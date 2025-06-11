想避免人生後半輩子每天過得鬱鬱寡歡，有些事你現在就要做

文／和田秀樹

五十歲是轉型期

「人過了五十歲，體力就急速衰退。」

「最近好多事都覺得力不從心……」

我們經常會聽到四、五十歲的人這樣感嘆。前幾天也有這個年齡層的男性因為「最近睡不好」、「一直覺得很憂鬱」來找我諮商。事實上，人類的身體在四、五十歲這個階段正在經歷大轉變。四十歲起，腦也開始出現老化現象，如前額葉開始萎縮、血清素等腦神經傳導物質減少等。

男性的睪固酮（男性荷爾蒙）、女性的雌激素（女性荷爾蒙）分泌也逐漸減少，雙方都有中性化的趨勢，隨之而來的就是有些人會出現疲勞感與倦怠感、憂鬱傾向、熱潮紅、手腳冰冷、盜汗、心悸等所謂的「更年期障礙」症狀。

一般人往往以為更年期障礙只會發生在女性身上，實則不然。女性荷爾蒙會在五十歲左右急速減少，相反地，男性荷爾蒙則是從二十幾歲起就在持續緩慢減少，因此中高齡男性即使感覺自己的體力和精力漸衰，卻很少有自覺是更年期障礙，只以為是普通的疲勞、壓力，或是年紀大了的緣故，甚至很多人只顧著忙工作，根本沒有理會這些警訊。

然而，「怎麼睡都無法擺脫疲勞感」、「早上總是爬不起來」、「沒有食欲」、「沒有工作動力、覺得上班很痛苦」等症狀頻繁發生時，就必須注意了。這很有可能是更年期障礙或「憂鬱症」，如果沒有積極處置，憂鬱症狀將會更加惡化。

五十歲不僅身體出現變化，也要面臨環境的重大改變。上班族在這個年紀，多半是管理階層或有下屬，責任變重，也更容易累積壓力。接著過了五十五歲之後，由於距離六十幾歲的退休年限不遠，多數上班族可能被調派至非管理階層的職務，甚至是降薪，因而認清自己已無嶄露頭角的機會；過去為了公司犧牲奉獻、忙碌工作的人面對這樣的變化，有時會找不到工作動力與生活目標，因為喪失精力與自信。此時若正好需要照顧父母或父母過世，有些人就會開始出現憂鬱症狀。

在這個身體和環境都很容易感受到大幅改變的五十歲階段，既是百歲人生時代的折返點，也是逐漸看見自己衰老、從成年人變成老年人的時期。 這裡就是人生後半段的入口，也可說是「第二次青春期」，這個階段如何度過，將會決定你後半輩子是天天過得很痛苦，或是享受著探索全新自己的愉快生活。

「改變現在」的心態革命

我是老年精神醫學的專科醫師，三十多年來看過無數的憂鬱症、失智症患者。我跟隨抗老醫學的國際權威克勞德．蕭強（Claude Chauchard）博士研究逆齡抗老超過十年，見過許多八十幾歲、九十幾歲，甚至超過一百歲的年長者積極生活的姿態，根本感覺不出他們年事已高。

因此，我實際感受到的是—年紀愈大，「身心相互影響」也就愈強烈。只要心理生病，生理也會跟著生病；身體生病，精神方面也一樣會出問題。大家都知道精神上的壓力會造成免疫功能下降，引起各式各樣的身體疾病，這種傾向在高齡者身上更顯著。

正因為如此，邁入五十歲，也就是即將加入高齡者行列的年紀，最重要的就是保持心理健康，換句話說就是預防「憂鬱症前期」，做好防「鬱」準備。當然，如果已經罹患憂鬱症，最重要的就是好好配合身心科、精神科醫師的治療。憂鬱症也會受到生物因素的影響，所以必須找專科醫師看診。

但日常的生活方式也很重要。根據我的觀察，有一些人長期受憂鬱症所苦，而另一些人無論年齡多大，依然保持青春活力和年輕狀態，因此，我深刻體會到，確實有一些「思考方式」、「生活習慣」及「行為模式」，可以有效減少憂鬱症的發生。

舉例來說，工作上出了點小紕漏就認為自己是「廢物」的人，會因為這種想法很快就失去自信，導致後來也無法發揮原本的實力，有很高的機率會再次出錯，這樣反覆幾次下來，就會更加認定自己是「廢物」。

平常若以憂鬱的思考模式及方式解讀事物，則屬於憂鬱症的高危險群。與生俱來的個性當然無法說改就改，但我們可以改變思考模式和解讀事物的方式。此外，我們也無法改變已經過去的事情，能夠改變的只有現在的思考方式、每天的生活模式，以及今後的行為。這些都是足以改變人生的心態革命。

不管活到幾歲都能改變

現在是百歲人生的時代。雖然體內已開始老化，但五十歲過後還有一段很長的人生要過，可不能從這個時期就開始任由自己老朽無用。

前額葉如果不好好保養，就會逐漸老化。在前額葉老化得更加嚴重之前，必須先擬定六十歲起的人生計畫，否則等到六十歲過後想要思考「今後的人生該怎麼辦」，也無法和年輕時一樣，馬上就有很好的規劃。

另一方面，退休後不再接觸公司與工作，人際關係會愈來愈狹隘，使得日常生活缺乏刺激，人就更容易覺得孤獨不安，在這種環境下也會老化得更快。因此，四、五十歲起就要先替未來做好打算，平時要注意避免前額葉的快速退化。很多人害怕上了年紀會罹患失智症，但作為精神科醫師，我認為比起失智症，更需要多加關注的其實是憂鬱症。

書名：《中年不憂鬱：從思維、生活到行動，精神科醫師的解憂練習，帶你突破低谷，找回幸福的中年之路！》 作者：和田秀樹 出版社：遠流出版 出版時間：2025年5月28日

長久以來始終認真努力的人，如果到了終於能夠放鬆的晚年卻罹患憂鬱症，每天受到憂鬱折磨直到人生盡頭，這樣就是人間煉獄了。晚年生活能否過得愉快，取決於你是否能夠從現在開始，改變思考方式與生活方式，是否積極預防憂鬱症。不過一談到這點，一定會有人說「做不到」。因為他們主觀認定自己無法改變。錯了，不管是誰、不管到幾歲，都能夠改變。

我也是在四十七歲那年，在醫生工作的空閒時間，開始追尋自己的電影製作夢想。當然，我投資了不少資金，也經歷了不少精神上的折磨。如今，我已經六十三歲了，仍然有很多場合必須低聲下氣求人，就算是這樣，情況也不見得可以按照自己的意願推進。然而，我卻沒有感覺到半點壓力，更重要的是，我覺得這樣做很值得，也得到了成就感和滿足感，每天的生活都充滿著期待。

你要每天忍耐、痛苦的撐完剩下的人生？還是從今天起活出自我，開始挑戰自己想做的事，讓生活更愉快呢？決定權在於自己。假如你覺得「最近好像有點憂鬱」、「很痛苦」，或許這正是一個改變的訊號，也是機會，你的身體在告訴你—過去的思考模式與生活方式已經不再適用了，是時候該轉換不同的做法了。想要避免人生後半輩子每天過得鬱鬱寡歡，有些事情你現在就要做。

●本文摘選自遠流出版之《中年不憂鬱：從思維、生活到行動，精神科醫師的解憂練習，帶你突破低谷，找回幸福的中年之路！》。

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