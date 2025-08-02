為何諮商總談論童年？抱持好奇心審視過去經歷，有助於探索真正自我

文／安妮．齊默爾曼

為何心理諮商總在討論童年？

腦部的發展絕大部分發生在出生到三歲這段期間，並在五歲時趨於成熟。這意味著，我們在這段期間經歷的一切，對未來的成長影響深遠。就拿語言學習為例，人在嬰兒時期輕易就能學會新的語言，並在往後的人生中保持一定的流利程度。等過了十二歲，多數人在學習新語言時就會覺得相當吃力。

當我們學習開口說話時，也是在學習情緒的語言。我們對自我、人際關係與世界的認識，大部分都來自童年時期。

不幸的是，人類進化的目的是維持生存，而非尋求幸福。大腦不在乎你對社群媒體上癮而變得如同行屍走肉，也不在乎你因為生活缺乏動力而工作表現差勁。大腦只想保護你不受它認為具有潛在危險性的事物所傷害。

那麼，我們是從何時開始得知什麼樣的事物會危害我們的生存呢？答案是童年時期。

長大成人的你能夠讓自己吃得飽、照顧好自己，但當你還是小孩的時候肯定做不到。相較於其他物種，人類更是如此，因為我們在嬰兒時期脆弱無助。從出生到兩歲的這段期間，我們得完全依靠大人的照顧才能存活，需要有人餵食、扶持與防止我們摔落地上。

寶寶要生存，需要與父母保持連結，需要得到關愛。

因此，寶寶對於會增進或削弱親子關係的事物極為敏感。當父親或母親不在身邊、對我們咆哮或處於神經緊繃的狀態下，我們的大腦會發出恐懼的信號。這種恐懼感告訴我們有事不對勁，還只是嬰兒的我們會使出渾身解數去試著修補問題、讓父母開心。我們需要父母維持我們的生存，因此需要他們的關愛。我們會努力表現更多惹人疼愛的行為，盡量不做會使他們生氣的事情。

即使你的父母懂得控制情緒、不會以批判角度看待你，但你仍會受周遭環境潛移默化的影響，逐漸得知什麼樣的行為才能被社會所接受：男人有淚不輕彈；女人不該有主見；身而為人應該自信而不驕傲，快樂但不自負。這些觀念存在於我們的生活中，依我們所屬的文化、種族、階級與國家而有所不同。社會給予我們無數的訊息，告訴我們應該成為什麼樣的人，應該做出什麼樣的行為舉止，應該從什麼樣的角度去思考。光是關於「感受」的訊息就有千百種，像是「要正向思考」、「不要悶悶不樂」、「拿出男子氣概」、「忍一忍沒關係」、「假裝沒事就好了」、「不要當個懦夫」、「你是大男孩了，不能哭」、「保持冷靜，勇往直前」。因此，形塑你的不只是你的家人，還有廣大的社會、你所屬的文化、性別、種族、階級、宗教與神經特徵……等。隨著我們長大，生活在這世上得到的所有經驗，都不斷影響我們與他人及自我形成連結的方式。

我們將任何會激發負面回應的感受、行為或特質壓抑在潛意識裡，而未真正意識到它們的存在。

這就是為什麼幼時的經歷會對長大後的我們造成如此深遠的影響。童年逆境經驗（adverse childhood experience，ACE）是心理與生理的健康狀況——從焦慮到心臟病都包括在內——不佳的主要指標。一個人的童年越不快樂，長大後就越痛苦。

「我有一個快樂的童年，為什麼長大後還會有心理問題？」

可能事實的確如此，但這依然對你造成了影響。我要特別強調，我們都曾經因為生活中的大小事而對父母感到失望，並且面臨不同程度的複雜情緒。即便是那些在情緒穩定、充滿關愛與調適良好的父母教養下長大的人們，也會經歷一些負面的時刻，或許直到現在仍受其影響。

以下列舉一些不算創傷、但仍會對孩子造成影響的事件：

● 弟弟或妹妹出生，使你不再獨享父母的關注。 ● 母親工作繁忙。 ● 父親沉默寡言。 ● 在學校被同學霸凌。 ● 就讀寄宿學校，與家人分隔兩地。 ● 與人冷戰。 ● 承受隨時都要保持開心的壓力，沒有傷心難過的自由。 ● 面臨課業表現良好的期待或壓力。 ● 生活在充滿暴力的危險環境中。 ● 從小生長的文化背景與長大後接觸的人們不同。 ● 經常搬家。

如果你在童年時期經歷過類似以上的任何一種情況，或許會覺得因為這樣就認為自己受到成長背景的負面影響，也未免太過奇怪或嚇人。或許你對我的說法感到不以為然，堅信父母非常愛你（我相信他們是的）。承認自己的童年並不美好，不是件容易的事，但「美好」向來不是唯一的感受——就像彩虹不只有一種顏色。有時候，事物可以既美好又殘酷。我們深愛著某些人，但也可能對他們感到氣惱。我們越勇於承認與接受事情的陰暗面，就越能真正理解自我，感到完整。

創傷分為兩種類型：小創傷（small t-trauma）與大創傷（big T-trauma）。大創傷通常是對生命造成威脅或令人受到嚴重驚嚇的事件，譬如肢體暴力或性方面的虐待；小創傷不像大創傷那樣可怕，但仍有可能令人感到痛苦。這種經驗通常不會被歸類為大創傷，但會威脅到孩子的安全感，進而造成創傷。

書名：《你的隨身心理師：陪你走出情緒困境，療癒關係中的傷痛》

作者：安妮．齊默爾曼

出版社：時報出版

出版時間：2025年7月22日



創傷的定義，是任何會危害我們的內心與外在安全感的事物，是我們經歷痛苦時所產生的情緒與生理回應。換句話說，當壞事發生時，我們對於「我們是安全」的這種信任破滅了。在希臘文中，「trauma」意指「wound」（傷口），因此創傷並不是事件本身，而是我們處理那個事件，以及將其儲存於心裡的方式。這也代表，相同的經驗發生在不同的人身上，可能會造成創傷，也可能毫無影響（依個人的敏感度、基因、家庭的支持與文化而異）。

對那些經歷過嚴重虐待與創傷的人們而言，療癒的旅程無疑比其他人來得曲折與艱辛，但這就像一道光譜，每個人都落在光譜上的某個位置。不論你的童年幸福與否，至今都依然深刻影響已經長大成人的你。進行自我覺察並瞭解其中的奧義，對你的人生將有所助益。

回顧與談論童年經歷，這件事並不容易。我懂。當初我接受了大約一年的心理治療，才能承認自己的雙親並非完美無瑕（雖然現在有時我還是會為他們辯解）。我們會因為批評父母而感到愧疚，認為父母為我們付出了這麼多，我們不應該抱怨或責怪他們。但和某些人刻板印象不同的是，心理師的目的並非要怪罪你的父母。他們已經盡力了。然而，倘若你一直為父母辯護，糾結他們究竟是不是好父母，就會阻礙你探索自我及世界的好奇心。

我們不要再追究責任應該由誰來承擔，而是該抱持好奇心重新看待我們的童年與過去的經歷。

●本文摘選自時報出版之《你的隨身心理師：陪你走出情緒困境，療癒關係中的傷痛》。

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