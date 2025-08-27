琅讀金句／不要與時間賽跑── 美好的事物都需要時間
文／琅琅悅讀編輯室
【琅讀金句】
不要與時間賽跑──美好的事物都需要時間。…… 你是你從事過的最精彩專案。不要退縮。
你是否經常流連在希望能夠改變的負面過往之中，而無法放下？總是很難集中精力工作，甚至要苦苦掙扎才照顧得了自己？並且你覺得：「改變太難」，或者「太遲了」？
我們經常會為自己塑造一個特定的故事，並且一直在內心重複述說。有時，這個故事源自父母、手足、同儕或老師對我們的評判，有時則是我們對自身能力的懷疑和自我否定。不管從何而來，許多人日復一日，任憑這種敘述主導自己生活的軌跡。我們潛意識不斷強化這種特定的神經元放電模式，讓它在腦海中持續低語：「我就是不夠好。」事實上，大腦無法區分對與錯，只會學習並鞏固你反複產生的想法模式。
大腦雖然被設計成專門關注負面事情，然而，現代研究顯示神經具有可塑性，大腦可以形成新的突觸和調整既有的突觸來重組自己。知曉神經科學可以為個人帶來希望，並改變我們的生活方式，似乎為人帶來一線生機。將你的大腦健康想像成硬體，將心理健康想像成軟體。在你升級軟體之前，你的硬體必須先運行良好，一旦學會了如何重塑大腦的基礎知識，你就可以養成新的習慣，改變你的心態，並改變你不希望的行為，創造最好的自我版本。
神經科學家妮可．維諾拉解析神經的可塑性，以及大腦創造記憶、行為、習慣的方式，希望幫助人們面對創傷，也了解如何藉由建立神經連結，紓緩並調節壓力反應與中樞神經系統，克服自我設限信念，並重新學會──信任自己。
【編輯推薦】
「讓你相信未來不會再有發展或變化的理由，是不存在的。」這是出自排球教練塞林格的經典名言。人的大腦非常神奇，我們輕易對負面想法抱持高度信心，相信事情「絕對會往壞的方向發展」，卻無法以同等的信心相信「一定會有轉變發生」。我們會對於希望達成的目標著急，因停滯不變的現狀感到焦慮，於是，作者妮可．維諾拉以腦神經的科學，向讀者說明──我們每個人都可以藉由神經可塑性來改變慣性的思考模式，想著「快、快、快」，反而會造成不必要的壓力，練習如何以科學的方式，安撫自己的焦躁，找回穩健的腳步、放鬆的狀態，重新塑造自己，編寫自己的故事，迎接所期待的未來。
●本文摘選自麥田出版／城邦文化出版之《Rewire-神經可塑性：用神經科學突破行為模式迴圈，終結焦慮、恐慌和憂鬱，實現最佳的心理健康》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅琅書店周年慶 轉出你的命定書！
📚 登入抽命定書 即有機會獲家樂福禮券500元
🪄 輸入【udnhb2025】贈50元購書金、每逢週末六日三本79折
🎊 購書再抽抗噪藍芽耳機、浮世繪展門票！
📰 一開口就吸引全場！賈伯斯的簡報祕訣 讓觀眾秒懂的9大法則
📰 告別死背！用ChatGPT、NotebookLM讀書，大腦輕鬆3倍！
📰 總想拖延到最後再做？職場菁英高效率出自良好「時間管理」
📰 回答問題時，總是腦筋一片空白？養成三種習慣建立自信心
📰 如何讓工作越來越輕鬆？養成四大習慣，自然大幅減少任務數量
📰 與其早起，建立你的獨有「日常規律」更能高效率度過每一天
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言