路怒症失控恐釀悲劇？掌握「黃金15秒」，冷靜情緒避開暴怒風險！

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文／李忠憲

書名：《憤怒也好，生氣也可以：不被他人操縱情緒的憤怒使用說明書》 作者：李忠憲 出版社：方舟文化 出版日期：2019年4月3日

發洩憤怒的駕駛們

有一次我因為臨時有事，急著要去濟洲島出差，搭計程車前往機場的路上，停在路肩的一輛黑色轎車，突然衝到計程車前；當下司機急踩剎車，才好不容易剎住了車子沒撞上去。「嘰」的刺耳剎車聲伴隨著車子的滑行，停在幾乎快碰到前車保險桿的位置。

「開車有沒有帶眼睛啊！」對方是大約三十歲左右的年輕男子，差點就造成車禍的這名男性反而指著我們大罵，甚至對我們比中指、罵髒話。

那瞬間我氣到不行，都快失去理性了。在對方無理取鬧的言語攻擊下，我氣得渾身顫抖，甚至想搥胸，實在很想跳下車，拿球棒砸毀了那男的車子。不過，那時我深深吸了一口氣，暫時閉上了眼睛，也不斷說服計程車司機不要去理會那人的反應。沒過多久我開始不那麼激動了，在道路上氣得跳腳的對方看我們沒有任何反應，氣到累了就自行離去了。儘管被人侮辱的心情不怎麼好，但是這鬱悶的情緒不到半天就全都消失了。

如果我直接去面對該名駕駛的言行攻擊，並發洩我的怒氣的話，會變成怎樣呢？可能會在找對方每個碴之前，就先演變成大吵。別說是去濟州島出差了，說不準還要待在警察局裡浪費時間也不一定。

在行駛的道路上搖下車窗，吵到彼此臉紅脖子粗，氣氛激烈到好似雙方馬上要停下車打一架一樣。如果開車的時候突然有車子插進來的話，一般人真的會氣到怒髮衝冠。有些人平常不太容易發火，但只要一握到方向盤，就會冒出易怒的個性。一坐上駕駛座就無法調節怒火，對其他用路駕駛也是一種安全威脅，我們稱這種症狀為「路怒症」（road rage），這在都市裡到處都很常見。

不久前，在韓國有件因插入別的車道失敗，引爆駕駛激烈怒火被代稱為「三節甩棍事件」引起社會廣泛的關注。在高速公路上，對方不讓出車道為由，而生氣的男性駕駛，開車擋住對方車子後，手持三節甩棍地下了車。不斷破口大罵，要求對方下車，對方駕駛嚇到不敢亂動，該名男性駕駛就利用三節甩棍把對方駕駛座玻璃打破。說是因為氣到不行才這麼做的三十幾歲男性駕駛，只是個平凡的上班族而已。有些人會在高速公路上突然變換車道，再下車找碴；接著又故意急剎車，造成他人因連環車禍而死亡。也曾發生過因停車糾紛吵到最後，有人持空氣槍殺害一對新婚夫婦的事件。

車子是隨著我們的意志、我們想要的方式去移動的，就像是我們身體一樣可自由自在地運行。當我們的車子在運行中遭受妨礙時，就會感覺到自己的自由被干涉了一樣。我們對於他人侵犯我們私人領域的行為，總是相當敏感，而車子也是相當私人的空間。我們可以在車裡盡情欣賞自己喜歡的音樂，可以盡情歡唱，也可以進行梳妝，不用在意別人。一般駕駛會認定車子行駛中的前方空間屬於私人領域，因此當有人在沒取得同意的情況下，將車子駛進來時，駕駛會感覺到私人領域被侵犯，並將對方視為入侵者，憤怒也會本能地湧上心頭。

問題是我們該不該發洩出怒火呢？即使生氣，只要三秒內看不到對方有任何反應的話，怒火就會慢慢減弱，但是能擁有三秒從容感的人並不多。都市裡到處都有很多生氣的駕駛在洩憤，可見要他們喘口氣不是件容易的事。

