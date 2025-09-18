總覺得時間不夠 一回神卻滑手機一小時！教你奪回時間主導權

文／吉武麻子

「沒時間」成了口頭禪？──超過七成的人覺得被時間追著跑

「還有一堆事沒做，一眨眼就傍晚了！時間不夠用！」

「平常累到不行，週末只想耍廢，抽不出時間去做真正想做的事……」

「明明覺得時間不夠用，結果一回神竟然滑了一小時手機……」

這些情境是不是很熟悉呢？

有些人清楚知道自己經常把「沒時間」掛在嘴邊，也有人是後來才發現，自己總是不自覺地這麼說。

我們都知道，時間是有限的。但時間不像金錢那樣，能夠清楚看見減少的痕跡。即便一秒已經過去，時間仍彷彿理所當然般持續存在。正因如此，儘管我們明白時間的珍貴，也難免會有拖拖拉拉、虛耗時間的時候。

──為什麼會覺得「時間不夠用」？

說到底，為什麼這麼多人會覺得自己「沒有時間」呢？

一天固定二十四小時，「時間不夠用」多半是因為安排的事情超出二十四小時可完成的範圍。此外，也有些人明明時間充裕，卻總覺得自己沒能善用時間。這往往是因為把太多時間花在思考「我該做什麼」。在資訊龐雜、選項過多的時代，做決定也變得更加困難。

「沒時間」背後隱含兩種不同原因：一是「想做的事情太多」，二是「必須做的事情太多」。兩者乍看相似，實際上本質截然不同。

差別在於是否由自己掌握時間的主控權。如果是因為「想做的事太多」而導致時間不夠用，表示主控權掌握在自己手中──是自己想做、自己選擇去做，才陷入被時間追著跑的局面。但若是因為「必須做的事太多」而覺得時間不夠，則代表主控權不在自己手中，只能被迫應付，被時間牽著鼻子走。

書名：《時間排毒：清理時間浪費，活出質感人生》 作者：吉武麻子 出版社：晨星出版 出版時間：2025年9月12日

如果是出於自己的選擇而造成的結果，只要重新調整時間的使用方式即可。我們會覺得時間不夠，是因為在這個二十四小時的時間容器裡，塞進了太多事情。因此，只要重新檢視優先順序，聚焦於優先度高的事項，就能擺脫「總是被時間追著跑，無法掌控時間」的困境。

但若時間的主控權不在自己手中，光靠調整時間分配，並不足以解決根本問題。

有些行動，其實是出於在意他人眼光、受限於既定觀念，或歸咎於他人或環境，讓人覺得某些事「非做不可」。在這樣的情況下，難以真正自主行動，最後甚至不清楚自己為何而做，只是為了完成而完成。

──你也為「不得不做」所苦嗎？

除了主控權的差異外，這兩種狀態在心境上也有明顯不同。當面對「想做的事」時，我們通常懷抱著積極、喜悅、輕鬆等正向情緒；而面對「不得不做的事」，則容易感到消極、痛苦、麻煩與沉重的壓力，這些負面情緒通常也會隨著時間累積，越來越強烈。在這樣的狀態下行動，即使勉強自己前進，也往往提不起勁，就像一邊踏著油門，一邊踩著剎車。

長期背負這些「不得不做的事」會造成什麼後果呢？不難想像，那就像一直背著沉重的包袱前行，讓人身心俱疲，越走越辛苦。因此，我們有必要找出「不得不做」背後的原因，並採取適當的調整對策。

「不得不做」的想法背後可能有哪些原因呢？

◎ 受人之託

◎ 工作就是這麼一回事

◎ 身為父母、丈夫或妻子，本來就應該這樣

◎ 不想被討厭

◎ 為了能做自己想做的事，必須先完成某些事

……「不得不做」背後隱含著各式各樣的心情。

每個人覺得「時間不夠用」的原因各不相同。我們要先釐清導致這種情況的原因，並有意識地將時間投入到自己真正想做的事情上。

本書將介紹具體的實踐方法，重點在於先建立「主動掌握時間控制權」的意識，再逐步增加花在「想做的事情」上的時間。

你是否有「想做卻一直沒做的事」？

有沒有一些事情，你總是想著「等有時間再做」、「等眼前的事忙完再說」？也許是打掃家裡、讀書、學瑜珈、收集新企劃資料、去看場電影……再列舉下去可能永遠說不完。

不如現在就把這些「想做的事」一一寫下來吧！接著，誠實地問自己：我對這些事情的真實想法是什麼？

比方說：

◎ 我其實沒那麼想打掃家裡，只是覺得掃一下好像比較好。

◎ 我對瑜珈並沒有特別感興趣，只是看到身邊的人都在做，加上覺得對健康有益，所以才想試試看。

像這類「做比較好」、「姑且試試看」的事情，雖然還不到「無論如何都想做」的程度，卻常被我們歸類為「想做的事」。或許正因為不是出自真心想做，所以才會一直擱著，遲遲沒有實現。

