50歲後，該怎麼陪伴父母？趁早表達感謝與愛，並珍惜每次見面的機會

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文／枡野俊明

陪伴父母要趁早

自己年過半百，而雙親也健在，這是何等幸福的事。年紀漸長，身體多少會有病痛，無論如何，只要還能見面就要多珍惜。即使現在還很健康，但衰老確實在逼近中。今年夏天還元氣十足，明年春天會怎樣誰也不知道。因此，在雙親還健在的時候，要沒有遺憾的盡孝。

書名：《50歲後，隨心所欲的生活》 作者：枡野俊明 出版社：聯經出版 出版日期：2024年10月3日

很多人因為就職或求學的緣故離鄉背井，其實只要回老家就可以看到父母，但卻鮮有機會回家探望。在忙於工作和育兒之際，也難得有機會返鄉，雖然是情有可原，但還是要盡可能找機會看望父母。

對於父母親來說，孩子不管多大都還是孩子。即使孩子已經五十歲，關愛之情仍不會改變。總是擔心孩子，遠遠的為他們祈福。自己腿腳不靈活，也還是拚命想照顧孩子。知道孩子要回家，前一天就會去採買，還會做一桌的好菜。雖然孩子回家後大多悶不吭聲，問什麼回答都是含糊其辭，但是光看到他的臉就覺得足夠。這就是天下父母心。

有時候出差洽公，偶然經過老家附近，其實只要稍微繞路就可以回家，但還是以工作太忙為由，沒有回去。漸漸地就覺得很麻煩，這種狀況應該很多。

想著「應該下次還有機會」，就沒有順道回家。這個「下次還有機會」，有可能是好幾年以後的事。「應該會再見面」，有可能是見父母最後一面。這個時候就不免後悔莫及，「那個時候有回去就好了」、「稍微繞點路也應該回去看老媽」，心裡不斷這麼想而悔恨不已。

對過世的雙親感到後悔，是很多人都有過的心情，「那個時候如果態度好一點就好了」、「那個時候不要說得那麼過分就好了」。每每想起這些悔恨，就會浮現父母的笑臉。不管孩子如何叛逆，有多任性，父母永遠都愛著我們。在這些回憶面前，孩子們會感到很後悔。

沒有人完全沒有遺憾。大家對雙親或多或少都有後悔之意，這也是無可奈何。我知道有些人一直遺憾沒有對父母說「謝謝」，旁人看起來或許覺得不是什麼大事，但是對當事者來說，卻像刺一般一輩子扎在心頭。

正因為如此，至少要減少自己後悔的機會。父母親並不奢望要花大錢的孝順，例如帶他們出國玩、買高價的禮物等。其實，只要讓他們看到孩子健康的模樣，就是最好的禮物。

在還能見到雙親時，要多表達愛意

過了五十歲，時間上比較有餘裕，出差繞遠路也被默許。此時育兒也告一段落，應該有時間放假了。全家人一起返鄉比較花錢，一個人回去會少很多。因此，千萬不要用旅費太貴這種理由不回老家，為了省旅費，很可能釀成重大的悔恨。

當雙親離世，有再多錢都無法再見一面。

某個經營者寫了關於懷念母親的小故事。他因為求學的關係來到大城市，自己創業開了公司，事業很成功，經濟上也變寬裕了，可以給媽媽很豐厚的孝親費。某天事業有成的他，讓司機開車載他回老家。雖然只停留短短一小時，母親馬上做了他愛吃的燉菜。母親親手做的家常菜，比任何高級料理都美味。

看到兒子趕著要回去，媽媽還特地跑過來塞了一張皺巴巴的千圓鈔票給兒子，並告訴他：「自己買點好吃的。」把兒子當高中生一樣，這就是媽媽的愛。半年後母親離世。母親過世後，他一直把媽媽塞給自己的那張千圓鈔票，慎重地收在錢包裡。每次看到那張鈔票，他就感到後悔，「那個時候應該把工作排開，直接住一晚才對。」

後來在母親的佛桌抽屜裡，他找到一本存摺。母親以兒子的名義，將所收到的孝親費全部都存起來，這就是母親的愛。這份愛不管時代如何改變，都不會動搖。如果想回報雙親的愛，就是在還能見到他們的時候，真誠表達感謝之心。

●本文摘選自聯經出版之《50歲後，隨心所欲的生活：捨棄、放手、不強求，這一次，你要為自己而活！》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

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