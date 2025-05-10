老公結婚後變了一個人？也許問題出在夫妻的「說話方式」

文／黃啟團

你用什麼方法把他變成了現在這樣？

在我接的個案中，婚姻困擾占了很大比重。不久前，我遇到過一位這樣的案主。她是一位四十多歲的女士，希望能夠改善自己的婚姻狀況。毫無意外，她也像其他案主一樣，在諮商時以抱怨作為開場白。前二十多分鐘，她一直在數落丈夫各種各樣的不是，這樣那樣的問題。她的語調中透露著憤怒、悲傷，還有委屈，說到動情處，還夾雜著啜泣聲。顯然，這段婚姻對她而言充滿痛苦。

我耐心聽完，然後平靜地問她：「聽你這樣說，這個男人確實很差勁。我很好奇，當年你怎麼會選擇嫁給他？」

她很自然地回答：「當年他可不是這樣的。」

「你沒嫁他之前，他挺好的，對嗎？」我反問道。

「是的。」她說。

書名：《別人怎麼對你，都是你教的（2025暢銷經典版）》 作者：黃啟團 出版社：寶瓶文化 出版時間：2025年4月28日

「自從你嫁給他之後，他慢慢就變成了這個樣子，對嗎？」我接著問。

「是的。」她的回答依然肯定。

「這些年來，你是如何把一個好男人變成這個樣子的呢？」

我這個問題一出口，她呆了一瞬，立刻反駁：「明明是他自己變成這個樣子的，跟我有什麼關係？」

我沒有理會她的反應，平靜地重複剛才的問題：「你認識他的時候，他是一個不錯的男人，對吧？」

「對。」她的聲音裡有一絲慌亂。

「自從你嫁給他以後，他慢慢變成現在的樣子，對吧？」

她皺著眉頭想了一會兒，說：「是的。」聲音透著幾分怯意。

我再問：「那你用什麼方法把他變成現在這個樣子呢？」

她默默沉思許久，沒有說一句話。

這是一個我非常熟悉的模式，幾乎每隔一段時間，我就會跟某位在婚姻中傷透心的妻子或丈夫重複類似的對話。

我之所以這樣問，是因為那些在婚姻中傷痕累累的妻子們（丈夫們），他們總是把婚姻的責任推給另外一方。這讓我想起了另一個案例。

我的一位學員，他結了兩次婚。為了讓孩子有一個好的家庭環境，他把前妻和現任太太先後送進了我們的課堂。

在前妻的眼中，這位學員是個「爛人」，因為他把所有的心力都給了工作，而且脾氣暴躁，心情不好的時候還會動手打人。她萬般無奈下，只能黯然結束婚姻。

「在家裡他什麼都不做，在公司是老闆，在家裡還是老闆，我根本不是他的妻子，只是他的傭人，我真後悔嫁給他。」這位失婚女人曾憂傷地說。

可是，這位「爛人」在他的現任太太眼中卻是另外一副模樣。她說，她的先生雖然工作繁忙，但只要有空就會做一桌子豐盛的飯菜，陪她一起過溫馨的家庭生活。

「我是幸運的，因為我遇到一個超級負責任的男人，無論是對工作還是對婚姻，他都願意承擔起來，他那麼努力是為了讓我們的生活變得更好。」那位妻子說起丈夫時總是情意綿綿。

我好奇地向這位男士求證，究竟哪一個丈夫才是真正的他。他面露尷尬地說：「她們說得都對，前妻說的是以前的我，我太太說的是現在的我，我之所以會改變，是因為我學習了心理學。」

我當然知道心理學會改變一個人，但我相信他的改變不完全是因為心理學，還有一個更重要的原因──跟他生活在一起的那兩個完全不同的女人。

為什麼同一個男人跟兩個不同女人相處時，會是兩種模樣呢？詩人約翰‧唐恩（John Donne）說「沒有人是一座孤島」，一個人一定會受身邊人的影響，也一定會影響身邊的人。因素當然有許多，而「語言」是其中最不容忽視的因素之一。

語言是如何影響我們的呢？讓我們一起來做個實驗：現在，請你不要去想一隻白貓，不要想一隻有長長尾巴、正在偷吃魚的白貓。當我這樣說的時候，你的腦海裡浮現的是什麼？是不是就是那隻長著長長尾巴、正在偷吃魚的白貓？

會說話的人會說到讓人心生歡喜，不會說話的人能說到人心如死灰。這是因為語言能夠引發我們神經的某些反應。不信，請看下面的場景：

●一位妻子對丈夫說：「你是不是又在想那個女人？」

丈夫想的事本來跟女人沒什麼關係，但被妻子這樣一問，只得在腦海中努力搜索某個女性了。

●一位媽媽對孩子說：「在學校有沒有人欺負你啊？」

孩子的校園生活本來挺開心的，為了回答媽媽的問題，他忍不住就會想：對啊，今天誰欺負我了呢？然後本來早已遺忘的某件不愉快事件就浮現於腦海。

●一位老闆對員工說：「最近遇到什麼困難了嗎？」

本來充滿信心的員工，被老闆這麼一問，眉頭一鎖，立刻思索起工作的困難來，原來滿滿的幹勁悄悄沒了蹤影……

這就是俗話說的「哪壺不開提哪壺」。沒有人提白貓時，你並不會主動去想白貓，可是當你聽到「白貓」這個詞，頭腦中就會不自覺地想到白貓。

試想一下，如果身邊的人總是對你說：「你敢打我？你試試看？」說得多了，某一天，你可能真的會掄起拳頭砸過去……

所以，別人怎麼對你，都是你教的。

為什麼心懷好意，卻做了壞事？

語言是如何影響一個人的神經的呢？這是一個相當複雜的系統。我著重談其中兩點：話語的「指向性」和「框架」。

●話語的指向性，就是俗稱的「哪壺不開提哪壺」

有些事情你不說，別人不會去想；可一旦說了出來，人的神經就會不由自主地聚焦在你所說的那些事情上。前面提到的四個場景就是很好的例子。為什麼會這樣？因為話語的指向性有一個小祕密，即人的潛意識無法處理否定詞。比如，不要想「白貓」，雖然我讓你不要去想，但你的頭腦根本無法分辨否定詞「不要」，於是大腦會直接出現白貓的圖像。

