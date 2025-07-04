琅讀金句／想要到達彼岸，不能指望有船剛好路過，得自己拿起槳奮力划過去

以幽默真誠打動人心的ChaCha，是一位擁有30萬粉絲的台灣人氣網紅，曾活躍於美國時尚圈擔任服裝設計師，如今意外成為美國大學的教授。推出首部個人著作《不再裝乖，你的期待與我無關》，分享一路走來如何從壓抑與不被理解中找到自我。

書名：《不再裝乖，你的期待與我無關：從邊緣人到大學教授，ChaCha的勇闖美利堅》 作者：ChaCha 出版社：聯經出版 出版時間：2025年6月12日

從小被父母要求乖一點、成績優異，一直以來承受父母的行為暴力和言語羞辱，努力想融入班上同學，因為微胖外表而曾被霸凌，讓他總覺得格格不入。直到遠赴美國，他才發現世界不只一種樣貌，這裡的多元種族造就了多元的審美觀，染著綠色頭髮的ChaCha會被路人稱讚，研究所教授的課程內容自由奔放，鼓勵學生挑戰框架、發展自己的觀點、激發思辨與創造力，直到這時他才知道，原來自己可以這樣活。有時候不是你不夠好或不夠努力，或許只是還沒找到適合自己的地方，沒遇到真正欣賞你的人。

當你為容貌焦慮、為未來迷惘、為滿足他人期待而疲憊時，ChaCha以他的「地獄廚房荷包蛋理論」告訴你：人生不一定要完美，也可以邊翻滾邊香氣四溢。想過怎樣的生活，就勇敢試一次吧！

【編輯推薦】

從文字中可以深刻感受到，ChaCha即使面對人生各種困難，仍努力保持著樂觀與正能量。其中讓人印象深刻的，是他入選能參加美國知名時尚設計實境節目，和成功進入時尚圈實習的經歷，都是他不斷積極主動嘗試、不願放棄，才得到的機會。書中充滿對自我認同的掙扎、對夢想的執著，也有對生命荒謬處境的笑看與體悟。他把「在美國的酸甜苦辣」寫得坦率真實，沒有過度美化留學生活，卻從每個低谷中挖出微光，陪你笑著面對人生挑戰。

●本文摘選自聯經出版之《不再裝乖，你的期待與我無關：從邊緣人到大學教授，ChaCha的勇闖美利堅》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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