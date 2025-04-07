戒除壞習慣總失敗？停止片刻衝動破壞力，最好的方式就是想像痛苦

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文／菲爾．史塔茲

我有位患者是攝影師經紀人，他的生活各方面正逐漸瓦解。他體重超重、無法專注、蓬頭垢面，看起來像個發育過度的孩子，永遠記不住穿衣服要把襯衫塞好。讓你想不到的是，他竟然經營著一家大型經紀公司，但其實應該說是公司在經營他才對。他聽命於一大堆要求很多的藝術家。「我就像是要照顧三十個嬰兒的老媽子，他們老是在喊肚子餓。」他沒辦法拒絕客戶的要求，每天都工作到筋疲力盡。

書名：《從低谷突破》 作者：菲爾．史塔茲 出版社：三采文化 出版日期：2025年3月28日

由於生活、工作的壓力，他給自己的慰勞就是沉迷於幾項嗜好，卻導致身體和情緒變得衰弱。他會一天偷偷抽大麻好幾次，大啖牛排，還會強迫旁人聽他叨叨絮絮一籮筐煩心事，不管對方想不想聽。

他的事業做得不錯，生活卻是一塌糊塗。他需要新的辦公室，卻沒有心力搬遷。他想擺脫那些蠻不講理的客戶，卻害怕衝突。他跟妻子漸行漸遠，卻找不到時間修復感情。他外表像個孩子，心裡卻覺得自己衰老，他說：「我好像快死了。」我對他說，他可以重獲人生目標，進而恢復生命力。不過，得要付出代價才行——一定要改掉壞習慣、不可以抽大麻、不可以暴飲暴食、不可以亂倒情緒垃圾。但這些建議讓他慌了起來。「不行，沒有這些東西，我撐不了一天，不能先從其他地方著手嗎？」我回答：「沒辦法。」

壞習慣不僅危及他的健康，還耗盡他的精力，害他的人生無法往前邁進。所有壞習慣背後的衝動，都是經由我所謂的低階管道的途徑，直接通往當下的滿足感。無論我們伸手拿的是餅乾還是香菸，無論我們是要發洩內心的牢騷還是憤怒，都是在尋求即刻的回報。在這樣的衝動下，欲望經由低階管道來到我們眼前，開口說：「我現在就要。」

很多人都聽憑低階管道來左右我們過日子。

這位男性過度服務客戶的衝動，其實是因為他想贏得客戶的愛。聽憑低階管道左右的人生，猶如災難一場，一陣快感過後，什麼也沒留下。但儘管多數人明知結果會造成傷害，還是無法脫離這種原始本能欲望。

壞習慣背後的動力是我們的惡魔面，它想阻擋我們前進。這股內在力量——我們的「X部分」——是個狡猾的敵手，玩弄著我們的心智。它的影響力來自於它能讓我們置身另一種狀態下，讓我們以為壞習慣不會造成任何後遺症。我的患者會說：「我知道那些食物和毒品對我沒好處，但是我想放縱的時候，這些危險都變得很不真實，我只能感受到內心的欲望。」如果你表現得像不顧一切後果，你就失去了對未來的判斷力，只剩下眼前的快感。而沒了未來，人生就毫無意義。「X部分」很擅長讓你以為自己戒掉壞習慣就無法正常生活。

你當然能夠正常生活，因為一直以來都是這樣。

人生充滿辛苦的掙扎。承受痛苦、付出努力，自然會想得到回報，這是人之常情。大部分時候，我們會得到回報，只是不清楚回報何時會到，會獲得怎樣的回報。這是宇宙的法則，而我們必須對未來抱持信念。然而，「X部分」卻對我們說，我們很特別，不用遵循宇宙的法則，我們有權現在就得到回報。實際上，「X部分」還說，我們唯一能信任的東西，就是當下的滿足感，信念是沒有必要的東西。可是，沒有信念，人會變得軟弱。如果沒有那些微小的回報，那位男性就不願付出任何努力。他看不清真相，不明白他眼中的回報其實是懲罰，會危及他的健康，讓他長不大。「X部分」完全騙過了他。

