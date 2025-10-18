以「剛剛好的任性」生活，即使承受壓力，也能輕巧而穩定的反彈回去

在充滿壓力與期望的現實生活中，許多人為了達成目標忽略內心真實的需求，常常壓抑自己以符合社會的標準。作者鎌田實在本書中，重新為我們定義「任性」：從他人的視線與期待中跳脫，擺脫從眾的壓力，成為一個即使突出也不會輕易被打壓的存在。作者藉由親身生活經驗，提醒我們以「任性」處世的具體建議。（編按）

文／鐮田實

過「低反彈力」的生活

低反彈力是即使承受壓力，也能柔軟地吸收那股力量，並在最恰當的時機，輕柔而穩定地將其彈回去。

每個人有各種不同的生活方式。但如果想要以「剛剛好的任性」的方式過活，擁有自己的專長可能會活得更加輕鬆。接下來，我會列舉幾個自己特別注重的能力給大家參考。

例如，就算擁有「大口力」這種能力也沒關係。這意謂著誇口、說大話，或者誇大妄想。此外，還有與他人吃飯時無所顧忌地大口進食的豪邁吃相，以及豪放的說話方式……一般人可能會把這類人視為麻煩人物，但他們卻意外地給人一種可以信賴的感覺。而能帶給他人這種感覺，才是最重要的。我似乎也具有這種「大口力」。

擁有「善於傾聽的能力」，也很不錯。儘管總是立刻插話、打斷別人談話的行為會被人討厭，還是有許多人會像這樣老是自顧自地說話。或者，擁有「讀懂言外之意的能力」也是很棒的；而那些具備類似「採訪者能力」的人同樣充滿魅力。這兩種類型的人都十分善於傾聽。

「副隊長力」聽起來也很酷呢。充滿領導能力的「隊長力」固然重要，但往往會讓人產生一種過於崇高、強加於人的感覺。相較之下，擔任團體中的協調者，成為受大家信賴的副隊長般的存在，其實是非常重要的。我很喜歡這個職位。在諏訪中央醫院前任院長今井澄任職的那段期間，身為副院長的我也做著十分有趣的工作。在「福祉21茅野」的社區總體營造中，是由當時的醫師會長土橋善蔵擔任最高領袖。而我則在那十年間擔任第二號人物的職位。最高領袖的做人能力實在太厲害，我這十年間真的非常幸福又輕鬆。

再來，最有魅力的則是「低反彈力」。事實上，這是一種難度極高的能力。所謂低反彈，指的是緩緩地凹陷，並緩緩地回復。如果反彈力太強，就會瞬間彈開便結束。但低反彈則不同，即使承受壓力，也能柔軟地吸收、包容那股力量，並在最恰當的時機，輕柔而穩定地將其彈回。我認為，能以這樣的方式生活，才是真正理想的狀態。

每年，我都會和爵士樂演奏家坂田明先生一同舉辦談話暨音樂會。他是年紀比我大三歲的兄長，已經七十八歲了。雖然他曾因腦中風而度過一段與病魔對抗的生活，但透過努力健身，現在已經能發出比腦中風前更美妙的音色了。在可容納約一千人的大廳中，伴隨著鋼琴聲，迷倒全場聽眾。他那無可抵抗的強大力量，著實令人驚嘆。

二○二三年三月，他和歐洲音樂家組成樂團「ARASHI」，前往歐洲參加春天的巡迴演出。他在那裡與歐洲的知名鼓手、年輕的貝斯手等人會合，以比利時為起點，前往英國、德國、奧地利、瑞典、挪威、希臘、義大利進行巡迴演出。這正是令人驚嘆的低反彈力所展現出的力量。

無論是腦中風、高齡，還是因為新冠肺炎疫情導致無法舉行音樂會，坂田先生都從未因此感到氣餒。在疫情蔓延的那段期間，他仍漂亮地活出自己的風采。我現在也已經七十五歲了，但每年仍能寫下五、六本新書，大型出版社願意為了出版我的作品等上兩年。過了七十歲之後，當我以為這些機會逐漸消失時，又開始明白自己內心其實也具有這種低反彈力。關鍵就在於那種和緩的力量。

翻轉價值觀的突破練習 ◆ 培養自己的專長。無論是大口力、傾聽力、採訪力，哪一種都可以。 ◆ 保持低反彈力的生活方式非常重要。無論發生多麼難以應付的事，都能巧妙地包容它，在不知不覺中解決問題，這樣的狀態真令人嚮往。

不要被網路的「過濾氣泡」效應欺騙

網路本該是被拿來善加利用的東西，應該成為讓我們活出自我風格的工具。

考慮多元資訊與觀點的「多方面思考型」，這個詞講起來很好聽，但放到現代來說，意思等同於社會根據Twitter（現稱X）或YouTube等平臺來運轉。如果能因此獲得各式各樣的意見，當作每個人進行綜合判斷的根據，那當然非常歡迎，但我們往往會受到網路的控制。

最近，當我們在網路上閱覽新聞時，會不斷接收到一連串的相似情報。喜歡貓的人只要看一次貓的影片，接下來就會陸續出現一些與貓相關的可愛影片，讓人不知不覺點開影片觀看。愛好陰謀論的人也一樣，會不自覺地閱覽有關陰謀論的內容，因此會接連匯集各種陰謀論和假新聞，不知從何時開始，大家會以為那就是這個世界的真相。但我們不該被網路所控制。網路本該是被拿來善加利用的東西，應該成為讓我們活出自我風格的工具。

在試圖透過網路獲取收入的平臺企業中，為了讓用戶看到新聞旁邊張貼的廣告，會設計出一種機制，匯集符合用戶喜好的資訊。這就是「過濾氣泡」（filter bubble）。也有研究顯示，只要分析一個人在Facebook上按的三百個「讚」，就能準確掌握那個人的性格和行動。儘管每個人都認為自己是根據自由意志面對資訊，但說不定我們早就已經被困在氣泡之中，並且在沒有自覺的狀態下生活。

我不太擅長使用數位工具。雖然為了整理日常紀錄，我一年三百六十五天都會發布部落格文章，但那就像在寫日記一樣。因為覺得很麻煩，所以我不會輕易對他人的發文按「讚」。畢竟我受不了被掌握使用網路時的性格和行動。另外，雖然我會用LINE，但並沒有使用Twitter和Instagram。

為了不被看不見的「氣泡」壓垮，我認為當一個「數位白癡」也很好。和數位工具保持適當距離的同時，也講究剛剛好的任性。在今後的日子裡，我也想守護著從養育我的父親那裡獲得的自由而活。

翻轉價值觀的突破練習 ◆IT很重要！但也別忘了適度地當個「剛剛好的數位白癡」。 ◆AI能察知你的喜好。你的手邊只會出現你喜歡的新聞。即使在這樣的情況下，也不能忘記做一個任性故我的人。

