琅讀金句／旅程收穫最大的，往往是無形的事物

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圖／琅琅悅讀
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旅程收穫最大的，往往是無形的事物。……一時想起了《Westworld》裡意識逐漸甦醒的機器人Dolores說過的一段話：「你以為悲痛會使你的內心變得狹小，就好像它會就地崩塌瓦解，但是並非如此。我感到心中敞開了新的空間，就好像一棟建築物裡，有著許多我尚未探索的房間。」

或許非關悲痛，但是撐開了內在的世界，路上的陌生人使你看見內在的陌生人，你探索著世界的同時也探索著自己，新的房間不斷冒出，你覺得自己的胸腔，似乎大得能夠容納下最高的山，最深的海。這樣的身體記憶，會從此追隨著你。

美國西部公路長而空曠，開拓著心靈最深處的荒野。

新墨西哥州，寂寥而粗獷的大地，潛藏著無數奇異光景。

沙漠青旅的形色過客，在彷彿脱節的緩慢時間中，游牧在各自故事裡。

深夜摩鐵與霓虹賭城，純白沙漠與荒廢鬼鎮，藝術駐村與行旅點滴，穿梭夢境與現實，流轉於魔幻日夜。

流浪也好，旅行也罷，沿途撿拾的事事物物、片刻回憶，皆堆疊為漫漫人生的況味奇景。

作家趙又萱Abby Chao 集《綠洲沙龍 Oasis Saloon》，記錄於美國新墨西哥州公路旅遊、聖塔菲藝術駐村、行走沙漠綠洲的旅途片刻，為心靈開拓廣闊的內在世界。

【編輯推薦】

「新墨西哥州？那是哪裡，在墨西哥？」「不，在美國西部，《絕命毒師》的故事背景設定就是在那。」在Abby啟程前，時時收到親友這樣的詢問。《綠洲沙龍》是一部散文結合攝影的作品，紀錄作家Abby在美國西部三個月的行旅故事與心得感悟。美國西部的美，不只是壯闊，還藏了恐怖與寂寥，走進一片荒涼，感受時而空白、時而充滿的內心感受。Abby的旅行見聞，讀來寫實又魔幻，與讓讀者未踏上陌生的土地卻彷彿身臨其境。建議可以在啟程一趟遠門之旅時，同時閱讀本書，讓一段旅人的遠行陪伴自己的旅程。

●本文摘選自出版之《綠洲沙龍》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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