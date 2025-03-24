琅讀金句／貓很清楚誰喜歡和不喜歡牠們，但牠們通常不會放在心上，也懶得設法補救

從諸神開天闢地以來，人類就對貓深深著迷。在觀察並試圖了解牠們後，我們發現貓的行為舉止、態度、特質、習慣與癖好裡，深藏著一種宛如魔法的本領，讓牠們活得自在又快樂。

貓與生俱來的這些絕招，當然也能在人類的日常生活、私人領域和職涯上，大大助我們一臂之力。

貓身體力行的生活哲學，似乎用幾個字就能講完： 吃喝玩樂睡，把自己安頓得舒舒服服，只做自己愛做的事。比起我們，這樣已經很厲害了，但貓的本領還不只如此。

這種生活方式之所以讓貓沒有壓力，因為牠們只在乎一件事：善待自己！

透過設法貼近貓的行為與邏輯，人類將能帶自己望向另一片新天地、看到另一種新觀點，並從不同的角度理解自己，也能給自己更多的發揮空間。

一起深入了解貓的角度、思緒和哲學，用貓的方式來欣賞人生吧！

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