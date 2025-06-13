琅讀金句／人的心田如同土地，焚燒過後的荒蕪終會冒出嫩芽
【琅讀金句】
或許人的心田也跟土地一樣，看似焚燒過後的荒蕪，總會在某個時刻冒出鮮綠的嫩芽。
楊理博與伴侶背起後背包，2023年開啟一段長達八個月的南美之旅。走進南美安地斯與亞馬遜，沒有觀光行程、沒有旅館預約，只靠一次次與當地爺爺奶奶的偶遇，被邀請進家門、一起生活。在高原上做凍乾、挖馬鈴薯，躺在牧草上入睡；在雨林中釀樹薯酒、抓魚、採草藥，將身體與心靈完全融入當地生活。
旅程尾聲，他們參與了一場部落儀式：十天的禁食、禁水、禁語，只為聆聽來自內在的聲音。他說：「我的身體，已烙著深深的土地與時間的印記。」這本《她的名字叫安地斯．亞馬遜》
正是記下這些真實的日常、純樸的風景與深層的感受。文筆溫厚、觀察細膩，如台灣版的《憂鬱的熱帶》，在文化、靈性與生存之間穿梭，帶領讀者重新思考我們與自然、與世界的關係。
【編輯推薦】
現在生活中的娛樂選擇繁多，人們的欲望和物質需求越來越多，作者選擇放下現代便利，過著純粹簡樸的生活，他以自給自足的方式與土地共處，與當地人真誠交流，活出內在的安穩與自由，這樣的生活模式對忙碌又焦慮的現代人而言，或許不易實踐，卻令人嚮往——快樂，其實可以很簡單。
●本文摘選自寶瓶文化出版之《她的名字叫安地斯．亞馬遜》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰 想減重提升代謝，與其每天走一萬步，不如思考如何動更多！
📰 「空氣跳繩」減重又健身！沒有繩子照樣跳，宅在家好好運動
📰 中年發福別怪代謝差！名醫教你如何平小腹，遠離慢性病
📰 如何單靠「吃」誕生美肌、成功減重？三餐攝取醣、細細咀嚼
📰 「減重60kg」網紅歐娜：餓的時候告訴自己「都是以前太飽換來的」
📰 飲食習慣改變就能迎戰內臟脂肪 減重須根據不同目標逐步限醣
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言