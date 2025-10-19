想重新整頓人生？透過3件小事，幫助身體回到該有的節奏感

文／曾冠喆

◎S級整頓力，行動前先面對現狀（摘錄）

在現實生活中，許多人總是停留在「光想不做」的階段，日復一日地規劃未來、思考如何變強，卻始終無法踏出第一步。你或許也曾經這樣，無數次對自己說：「明天再開始。」但隨著時間消失，夢想也仍然停留在幻想之中。

【與其催自己快點動，不如先問：你卡在哪裡？】

我們常以為要改變人生，就該先擬定一份計畫，越詳細越好；但真相是─真正的改變，往往不是從「擬定目標」開始，而是承認自己當下陷入了什麼困境。

許多人會陷入「假積極」的狀態，看起來很認真、其實是在逃避，透過不斷地「計畫、準備、查資料、儀式感」，來替代真正的行動，但其本質只是心理的自我安撫與拖延，卻披上了積極的外衣。像是：

◉ 我決定要好好唸書了，先來重買一套新的文具組和讀書筆記本吧！ ◉ 我要開始健身了，所以先去看健身網紅們一天都在吃什麼。

書名：《你的人生就是一趟英雄旅程：第一本專為數位世代打造的攻防生存指南》

作者：曾冠喆

出版社：悅知文化

出版時間：2025年6月16日



這些行為，讓你看起來有在努力，實際上卻只是以準備來逃避行動，用忙碌來掩蓋混亂。不過，這也並非指責你不認真，而是還沒察覺到改變的動力─之所以會想改變，一定是生活中有哪裡讓你感到「不舒服」。比方說，發現花太多時間在社團上，導致數學補考重複發生；每次報告前都焦慮到失眠，甚至累到健康出狀況；你知道現在的工作內容讓你越來越空虛，但身體太疲憊，連投履歷轉職都覺得是一種折磨。

然而有時候，那個讓人卡住的地方，不會這麼明顯。它就像你每天回家都累到發呆，卻說不上來到底為什麼；又或是一直想讓自己變好，卻總覺得「哪裡怪怪的」，但又說不清具體出了什麼問題。可能不只出於單一事件，而是長期忽略的習慣、一段不敢結束的關係，或你不願面對的情緒真相。

【想整頓人生，得先從作息回到正軌開始】

很多人以為「整頓」是整理桌面、丟掉雜物、重寫待辦清單。但真正有效的整頓方式，其實是從自己的節奏開始重整。

固定的作息不是老派，而是行動的前置條件。不是因為你不夠自律，而是你的能量系統早已失衡，例如，大腦早已意識到你該改變，但身體卻累到無法動彈；你知道應該早點睡，但半夜兩點還在滑抖音或IG；想開始新生活，早上卻連起床都像拔河一樣困難。

也許，這不是你不夠有意志力，而是一直處在「醒著，卻什麼都做不好的狀態」，因為你的身體沒有好好休息，大腦就會過度使用；大腦太累，作息就更加混亂；作息亂了，就更沒有力氣開始。你以為自己只是散漫，實際上是一種「深度疲憊」的狀態。

因此，真正的整頓，不是從生活改變開始，而是讓身體回到該有的節奏感上，試著做幾件小事：

◉ 把睡覺與起床的時間固定下來，不用立刻做出大幅改變，只要比昨天早睡一點就好。 ◉ 安排每天某個時間段作為「無目標時段」，可以發呆、散步、靜坐，不需有任何生產力。 ◉ 把你習慣用來焦慮的時間，重新設定成用來修復。

這些會讓你從「我什麼都做不到」的低潮，慢慢回到「我終於知道該從哪裡開始」。

當然，不必急著振作，也無須立刻做出什麼驚人的改變。你要做的，是允許自己看見身心的疲憊，承認自己陷入了瓶頸，然後慢慢重整。因為真正的開始，不是你今天很拚命，而是你終於誠實地對自己說出一句話：「我不想再這樣下去了，我想重新開始─但這一次，我要好好做出改變。」

整頓力不是讓你變成超人，而是幫你回到人本來該有的節奏：清醒、柔軟、有力氣，也有餘裕。從現在開始，把「逼自己」改成「照顧自己」。

