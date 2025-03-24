琅讀金句／貓很清楚誰喜歡和不喜歡牠們，但牠們通常不會放在心上，也懶得設法補救
【琅讀金句】
「貓很清楚誰喜歡和不喜歡牠們，但牠們通常不會放在心上，也懶得設法補救。」──維妮菲．凱瑞爾，美國作家
貓最效忠的就是自己，人類應當向牠們多多看齊，哪怕只是為了不讓自己活在一言堂式的、模板化的，以及風向隨時可能改變的鄉愿言論和媚俗道德觀裡；哪怕只是為了幫助我們重新找回內在的渴望；哪怕只是為了讓自己愉悅地聆聽內心不斷對我們吟唱的這句話：拋開別人的看法，忠於自我吧！
從諸神開天闢地以來，人類就對貓深深著迷。在觀察並試圖了解牠們後，我們發現貓的行為舉止、態度、特質、習慣與癖好裡，深藏著一種宛如魔法的本領，讓牠們活得自在又快樂。
貓與生俱來的這些絕招，當然也能在人類的日常生活、私人領域和職涯上，大大助我們一臂之力。
貓身體力行的生活哲學，似乎用幾個字就能講完： 吃喝玩樂睡，把自己安頓得舒舒服服，只做自己愛做的事。比起我們，這樣已經很厲害了，但貓的本領還不只如此。
這種生活方式之所以讓貓沒有壓力，因為牠們只在乎一件事：善待自己！
透過設法貼近貓的行為與邏輯，人類將能帶自己望向另一片新天地、看到另一種新觀點，並從不同的角度理解自己，也能給自己更多的發揮空間。
一起深入了解貓的角度、思緒和哲學，用貓的方式來欣賞人生吧！
【編輯推薦】
貓的世界無需討好誰，牠們自信、自由、懂得享受生活。而我們，是否也能像貓一樣，活得從容自在？《貓是最好的人生教練》透過貓咪的獨特智慧，帶你學會放下焦慮、掌握界線、自在做自己。如果想在人生中活得更瀟灑，這本書會是最溫柔的啟發！
●本文摘選自究竟／圓神出版出版之《貓是最好的人生教練：掌握貓特質，讓你活得自信、自由、自在》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰 有效清理腦廢物才能一夜好眠！用睡眠量表來檢視你的睡眠品質
📰 睡不滿八小時真的沒關係！來了解你對睡眠多寡的需求
📰 大腦不老化者都這樣做 打造良好睡眠品質、放鬆時「好好發呆」
📰 常見的睡眠迷思：一直作夢代表沒有睡嗎？鬼壓床該怎麼辦？
📰 習慣週末睡到自然醒？比起睡眠，「積極休息」更能修復疲勞
📰 失眠有解方？與其嘗試入睡，不如什麼努力都不做
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言