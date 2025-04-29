焦慮不是病！以哲學視角認識焦慮，學習面對內心痛苦新方法

本書作者喬普拉是一位哲學諮商師，他認為焦慮並不只是疾病，焦慮是人類「正常」的狀態，也是自由的標誌，暗示著我們的人生充滿勇氣；焦慮不僅是痛苦的根源，也是洞察人生的重要契機，本書借鑒東西方哲思，從佛教、存在主義、精神分析與唯物主義等觀點，深度剖析焦慮。喬普拉希望帶領所有為焦慮所苦的讀者，透過哲學思辨重新理解焦慮、擁抱焦慮，找到心靈的平衡與安寧。（編按）

●本文摘選自麥田／城邦出版之《焦慮的意義：寫給所有飽受不安所苦、尋求憂慮本質與人生意義的人》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／薩米爾．喬普拉

面對焦慮的哲學思辨

本書著墨於古代與現代的佛教、存在主義與存在神學、精神分析理論及批判理論的哲學傳統，目的是引導各位透過哲學思辨來面對焦慮。如果我們不接受傳統上──且在學術與專業上都以自我為導向──介於心理學、哲學與宗教之間的三分論，那麼關於焦慮的哲學思辨範圍就會擴大，因為許多試圖緩解焦慮的宗教或訓諭與規範，在形式與內容上都源自於哲學，而許多焦慮心理治療在其基礎與療法上也是如此。

書名：《焦慮的意義：寫給所有飽受不安所苦、尋求憂慮本質與人生意義的人》 作者：薩米爾．喬普拉 出版社：麥田出版 出版時間：2025年3月29日

在我們的文化中，關於何謂焦慮的爭論至關重要：如果將其視為一種生物與醫學現象，一種關於大腦重新形成連結與改變化學失衡的問題，神經生理學與精神病學的專業將有可能獲得知識、文化與金融資本；如果將其視為一種心理學與行為學的概念，則諮商心理師、臨床心理學家及各種諮商師與治療師將占有優勢。我寫作本書是為了指明從哲學角度去理解焦慮所得到的認識，這些認識聚焦於人類遭受的焦慮之苦，並試圖探究其意義，而非暗示焦慮「微不足道」以逐漸削弱它。如果你向焦慮症患者表示，他們遭受的痛苦只是一種生理障礙，將完全無助於理解這種障礙對患者可能具有什麼樣的意義與重要性。

引導各位透過哲學的思辨來面對焦慮，意味著什麼？首先，我會介紹關於焦慮的哲學理論，以及（一些特定的男性）哲學家對焦慮的看法，希望能將這些看似深奧的顧慮轉譯為平易近人的語言，並說明可以如何理解焦慮在人類處境中扮演的角色，藉此與焦慮共存。佛陀（the Buddha）、尼采（Friedrich Nietzsche）、齊克果（Søren Kierkegaard）、田立克（Paul Tillich）、海德格（Martin Heidegger）及佛洛伊德等人的哲學省思指出，焦慮是人的本性，而身為人類，就無法避免焦慮。也就是說，焦慮未必是一種需要根除的病狀，而往往是自我不可避免且不可或缺的一部分；焦慮是對自身的人性與特質的確認，是對自己在世界上有何地位的理解。我們會感到焦慮，是因為我們是一種特殊的實體，與宇宙的其他部分有著極為特殊的關係。了解存在的本質及這樣的關係，是了解焦慮本質的關鍵；反之亦然，因為理解自身的焦慮有助於理解自身的存在。

在書中，我將透過四個面向來分析。首先，我將佛教視為一種古老的哲學，在人們的自覺下被理解為一種醫學或療法，顯示人的焦慮建立在我們對自我與本性的深刻誤解之上；我們的焦慮是一種存在的痛苦，令人避之唯恐不及，而且可以、也應該被根除，儘管要達成這個理想目標，需要經歷漫長而艱辛的道路，一路上也必須忍受與對抗焦慮。

第二，我會考究一些十九與二十世紀歐洲存在主義傳統的一些代表人物的著作，他們主張焦慮是自由與真實存在的標誌，是通往自我發現與知識的特權之門；我們必須設法與焦慮共存，實際上還應該甘之如飴，因為沒有焦慮的「自欺」生活並不真實，我們會虛擲人生，而不會好好珍惜。

第三，我將探討佛洛伊德的精神分析理論，其同樣表明，焦慮是（文明）人類處境不可或缺且不可避免的一部分，但它在這之中的定位最貼近外在與內在的壓抑及心理衝突，同時也是這些壓抑與衝突的一個信號；壓抑與衝突必須得到承認，並融入我們的自我意識。

最後，我將介紹赫伯特．馬庫色（Herbert Marcuse）與卡爾．馬克思（Karl Marx）在著作中提出的「唯物主義異化」（materialist alienation）概念，他們認為焦慮是人類對社會生活中去人性化與異化的物質條件所做的回應；我們不應該接受它，而應該努力（有時可透過激進手段）改變社會、政治與文化世界，以削弱其在人類生活中創造焦慮的作用。焦慮源自於我們是誰、我們是什麼、我們如何選擇組織社會、我們如何對待他人，以及期待獲得怎樣的對待；因此，從哲學角度去理解焦慮，是一種關乎存在、政治與道德的哲學。

若將上述的四種觀點應用到焦慮上，我們便有充分理由相信，焦慮可以、也應該得到「治癒」，但只能透過一種特定的方式，同時也應該對那些引發焦慮的人為因素保持適當的評估與懷疑。死亡總有一天將來臨的事實令人感到焦慮，未來也將持續如此，但我們無需透過歇斯底里的反應或我們為自己建構的社會安排（social arrangements）來加深這種焦慮。如果能從哲學角度出發，我們便能承認焦慮是一種問題，也能找到方法去接受它與抵抗它。

引領各位認識有關焦慮的哲學理論時，我也將含蓄描述如何利用某種哲學方法來解決焦慮之苦。在這些資源中，值得一提的是透過嶄新的哲學性理解去進行再概念化（reconceptualization），重新塑造焦慮的面貌：也就是重新認識我們心中那可怕又神祕的焦慮感，使它變得易於理解、並且從不同的角度去理解它，而方法是認識嶄新的哲學視野；哲學有助於重新歸類焦慮，除了將它視為一種病狀之外，也認知它是人類意識的重要組成，需要加以重新解讀並融入生活中。

展開焦慮的哲學思辨時，應該對它進行思索與反思，而不僅僅是對它做出反應，或忍受其症狀；這麼做是為了讓我們有可能改變我們內心野獸的本性，因為我們從不同的角度去理解它的存在及對生活造成的影響。若能坦然探究自身的（各種）焦慮，便能更深刻意識到生活及其特定且特有的挑戰、祝福、心碎與未兌現的承諾，進而體悟到我們所做的一些選擇、決定與行動可能有所缺陷，以致面臨人生的難關；在這段內省過程所遭遇的痛苦，將帶給我們更深的自我理解與自我接納。

●本文摘選自麥田／城邦出版之《焦慮的意義：寫給所有飽受不安所苦、尋求憂慮本質與人生意義的人》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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