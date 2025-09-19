琅讀金句／當焦慮來襲！調整自己的行為與想法，你將一步步找到情緒的平衡點

【琅讀金句】 改變焦慮最好的方法是調整你現在正在做的事、正在想的內容。我們不可能期待再重複做一樣的事情，卻能夠得到不一樣的結果，如果你也希望自己的焦慮能夠一天比一天少一點，那麼或許從今天開始，你可以調整自己面對焦慮的行為，慢慢地，找到情緒的平衡點。

了解自己的情緒，是每個人成長的必修課題。《沒事的，我的焦慮怪獸》專為青少年與照護者而寫，幫助「小大人」認識焦慮，培養自癒能力，找到擺脫壞情緒的方法。焦慮是正常的情緒反應，它提醒我們需要改變，但若任其蔓延，會如同無法擺脫的心靈怪獸，影響健康與日常生活。作者由資深臨床心理學家與曾歷經焦慮的大學生共同執筆，融合心理學理論、臨床經驗與研究數據，提供清楚、可實踐的建議與練習。不僅適合10歲以上的孩子與青少年，也能幫助父母、老師、照護者理解焦慮，給予支持而非壓力，打造安心的環境，共同面對情緒挑戰。

書名：《沒事的，我的焦慮怪獸：小大人和照護者的減壓指南，認識憤怒、恐慌，緩解身心不適與關係障礙》 作者：蘇．諾爾斯、布麗迪．蓋樂格、菲比．麥克尤恩 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年3月2日

內容涵蓋青少年常見的焦慮來源，包括面對未知的不安、睡眠困擾、人際與社交挑戰、讀書與考試壓力、轉換生活環境、面試及工作焦慮等。對於家長，提醒「別把孩子越推越遠」，而是理解焦慮來源，提供安全感，陪伴孩子練習應對策略，幫助他們更有能力面對未來。對於青少年，書中提供掌控焦慮的方法、放鬆技巧，以及成功經驗分享，讓讀者知道自己並不孤單。無論是學生、父母或任何角色，本書都能幫助理解並駕馭焦慮，把情緒轉化為能量，找回生活的光彩與平衡。

【編輯推薦】

這本書說出焦慮者最真實的心聲，也細膩描繪了那些不易被察覺、卻深藏心底的焦慮情緒。作者以引導式的方式，幫助讀者一步步減緩焦慮，學會與情緒和平共處。不論你是身陷焦慮的青少年，或是想理解孩子、朋友所承受壓力的父母與陪伴者，都能在書中找到實用的建議與支持，能療癒讀者並同時給予啟發和建議的書，適合深受現代各種焦慮困擾的人們閱讀。

圖／琅琅悅讀

