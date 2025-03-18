要達成工作目標及期望業績，首先了解當前狀態，再切分小目標逐步達成

在韓國三星任職近20年的資深經理盧泫兌，回想起自己還是職場新人時，他還不懂得數字的重要，只用模稜兩可的形容詞回覆主管，導致同一個問題來來回回。經過多年的工作累積和自我精進，盧泫兌體悟到，任何事情的開始與結束都有數字，只要懂得量化問題，就能高效解決問題。 後來，他提出簡單4步驟的「數字工作法」，輕鬆掌握「理解、邏輯、解說」的3大核心能力，從企劃、分析、決策到報告，讓自己和團隊的效率，都比別人快10倍。培養「先用數字思考」的習慣，就能更快做出精準的判斷，成為善用數字分析、解決問題的一流人才。（編按）

●本文摘選自采實文化出版之《解決問題快10倍的數字工作法：韓國三星經理教你4步驟用數據思考，從企劃、分析、決策到報告都事半功倍，獲得賞識和成就感》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／盧泫兌

數據繁多，必須掌握哪些關鍵數字？

創業到現在已經3個月，銷售有如預期成長嗎？ 銷量看起來有在慢慢成長。 那麼，跟上個月相比，這個月的銷量成長了多少百分比呢？另外，有誰知道本月和本週的銷售目標是多少嗎？ ……

是否曾因面對過多的數據，而無法確定該聚焦在哪些關鍵數字上？即使花了好幾天準備會議資料，在報告時卻因無法回答主管的提問，而感到手足無措。這樣的情況，相信許多人都曾經歷過。有時，明明知道的內容卻突然答不上來；有時，則剛好被問到沒準備的內容。

這種讓人一時語塞的提問，多半與「具體數字」有關。如果是詢問意見或想法，還可以憑經驗或邏輯思考靈機應對，但當問題涉及數字時，若不熟悉具體數據，往往就難以回答。然而，業務上的數字繁多且變化快速，要全面掌握所有數據並不容易。

書名：《解決問題快10倍的數字工作法》 作者：盧泫兌 出版社：采實文化 出版時間：2024年12月26日

在職場上，最需要關注的數字是「目標」。目標可以分為兩種，一種是為了維持企業運作的基本經營目標，另一種是為了實現卓越成長的挑戰目標。這些目標會因市場部、生產部、營業部等部門的需求而有所不同，並且每個部門通常會依據年度目標，進一步細分為1月至12月的每月目標。

如同前述情況，當依大目標細化而成的小目標越來越多時，要掌握所有數據幾乎是不可能的任務。因此，我們需要建立一套思維模式，從最重要的數字開始著手理解。

身為職場人士，必須清楚掌握的目標與業績（當前目標）中的關鍵數字是什麼？答案是：終極目標（期望達成的狀態）與當前目標（當下應達到的狀態）。試想，若一位公車司機不知道自己目前停靠在哪一站，乘客會有多麼不安？

在職場中也是一樣。當提問者向業務負責人詢問目標時，若負責人無法清楚回答，提問者難免會感到困惑。認真執行自己負責的工作固然重要，但如果不知道最終目標是什麼，只是一味努力，最終可能毫無意義。同時，也必須了解現階段的業績目標，因為只有掌握現下的目標，才能有效檢視業務執行的進度與成效。

我會根據「時間軸」來檢視業績與目標的差距。首先確認當前的業績情況，然後依時間順序逐步檢查當前目標和最終目標。透過這樣的方式，可以分析業績不如預期或超出目標的原因，判斷是暫時現象，還是結構化問題，並以此制定對策，讓自己更接近最終目標。

具體來說，該如何檢視業績現況與目標，並制訂計畫呢？以「仰臥起坐」為例，假設目前一分鐘可以完成25下，而目標是四週後達到50下，也就是在四週內增加25下。計畫可以這樣安排：前三週每週增加6下，最後一週增加7下。若換算成時間，現在一秒完成0.4下，而目標是一秒完成0.8下。將目標細分為四個階段，每週完成一部分，並檢視執行情況，這樣更容易逐步實現目標。

如果以每週為單位執行當前目標，四週內便可以進行四次績效檢查。即便檢查中發現不足之處，也可以透過這四次調整機會進行補強與改進。在日常工作中，試圖掌握所有繁瑣的數字不太實際。不如先專注於「績效」和「目標」這兩項關鍵數字吧！

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