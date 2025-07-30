琅讀金句／成長就是學會不再輕信別人對你的評價

【琅讀金句】

如果有一日，魚不復存在，對你我的影響為何？作者米勒因為經歷一場情傷，因而開始了她的自我治癒歷程，藉由慢慢知曉知名分類學家大衛喬丹的生平記事，米勒在這位對分類極富野心的學者身上，嗅到一絲不尋常的味道，會不會所有找尋、分類和定義都只是出於自我的妄想實踐？世界上的魚若沒有經過分類，只是四散在汪洋之中，不被人類所認識，「難道不行嗎」？米勒在書中拋出了對生命意義的疑問，不僅顯示出對於自然科學的追求，更關於一個人存在的價值，以及信念是如何支撐我們，又是如何傷害我們。放下過往陳見，也許才能看見魚真正的存在。

【編輯推薦】

《魚為何不存在》是一位分類學家和一位科學記者跨越時代的交會，文筆既詩意又博學、既私人又政治、既渺小又巨大、既古怪又深刻，在某個時刻，讀者也將捲入其中，並對自己所相信的生命秩序提出質疑。如果魚不存在，那這世界上還有多少我們不知道的事呢？本書是一個美麗的提醒，當你也正經歷低潮、失去目標，甚至不再相信自己，《魚為何不存在》能幫助你，以截然不同的寬廣角度看待所處的這個世界。

●本文摘選自采實文化出版之《為什麼魚不存在：關於失去、愛與生命的本質，踏上追尋人生意義的解答之旅》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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