又或者，有些事情確實是你真心想做，但就是沒有付諸行動。

例如：

◎ 想搬去鄉下生活，但覺得現在還不是時候。

◎ 想為新企劃蒐集資訊、擬定方向，但抽不出完整的時間。

如果沒有實際行動，這些「想做的事」就會一直停留在「想做」階段。

當你發現自己「想做某件事卻一直沒去做」時，不妨從「我真的很想做這件事，但是……」這句話開始，試著找出你「給自己的藉口」（沒去做的理由）。

一提到「藉口」，可能會讓人下意識地想逃避、不願正視，但如果你真心希望「想做的事」能有所進展，就必須誠實面對這些藉口。當你釐清了自己「想做卻沒去做」的真正原因，也就更容易看清下一步該怎麼做。

不過，請記住：面對自己找的藉口時，不要責怪自己。有些人在這時會說：「被迫正視那些自己還沒做到的事，真的很難受。」其實你完全沒必要覺得「只有我做不到」。

「沒時間」是我們最常掛在嘴邊的藉口，幾乎每個人都說過：「我真的抽不出時間……」「最近實在太忙了！」久而久之，「沒時間」就成了最方便的擋箭牌，用來合理化自己沒做到的事。那些原本想努力完成的事，卻因為「沒時間」而放棄，真的很可惜。

所以，我們更應該停止把時間浪費在責怪自己或怪罪他人，將時間用在實際行動上，試著踏出改變的第一步吧！

放手就是任性？如何自在放手？

對於「放手」這件事，有些人可能會感到內疚，覺得「把自己不喜歡的事推給別人」或「因為不想做就不去做，好像很糟糕」。不善放手的人不在少數。

學會放手，第一步是覺察，再來是坦然面對那些讓你不舒服的情緒，並逐步放下。

──別輕易忽視「不舒服」的情緒

即使意識到自己「心裡不舒服」或「其實不想做」，我們通常仍會選擇擱置，暫時不去面對。「只要熬過這段時間，應該就能好轉」、「忍一忍就過去了」、「覺得煩躁也許只是心理作用」、「交給別人做可能更麻煩」、「畢竟是對我很照顧的人提出的請求」……諸如此類的理由不勝枚舉。因此，在覺察到這些感受之後，接下來的行動便成了能否真正擺脫無謂時間束縛的關鍵轉捩點。

覺察到自己的感受後，重點在於不要忽視它。試著進一步拆解：究竟是什麼讓你感到不舒服？

雖然這是個極端例子，但假設你發現自己「討厭所有家事」，若就此宣布：「我討厭做家事，從今天起我全都不做了！」那只是任性罷了。而且，家人也不太可能就此回應：「沒問題，全都交給我來吧！」這種想法不切實際。

話雖如此，也別一開始就認定「反正最後還是得自己做」、「講了也沒用」、「我自己做比較快」而壓抑真正的感受。否則你只會永遠被時間追著跑，別說追求舒適自在的時光了，煩躁和壓力只會越積越多。

如果只是把單方面的感受直接告訴對方，然後就置之不理，確實顯得任性；但一味壓抑情緒，也同樣是對自己人生不負責任的做法。

若你發現自己討厭所有家事，首先要把這份感受傳達給同住的人，接著提出協商與解決方案，這才是真正的「放手」。

──不放手的風險

如果總是把事情緊攬在自己身上，最終也可能讓周遭的人陷入不幸。因為不放手，形同剝奪了他人成長和發揮的機會。例如在家庭中，將家事逐步交由孩子負責，也有助於培養孩子的獨立性。

在工作上，管理層雖然明白培養部屬的重要性，卻常因「自己做比較快，品質也有保障」或「尚無合適人選可交付」等理由，而無法妥善分派任務，結果忙得分身乏術。從長遠來看，這不利於提升組織整體生產力，因此也可以說是沒有扮演好管理者的角色。

若某項工作長期由特定人員負責，有時可能演變成除了當事人以外，其他人都一無所知的「屬人化」狀態，這也是一種潛在風險。

因此，有意識地主動放手，絕對不是任性。

●本文摘選自晨星出版之《時間排毒：清理時間浪費，活出質感人生》。

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