行事，一定要從最基本原理講起讓你搞清楚。

●皮膚的顏色怎麼來？

要回答這個問題前，首先要定義你所「看到的顏色」。

平常你看到的白光其實是不同顏色的光混合而成，在一六六六年，頭殼被蘋果砸到的那位老兄牛頓，就曾用三稜鏡來玩太陽光，發現光可分成很多種不同顏色。而你看到什麼顏色，便是取決於什麼顏色的光進到你的眼睛。

我們可以將物質基本上分成「透光」跟「不透光」兩種。透光物質會讓某些色光通過而吸收其他色光。你看到紅色玻璃紙之所以是紅色，就是讓紅色光通過，卻吸收掉了其它顏色的光。

不透光物質則會吸收色光，選擇性讓某些色光反射回去。所以你看到芭樂是綠色，那是因為其他顏色的光被吸收，只有綠色光被反射了。

因此，什麼光進去你的眼睛，基本上就是由你看到的東西所決定（幻覺或錯覺除外），物體本身的反射率、光滑度、透光度……都會影響你看到的顏色跟感覺。搞懂這些道理，不管是要美白還是要化妝通通用得到！

試想一下，不平整的柏油路面跟光滑的結冰湖面，你在視覺上會有什麼差別？

不平整的路面會產生很多散射，光線也不容易穿透柏油，幾乎不反射光，所以你就會看到粗糙而且暗沉的表面。

光滑的結冰湖面不太會有散射，光線很容易透過去，經過折射到冰底下的水面，再反射出水藍藍的顏色。所以你就會看到光亮、平滑、水水藍藍的感覺。

皮膚也是一樣，如果表面是光滑、反射率高，有一定的透光性，表皮、真皮也沒什麼明顯色素成分，再加上底下一點點微血管的反射，就會看到白裡透紅的完美肌膚。

這個道理運用在臉部化妝也一樣，基本上化妝目標就是要讓肌膚「產生平滑的覆蓋」，「遮蓋表面的瑕疵」、調整皮膚的「質地」、「顏色」跟「光澤」，製造出想要的視覺效果。

●白裡透紅的要素

假設我們最期待的皮膚是白裡透紅的水煮蛋肌（水煮蛋肌不是單一的美學標準，所以才說是「假設」，小麥肌也很好看啊），皮膚的結構應該要長成什麼樣子，才能看起來是白裡透紅呢？

我們趕快再來看清楚皮膚的結構。

有了上面的概念，你就會知道皮膚看起來是什麼顏色共同取決於：

1.皮膚表面的光滑或粗糙程度（會影響光線在皮膚表面的散射程度）。

2.角質層的排列情形、含水程度（想像碎石子地板vs.排列很好的磨石子地板）。

3.皮膚厚度。

4.真皮層的厚度與含水程度。

5.角質層與表皮層的黑色素小體量。

6.胡蘿蔔素等外源性色素。

7.氧合血紅蛋白跟還原血紅蛋白的量。

根據上列條件，想要追求白裡透紅的肌膚，你可以朝底下這些目標去努力：

1.使皮膚表面盡量光滑。

2.使角質層的排列盡量整齊，不能太厚也不能太薄，還要適當含水。

3.讓皮膚的厚度不能太厚，但皮膚分好幾層，如果角質層厚，顏色會偏黃；如果是顆粒層和透明層較厚，會比較偏向白色。所以黃種人通常是角質厚，白種人則是顆粒層跟透明層厚。這部分與基因有關，難以後天努力。

4.要盡量避免黑色素累積在表皮跟真皮，也就是避免黑色素生成與促進代謝。

5.避免過度攝取胡蘿蔔或木瓜造成胡蘿蔔素的累積。

6.皮膚薄，透光率會比較高，就會顯露下面組織的顏色。皮膚厚則透光率低，只能看到角質層沉積的黑色素或胡蘿蔔素，就會看起來比較黑或黃。

7.使氧合血紅蛋白含氧量高，皮膚就能比較紅亮一點。還原血紅蛋白則會導致皮膚比較暗黑一點，常見的血管性黑眼圈其實就是皮膚薄加上底下還原血紅蛋白多所造成的。另外，如果給予強烈的血管收縮素，血管縮起來，看起來自然也會變白。

接下來，再以圖片來比較黑黃皮膚與透白皮膚的差異，你應該就更容易理解「美白」是什麼回事了。

看到這裡，你還覺得「美白」是簡單的事情嗎？要知道凡是「多因素」造成的問題，要解決一定不簡單。但即使如此，我們還是可以從中找到相對容易的解決辦法，不要急，繼續看下去。

上文提到了黑色素的壞處，好像沒了黑色素，你的人生就圓滿了。但親愛的，你聽過「白化症」或「白子」嗎？那就是缺乏黑色素導致的疾病。另外，你知道有人打雷射打到皮膚有白斑嗎？打過頭把黑色素母細胞都打死了啊！黑還有得救，這種白斑是真的非常難以救得回來啊！

所以千萬不要把黑色素想成十惡不赦的壞人。反之，黑色素是跟你互相依存，一輩子都要取得微妙平衡的夥伴喔！

●黑色素其實不是壞人？

社會上沒有什麼真正的好人或壞人，要看你從什麼角度評判他。這句話好像很有哲理，但在黑色素身上，也真的是這樣。

人為什麼要有黑色素？其實黑色素是人類阻止紫外線對皮膚造成傷害的主要幫手，黑色素就像是擋子彈一樣幫你吸收著紫外線，而且也會幫你清除皮膚內的自由基。皮膚內的自由基會攻擊膠原蛋白和彈力蛋白，造成這些寶貴的蛋白質變性或老化；自由基也會攻擊細胞核的DNA，如果DNA複製出錯，可能就會導致皮膚癌。

