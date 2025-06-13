琅讀金句／人的心田如同土地，焚燒過後的荒蕪終會冒出嫩芽

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（圖/unsplash）
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或許人的心田也跟土地一樣，看似焚燒過後的荒蕪，總會在某個時刻冒出鮮綠的嫩芽。

楊理博與伴侶背起後背包，2023年開啟一段長達八個月的南美之旅。走進南美安地斯與，沒有觀光行程、沒有旅館預約，只靠一次次與當地爺爺奶奶的偶遇，被邀請進家門、一起生活。在高原上做凍乾、挖馬鈴薯，躺在牧草上入睡；在雨林中釀樹薯酒、抓魚、採草藥，將身體與心靈完全融入當地生活。

旅程尾聲，他們參與了一場部落儀式：十天的禁食、禁水、禁語，只為聆聽來自內在的聲音。他說：「我的身體，已烙著深深的土地與時間的印記。」這本《她的名字叫安地斯．亞馬遜》

正是記下這些真實的日常、純樸的風景與深層的感受。文筆溫厚、觀察細膩，如台灣版的《憂鬱的熱帶》，在文化、靈性與生存之間穿梭，帶領讀者重新思考我們與自然、與世界的關係。

【編輯推薦】

現在生活中的娛樂選擇繁多，人們的欲望和物質需求越來越多，作者選擇放下現代便利，過著純粹簡樸的生活，他以自給自足的方式與土地共處，與當地人真誠交流，活出內在的安穩與自由，這樣的生活模式對忙碌又焦慮的現代人而言，或許不易實踐，卻令人嚮往——快樂，其實可以很簡單。

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●本文摘選自出版之《她的名字叫安地斯．亞馬遜》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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