前額葉有問題時會出現攻擊行為

大腦裡控制人類行為的塔台是前額葉，前額葉會控制內在的衝動與欲望、調節情緒，讓身體做出適當的行為，所以當前額葉出現問題時，我們會出現宛如脫韁野馬般不受控的行為。

美國喬治城大學的布雷克（Blake）教授團隊，對三十一名殺人犯調查結果顯示，百分之六十五的犯人皆曾出現前額葉機能有問題的症狀。南加州大學的雷恩（Raine）教授，利用正子斷層造影（PET）將二十一名殺人犯的大腦與正常人的大腦做了比較，結果發現殺人犯的前額葉活化程度明顯偏低。

有很多兇狠犯人們會像這樣，被發現有前額葉出現問題或活化程度低下的情形，以上都顯示出前額葉機能下降的話容易產生攻擊行為。

青少年之所以有心理浮躁的狂飆期，有很大因素是歸究於不成熟的前額葉。人到了十二歲時，大腦的大小幾乎與成人一樣，但大腦的機能卻還沒有和同歲成熟，這是因為大腦每個部位的成長速度不一的關係。

處理視覺、聽覺、嗅覺等大腦的領域是在十歲左右才成熟，但是掌握理性的前額葉卻最晚成長。負責控制衝動和做出決策等高層次思考的前額葉，要到十幾歲後期才會逐漸成熟，所以青少年控制情緒、衝動及慎思的能力才會這麼低。

有些人是總沉不住氣、三不五時就發脾氣，他們無法抑制攻擊的衝動，並反覆出現嚴重的暴力、破壞舉動，我們將這稱之為「陣發性暴怒障礙症」（intermittent explosive disorder），又名為暴怒症。

這病的原因有很高的可能性出在於前額葉機能出問題，實際上對陣發性暴怒障礙症患者調查的結果顯示，他們的前額葉活化程度確實相較於一般人低下。也有研究顯示，越是做出衝動攻擊行為的人，前額葉活化程度越低，即使對健康的人進行實驗結果亦然。

當人生氣、煩躁或被惹火時，邊緣系統會啟動，這時擔任消防員角色的正是前額葉。如果前額葉出問題，無法控制邊緣系統的情緒反應，憤怒就會爆發出來，接著做出攻擊行為，前額葉機能的故障可能會成為攻擊行為或暴力的種子。

十五秒是消除憤怒的黃金時間

遭到職場上司或同事無理的批評時，不要馬上回應，請先等等。每個人在一開始遇到這種情況時會很火大，想要馬上就回嗆。許多人一生氣就會馬上先行動，氣呼呼地與對方正面對決，可是大部分的人最後會抱頭後悔自己的行為。忠於面對自己的情感是很好的事情，但這不見得是最好的答案。

憤怒會因為怒火太燙而融化一切，就像是持續踩踏板加速一樣，如果不踩剎車的話，事態會疾速朝向破局前進。被憤怒沖昏頭的人通常會有閒情逸致站在對方的角度看事情，所以會把其他人的行為看作是帶有敵意。因此，生氣時做出的判斷很容易大大地脫離正軌。

控制憤怒最好方法是在受刺激時與做出反應之間留下時間，做出行動前先暫時停下來，必須在受刺激到做出反應之間擠出緩衝地帶。在這空間裡培養可以選擇出適當應對方式的能力與自由。

首先先數著一、二、三，三秒內不要想任何事，按下中斷思考鈕。中斷思考是理性自我向實際自我發送快冷靜下來的信號。讓興奮靜下來的最好方法是深呼吸，一邊數三下，一邊深呼吸，再數三下的同時憋氣，接著數六下的同時吐氣。停止思考三秒、深呼吸吐氣十二秒，總共只要忍住十五秒的話，便能控制住大火。這十五秒是能穩定憤怒的「黃金時間」。

直到消除緊張、放鬆身體為止反覆深呼吸吐氣。這時心中大喊「停下來！」的話會很有幫助。讓自己別那麼激動的話，可以客觀地看事情，並且審視出哪些是自己能力範圍內可做的事。

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