你的膚色為什麼會是現在的這個顏色，其實是有其道理的。從演化物競天擇的概念來看，處在地球上不同地區，每個種族的日光曝曬程度不同，自然就產生了不同的黑色素含量。例如赤道附近的種族通常膚色很黑，反之，居住在高緯度的種族皮膚就比較白。

所以你可以進一步想想，難道一定要皮膚白才算是好看嗎？其實只要均勻、有光澤、沒有疾病，就是很棒的膚色！白人女性成年後崩壞的速度比亞洲人或黑人高很多，黑色素的量少，對紫外線防護力弱，膠原蛋白容易流失，就是其中一個因素。

許多臺灣的女性雖然不特別白，但是非常健美又亮眼啊！可惜因為媒體的渲染、商業的宣傳，導致很多年輕女孩病態地追求自己基因和環境無法達到的白，亂吃藥、亂抹東西、亂打雷射，其實只是折磨自己，最後更會害慘自己。天生的膚色就是大自然給人的最好的保護色，硬要逆天，不會有好事的啊！

抒發感觸之後，接下來進入隨堂測驗時間。

標榜能淡化黑色素的產品，可能做到立即美白嗎？答案是不可能！要知道黑色素在表皮層跟真皮層，黑色素細胞製造出黑色素小體，從製造到運送至表皮的角質就需要二十八天的時間。而所謂淡化黑色素，通常指的是抑制黑色素生成或加速黑色素代謝，你覺得有可能「立即」達到美白嗎？所以一般來說，使用美白產品需要一個月的時間才能評估是否有效果。

書名：《自己的肌膚自己救：最科學的保養知識全圖解》 作者：MedPartner美的好朋友 出版社：方寸文創 出版時間：2019年1月22日

你大概要反駁了，明明就有方法能立即產生美白效果，為何上文卻說辦不到？對此，請讓我們舉兩個例子說明。

1.血管收縮素：瞬間讓你的微血管收縮，自然就會看起來比較白囉！

2.果酸：有些化學剝脫劑（例如果酸）屬酸性美白成分，可以除去皮膚表層的角質細胞。表皮的角質老化且比較不平整，又含色素，除去之後就可以快速感到美白、光滑。但長期使用可能引起慢性發炎，反而導致皮膚的屏障功能受損，形成「換膚症候群」，衍生對光熱敏感，皮膚發紅、脫屑、緊繃、水分過度喪失等，反而加速老化。所以一般美白產品只能用三％以下濃度的果酸，二十％以上高濃度果酸只可以在醫護人員指導下使用。

要注意的是，果酸只是讓老化角質層剝落而產生美白效果，但對於基底層或真皮層的色素就處理不到囉！

另外一提，使用美白產品美白並不是一勞永逸，如果是使用作為黑色素還原劑作用的美白產品，其實只是還原了黑色素，一旦停用，黑色素就會回到氧化狀態，顏色就會又變黑回來。

●不花錢就可以美白的方法

‧防曬：這一條沒做到，其他都不用說。

‧適度保濕：如果洗完臉卻感覺過度乾燥，建議更換溫和一點的洗面乳。若還是覺得乾燥，可以適度使用保濕產品。

‧多喝水：每天至少要喝足兩千CC的水。

‧避免含糖食物或飲料：糖化蛋白終產物AGEs是讓肌膚老化跟導致許多慢性病的原因，所以千萬要盡量避免吃太甜的食物或飲料。

‧不熬夜：正常的生理時鐘能讓內分泌處於平衡狀態，對於抗老很有幫助。

‧不抽菸：抽菸真的只能說一個字──慘！抽菸造成的皮膚影響，你自己去google抽菸跟皮膚，就會看到一堆慘照了。這麼確定的證據還不信邪，就沒人救得了你！

‧多運動：運動可以幫助新陳代謝，排除皮膚內的廢物。對全身的健康也有幫助。

‧多吃抗氧化食物：黃、紅、橘、綠的深色蔬菜水果通常含有大量抗氧化物質，可以幫助身體對抗自由基。洋蔥、大蒜也都有不錯的效果。

「防曬」實在太重要了，一定要再講一遍！「歲月催人老，日曬最靠腰。」防曬是所有抗老跟美白的基本功，這件事一定要做到！至於詳細的防曬機制跟產品說明，除了前文的防曬篇，請大家再好好參閱另一本《自己的肌膚自己救‧實戰篇》，看完保證防曬功力大增！

【重點複習】

1.防曬是抗老跟美白的天字第一號基本功，做不好防曬其餘免談。

2.黑色素可以降低紫外線對皮膚造成傷害，也會清除皮膚內的自由基，千萬不要一味想要除去它。

3.長期使用果酸可能引起慢性發炎，導致皮膚的屏障功能受損，形成「換膚症候群」，衍生對光熱敏感，皮膚發紅、脫屑、緊繃、水分過度喪失，反而加速老化。

●本文摘選自方寸文創出版之《自己的肌膚自己救：最科學的保養知識全圖解》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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