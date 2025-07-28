琅讀金句／沒必要什麼事都往自己身上攬。學習勇於依賴，也敢撒嬌。

有一間專為單人設計的喫茶店，吸引了想要暫時逃離忙碌日常的人，像是被社群媒體影響而感到身心俱疲，或是在工作上始終犠牲自我……

這些獨自承擔著各種不同壓抑的顧客，宛如被召喚般不經意地前來，店主梭羅里會如何溫柔撫慰他們的心靈呢？

如果生活也讓你窒息，歡迎來到「喫茶渡渡鳥」！不論碰到什麼困難，我們都能為您準備專屬的特別菜單。

書名：《今夜也在喫茶渡渡鳥【讀者票選「想讀的書」排行榜TOP2】》 作者：標野凪 出版社：悅知文化 出版時間：2025年3月26日

【編輯推薦】

《今夜也在喫茶渡渡鳥【讀者票選「想讀的書」排行榜TOP2】》本書描寫了五位女性在咖啡店裡找到心靈慰藉與啟發的故事。

「對你來說，幸福是什麼？」

有滿足飢腸轆轆的美食、一只行李箱容量的隨身物品、安穩平靜的時光……其實，這都是奢華至極的幸福模樣！

「喫茶渡渡鳥」就像城市裡的綠洲，讓讀者在忙碌生活中得以喘息，並透過看似簡單卻發人省思的對話與美味的日常料理，

重新療癒自己，接住情緒，理解到「簡單就好」的道理，進一步遠離內耗，與煩惱和解、獲得擁抱生活的勇氣。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自悅知文化出版之《今夜也在喫茶渡渡鳥【讀者票選「想讀的書」排行榜TOP2】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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