不阻止這股力量的話，它會把你的衝動化為癮頭。低階管道的每一股衝動，都會帶著你向外尋求滿足感。然而，人類是靈性的存在，唯有跟高階原力產生連結，才能獲得真正的滿足感。這類力量，有人稱之為神，有人稱之為心流，也有人稱之為潛意識（如本書通篇所述），不管怎麼稱呼都無關緊要，這些都是唯有在自己的內心才找得到的無窮原力。越是往外進入物質世界，就離這些力量越遠，越容易覺得空虛。

我們或多或少都會感受到內心的空虛，內在的空洞。「X部分」欺騙了我們，它叫我們向外尋求，再吃一大塊烤肉吧、再吃一片蛋糕吧、再大發一頓脾氣吧，它說這樣就能填補空洞。於是，我們把自己帶到離內在原力更遠的地方，使得內在的空虛更無法滿足。這是惡性循環，越是依原始衝動過日子，空洞就變得越巨大。

癮頭的本質是：我們試圖以有限的經驗來填滿無盡的空洞。

有句老話說，瘋狂就是反覆做同一件事，還奢望結果有所不同。這類模式極具破壞性，而且難以打破。只要我們沒有獲得當下的滿足感，就會感到匱乏。「X部分」訴諸我們的自私心態，對我們說，我們永遠不應感到匱乏。

要對抗「X部分」的唯一之道，就是同樣用為自己好的理由，不向內心的衝動屈服。換句話說，我們要從匱乏感中找到回報。這在強調低階管道、純粹物質的世界中似乎是天方夜譚，但只要站在能量而非物品的角度來看待人生，一切就會有所改變，而且改變會來得很快。

每當你壓抑內心的衝動，就是在封閉低階管道。這時會出現動力的反轉——當你遏止衝動時，就是在反轉衝動的能量，使其保留於你的內在。這股能量會產生轉變，經由高階管道，以更強大的形式出現。這條途徑具有創造的力量，會利用其無窮的力量，把你連結到心流世界。你運用高階管道時，高階原力就會幫助你邁向目標。

只要你戒除癮頭，這股強大的能量就是你得到的回報。而在這條高階管道裡，能量會逐漸地累積。每一次做出克制的行為，就等於是累積更多能量。你投資在自己身上，讓高階管道的能量帶給你勇氣、創造力與人生目標。

這股能量的動力反轉，不只是一個概念而已，更是你可以運用的工具，每當內心出現了破壞力強的衝動，都可以運用這個工具。假設你很想吃糖果，期望的快感就會開啟低階管道。我發現要關閉這個管道，最好的方法就是去感受那種痛苦，因為低階管道的癮頭最後總會帶來痛苦。

每當你渴望糖時，請聯想到那種痛苦感。多練習，你就會做得更好。感受到痛苦，就會使這個管道關閉。然後，請默默求助，盡量滿懷熱忱地祈求。請想像一群靈性導師從天而降，把你拉出低階管道。我看見的導師是穿著白袍，你可以運用任何有用的形象。如果你討厭靈性導師的概念，就想成是純粹出自於你潛意識的力量。最後，想像自己跟這些嚮導人物一起走出來，進入這個世界。你的目標就是為世界奉獻心力。

再說一次，請教會自己快速產生這種造福世人的感覺。要開啟高階管道，奉獻是最直接的方式。你會確實地感受到那股想吃糖的衝動就此消失。

我們所處的社會是個成癮的社會，立即的滿足感就是我們的信仰，談論自我控制被視為軟弱的表現。然而，要真正幫助自己，唯一的方法就是改掉這種習慣。如此一來，那股改變我們未來的力量，就會開始啟動。

低階管道（lower channel），讓人們受困於物質欲望和本能衝動的陷阱，使我們只顧著追求短暫的快樂，忽略了心靈的真正需求，最終導致空虛和不滿足。

高階管道（higher channel），引導人們走向心靈成長和真正幸福的途徑。它需要人們克制眼前的欲望，追求長遠的目標，並透過持續的努力和練習，累積「高階原力」，最終獲得持久的快樂和滿足。

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