如果不知道這一點，人們經常會心懷好意卻做了壞事。比如考試前，很多父母帶著關心去提醒孩子：「寶貝，今天不要緊張哦！」但「不要緊張」恰恰引發了孩子的緊張。

那怎麼辦？讓話語專注於正向意義。比如，對即將參加考試的孩子，家長可以說：「寶貝，放輕鬆哦，我相信你。」將孩子的注意力引到「輕鬆」上。

這一點並非現代人的發現。早在《大學》中就有論述。《大學》開篇講的是「大學之道，在明明德」。「明明德」這三個字特別有智慧。第一個「明」是動詞，第二個「明」是形容詞，「明德」就是一個人本身擁有的好品德。這句話說的是：教育的根本，就是發現一個人本來便擁有的美好品德，並弘揚開來。

怎麼實現這一點呢？明代心學鼻祖王陽明給了一個方法：「致良知」。他說：我們每個人的內在都是有良知的，如果你不去召喚它，它就會一直在體內沉睡著。內在的良知就好像一個在打瞌睡的人一樣，等待著我們去喚醒。

「長這麼大，你什麼時候最開心？」當一個人被問及這個問題時，即使他眼裡正含著淚水，腦海裡想的卻是曾經最歡愉的那個片刻。這就是話語的魔力。善用話語可以讓人「明明德」、「致良知」；不善用話語的人，則會引發衝突和暴力。

●話語的框架，其實就是範疇

我們的話語會把別人的思維框定在某個範疇裡，從而引導對方只能在你設定的範疇裡思考。例如，如果你到廣東地區的餐廳吃飯，服務員首先會問你：「請問你喝什麼茶？」這時你的大腦會不自覺地被框定在「茶」這一範疇，你想到的可能是鐵觀音、普洱、龍井等不同種類的茶，因為服務員的問話設了一個喝茶的範疇。

如果說指向性是一個點，那麼框架就是一個面。除了點，我們還要思考話語帶給我們的面。所以，當我們給話語設置正向的框架、正向的範疇時，同時也就暗示了對方做出正向的反應；反之，當我們設置一個負向的框架時，對方也會被引導做出負向的思考。

比如說，有些女人喜歡對老公說：「又打算去哪裡鬼混啊？」老公本來沒有打算出去鬼混的，但老婆的話卻給老公的行為設定了一個範疇──「去鬼混」，老公可以選擇的只是「去哪裡鬼混」而已。如果這個老公真的出去鬼混了，不正是這位「愚蠢」的老婆推動的嗎？

（圖/unsplash）

他們變成今天這樣，一定有你的功勞

瞭解話語的指向性和框架後，就不難理解為什麼前面提到的那位男學員，在前妻眼中是個「爛人」，在現任太太眼中卻是良人了。人與人是相互影響的，兩位女士的說話模式不同，男人的表現自然也會不一樣。我們每個人都在無意識中教會了別人如何對待自己，有的人教會別人如何尊重自己，有的人教會別人如何愛自己，有的人則教會別人如何傷害自己。

所謂「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒」。如果我們能好好利用話語的指向性和框架兩個特點，帶給身邊人的感受就是如沐春風，暖意融融，我們的生活自然更加美好、愜意。

怎麼用呢？舉幾個例子。

●夫妻關係中

老婆對老公說：「老公，我希望你能對我更好一點。」這句話的框架是老公一定要對老婆好，老公的選擇只能是「怎麼好」。

●親子關係中

當孩子面臨挑戰時，父母可以這樣問孩子：「寶貝，你準備用什麼方法處理這件事呢？」這裡的框架是孩子有方法處理好這件事，於是孩子就會被暗示在方法裡面去尋找解決之道。

●職場中

老闆對員工說：「你怎樣才能把事情做得更好呢？」這裡的設定是老闆相信員工有能力把事情做好，員工努力的方向是「更好」。

每個人的內在是多面性的，有天使、也有惡魔，至於被喚醒的是哪一個，就看身邊人用什麼話語去引導。我們每一個人都注定會影響世界，至少是身邊的小世界。讓這個世界變得更好，還是更糟，全在於自己的選擇。

據說柯林頓與希拉蕊某次在一處加油站加油時，發現幫他們加油的工人是希拉蕊的前男友。柯林頓得意地說：「看，如果你嫁給這個男人，你可能就得在這裡做一個加油工了。」

希拉蕊不愧是一個政客，她的回應犀利而智慧：「如果我嫁給他，那麼今天的美國總統就該是他了。」

這雖然是一個未經證實的故事，但這個故事卻道出了一個不得不正視的道理：別人怎麼對你，都是你教的。所以，別再羨慕別人的老公老婆了，好的伴侶都是精心培養、調教出來的。願你從今天開始不再去抱怨、指責身邊的人，他們變成今天這樣，一定有你的一份功勞。如果你希望他變得更好，開始學習吧，從說的每一句話開始。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《別人怎麼對你，都是你教的（2025暢銷經典版）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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