文／大嶋祥譽

「必須專注」這種強迫觀念，會剝奪專注力

在這種難以專注的時代，若要拾回「專注力」，該怎麼做才好？這就是本書的主題，我會基於我的親身體驗，亦基於證據，與各位介紹用來提升專注力，能夠順暢完成工作的知識與方法。

不過在此之前，我想先告訴你一件事。那就是：「如今是理所當然地無法專注的時代。因此，對於無法專注，不必感到罪惡。」誠如上述，相較於十年前、二十年前的人們，我們活在妨礙專注力的因素多如牛毛的時代，要長時間專注已經不可能。

書名：《麥肯錫瞬間專注技巧：掌握自己的「專注力容量」，快速完成工作與學習，表現更好，自由時間更多！》 作者：大嶋祥譽 出版社：遠流出版 出版時間：2025年3月1日

那麼，是否不要使用其最大的因素──電腦和智慧型手機就行了？亦即「數位斷捨離」。我認為，這是一個有效的方法，可是究竟是否為實際的選項？即使下定決心「我絕對不看手機！」關閉電源，也會心想「搞不好有人要和我緊急聯絡」、「那則新聞事件後續如何？」等，反而更在意而無法專注。

也就是說，我想說的是對於「無法長時間專注！」不必感到罪惡，也不必認為「必須更專注」。我想，大家都有這種經驗，「無法專注！」這種罪惡感會進一步妨礙自己的專注力。這或許也可稱為「焦躁感」。各位應該也有這種經驗，一味焦躁地心想「必須專注、必須專注」，時間不知不覺間平白流逝……學生時期，即使心想「必須讀書準備考試」，面向書桌也無法專注，忍不住伸手拿起漫畫，一看就忘了時間，結果更加焦躁，什麼事也沒做好……

沒錯，「必須專注」這種想法，正是妨礙你專注的主因。反而要心想「無法專注是理所當然的」，這正是本書的「專注」起點。

．改變「專注」的定義

話雖如此，我並不是要你可以不用專注，既然所有人都無法專注，專注便成為超前他人的核心技能，乃是不爭的事實。首先，我希望你改變「專注」這件事的定義。舉例來說，你會怎麼想像「專注的狀態」？

●為了製作明天的提案資料，我要在別的房間閉關，心無旁騖地使用PowerPoint。

●心想「好～，今天要澈底討論！」和成員窩在集訓處，一整晚不眠不休地討論。

●為了獲得資訊，花一整天一口氣看完堆積如山的書。

倘若腦海浮現以上這些畫面，請立刻捨棄這種想法。

許多人想到的專注，八成像是這樣，「決定『我要專注！』在某個不受干擾的地方閉關，花1小時、2小時，或者半天左右，心無旁騖地進行那件事」。但誠如上述，如今實際上難以做到。

而事實上，「長時間持續專注對於人而言，並非一件理所當然的事」。關於「人的專注力能夠維持多久」，有各種研究和數據，但是許多數據都顯示，「人的專注力持續不了多久」。

我最認同的數據是，「頂多能夠專注10到15分鐘」。我也是如此，做同一件事10分鐘，不知不覺間，別件事就會浮現腦海，或者忍不住想要動一動身體。從前，我在這種時候也會心想「必須專注」，但是如今知道這是專注力中斷的訊號，所以此時會中場休息5分鐘左右。

儘管這麼做，也不會對我的工作效率造成妨礙。身兼顧問和作家的同時，參與企業的人事改革專案，在各種研討會擔任講師，我遊刃有餘地完成多種工作。

因此，請各位不必以「唉～我又無法專注」、「就算想要專注於工作，10分鐘就是極限了」，來責備自己。

．何謂「不專注的專注」？

「把自己關在一個地方，心無旁騖地貫注於某件事」這種專注已不合時宜。「稍微專注，稍微休息，不專注的專注」，才是符合現實、我所提倡的專注模式。重要的是，澈底使用能夠專注的10分鐘或15分鐘全神貫注，感到自己無法專注時就休息。可說是「零碎的專注」。

雖然專注的時間也有個人差異，但是我身邊許多大學教授和活躍於商業界的人士，都非常能善用這種「零碎的專注」。舉例來說，明治大學文學院教授、也是暢銷作家的齋藤孝，會用碼錶以秒為單位計時，完成會議討論等工作。如此一來，就能避免無謂的冗長會議等需要溝通的場合。

我從中階主管的口中，經常聽到的煩惱是「明明想要專注工作，但是屬下頻繁跟我聯絡，令我無法專注」。

我從正在育兒的父母口中，時常聽到「我忙於照顧孩子，騰不出專注的完整時間」。

這樣也無妨。敬請捨棄「為了專注，騰出完整時間」，以及「能夠維持長時間的專注狀態」這種想法。因為這反而會剝奪你的專注力。放下無法專注的罪惡感吧！「零碎的專注」更能帶來意想不到的成效。

