從「喜歡」開始到實際「行動」，一步步實現理想生活

文／Leslie

喜歡就是頻率共振

我們常說「頻率要對，才能跟願望共振」，到底什麼意思？其實道理一點都不玄。就像失戀的時候，你會去聽那些悲慘的情歌，因為歌詞唱的正好是你正在經歷的感受；但如果你現在一點也不傷心，你去聽那些歌，反而會覺得無感，甚至有點格格不入。這就是頻率相通的道理：只有當你的狀態和內容一致時，才會引起共鳴。

願望也是一樣。假設你想要一份自由自在、隨時移動的高薪行動辦公室工作，那麼前提是―你必須真心喜歡這樣的生活方式。因為你真的喜歡，你自然會開始做出相關的選擇。比方說，你會常常去共享辦公室工作，或是安排短期小旅行，在這些場域裡，你就更容易遇到同樣熱愛這種自由模式的人，而他們可能就是未來帶來工作機會的連結。這一切是因為你的喜好和願望本身在同一個頻率，所以自然篩選出了對應的環境、行動和人。

再舉一個反例。有些女生會許願說：「我想要一個尊重我的伴侶，他要事事以我為主，把我的意見放在第一順位。」但同時，她內心又幻想遇見一個能支付她所有帳單、完全照顧她生活的霸總型男友。這兩個條件在本質上其實是矛盾的，因為伴侶如果要「事事以你為主」，那他多半是溫柔體貼、以你的想法為核心的人；如果你要伴侶「負擔你全部的生活開銷」，這通常是具備高度掌控資源的多金類型，而這樣的人往往會希望主導權握在自己手裡。

所以，嘴上說「我要的是尊重」的人，最後卻一再吸引來「多金型照顧者」，是因為她心底真正的頻率對準的是「有人能支應我的生活需求」。這才是她真心想要的。

願望顯化的關鍵，就是跟你最深層的喜好保持一致。

很多人以為顯化是一種神奇或奇幻的過程，但它其實很日常。當你在內心選定一個真心渴望的願望，你的行為與喜好就會開始向那個方向靠攏，過程中你自然會篩選出符合的機會與資源。久而久之，願望就會像水流順著河道一樣，自然流到你面前。

所以，要提高頻率，其實不需要什麼特別的儀式。很多人說要靠冥想、燒鼠尾草、淨化能量場，或是傾聽「高我」，才能讓頻率變高，但其實最好的頻率，就是「你喜歡」。

當你真心喜歡一件事、一種生活、一個狀態，你的能量就自然貼合那個頻率。喜歡本身就是最強大的共振，它不需要額外的神祕道具或複雜儀式。因為你喜歡，所以你願意靠近；因為你喜歡，所以你不知不覺選擇了相關的行動。到最後，你就會活進那個你渴望已久的場域裡。

畫線小重點☆彡

最好的頻率就是「喜歡」，留心生活中讓你發自內心喜歡的事物。

書名：《宇宙訂單速速前，請你跟我這樣做》 作者：Leslie 出版社：重版文化 出版時間：2025年11月27日

顯化的基本是創造和行動

有了信念，然後呢？哈哈哈，當然就是動手幹活兒啊！

我從小就是一個想到什麼就會去做的人。小時候看漫畫《妙手小廚師》，覺得料理應該不難，就衝去超市買了一堆奇怪的食材回家實驗， _做出來的東西很奇妙，但我玩得很開心。長大後，這股衝動沒有消失， _只是從鍋碗瓢盆換成了眼影盤。翻雜誌看到土耳其藍配月光銀的眼妝， 立刻跑去開架買這些顏色，當晚就對著雜誌練習，畫完看著鏡子裡眼皮閃閃發光又有點好笑的自己，發愣傻笑。

我發現自己一直是「想到就去做」，沒有計畫，沒有等一切都準備好， _只是單純想試試看。後來開始學動物溝通，也是因為覺得有趣就報名， 上完課之後更覺得好玩，就一路練習下去。做到一個階段，我想把經驗記錄下來，就開了粉專。寫著寫著，字越來越多，出版社上門談，就成了我的第一本書。

這一切，我從未算計過。我沒有想「會不會丟臉」，也沒考慮「值不值得」，我只是單純覺得：「我想試。」直到有學生問我：「你當初開粉專的時候，都不怕被笑嗎？」（畢竟十幾年前，動物溝通的形象更差。） 我才驚覺，對欸，我好像真的從來沒想過這件事。

那時候我做事的心態，其實很像我四歲兒子在玩積木。他會突然把積木搭配其他玩具，拼出一些大人完全看不懂的東西，自己玩得津津有味。他沒有在管是不是正確，也不怕被笑，那就是一種很真實的渴望：「我想要這樣玩玩看。」

對他來說，搭建本身就是好玩。對我來說，也是如此。那些靈光乍現、身體想動一下的衝動，就是最原始的創造狀態。它可能很荒謬，可能會失敗，但它是活的。

後來我才明白，這股力量一直都在。只是我們長大後開始學會觀望，學會計算風險，把靈感切割成一堆問號。但我發現，我最喜歡的從來不是那個思考萬全才動手的人，而是眼影畫歪也能笑得出來的自己。

想試著寫一段新文字、想做一道新料理、想換個不同的打扮，可是如果只是想，它就只是個念頭，像一陣無法捕捉的香氣，好像沒來過。

行動，就是讓念頭落地。去打開記事本，把靈感寫下來；去翻冰箱，把料理真的做出來；去按下報名鍵，讓改變開始。身體一動，想法就會接二連三跑出來。你會發現，靈感常常不是先想清楚才去做，而是你先做了，靈感才冒出來。

所以，不要等「完全準備好」才開始。小小的動作，就是最好的開始。這些微小而確實的行動，會讓你慢慢靠近你想要的生活。

創造和行動都是安靜的，影響卻很長遠。它們不一定會馬上帶來驚喜， 但會讓你慢慢成為一個生活穩定、對自己也有點喜歡的人。這樣的人， 不需要太多理由，就已經很靠近豐盛了。

畫線小重點☆彡

靈感如果沒有行動，就只是腦子裡飄過的一陣香氣，轉眼就沒了。

小練習：行動力是一切！☆彡

回想你曾經有過「想到就去做」的經驗，提醒自己行動力充沛的好玩感受與成

就感！

①寫下三件「想到就做」的事，可大可小，成功失敗都無所謂！

②寫下三件其實你「現在就能做」的事。

●本文摘選自重版文化出版之《宇宙訂單速速前，請你跟我這樣做》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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