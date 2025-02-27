做自己的同時取得成功！沒有人可以干涉你制定的理想職涯

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文／艾瑞卡．貝登

做自己開心的事，別鳥那些反對的人

在工作場域中，大部分的人只安於維持現狀，不敢尋求變革；他們畫地自限、一心只想打安全牌。「只要不出頭，就不會出事」似乎已成為職場準則，而更糟糕的是，遵從這種「金科玉律」 的人會給予你同儕壓力，希望你與他們一樣碌碌無為，因為他們在這樣的環境下最為舒適。

相信我，如果這些人不想要感到「不舒服」，就絕對不會允許你挑戰他們的舒適圈。這些人希望你不要表現得太突出，以免映照出他們的漫不經心、懶散、守舊、冷漠、怠惰。如果你希望在職場上發光，請想盡一切辦法遠離這種同事，因為「安於現狀」是會傳染的，而身處不對的環境會不斷耗損你，所以你必須非常注意將自己放置在對的環境內。

書名：《沒人在乎你的職涯》 作者：艾瑞卡．貝登 出版社：金尉

出版日期：2024年12月26日



這是你的生活、你的事業和你的選擇，與別人無關。但這也表示你必須承擔一切：你會犯錯、也會成功，且對這兩者都需要負責。我想不出還有什麼事能比花時間在工作（或生活）中，經歷別人認為適合你、但你知道不適合自己的事情，更不令人滿足、更不尊重自己。請追求你認為能滿足自己的事。如果你做出「錯誤」的選擇也沒關係，老實說，人生中沒有錯誤的選擇！嘗試不同的事情，並找出所謂的正確和錯誤，是這個過程的一部分。擁抱自己的混亂，並試著告訴自己：你正在努力進步的目標是為了自己，而不是為了別人對你的看法。

你可以嘗試很多事情，也可以有不喜歡的事情（如果你喜歡人生中遇到的萬事萬物，那你很可能是個白痴）。但你要對自己的幸福負責任。如果你把自己的夢想、願景或追求幸福的機會寄託在他人身上，那人生還剩下什麼呢？你不是別人用來實踐快樂的工具（也許你的父母除外——但實際上這是他們的問題，而不是你的問題），他人也無法替你實踐快樂——其他人並不掌握你實現成就的鑰匙，這把鑰匙只能在你自己手上。

更何況，一點點違抗並不會傷害任何人。不做別人想要或期望你做的事，是個很好的自我實現練習。尤其在剛開始的時候，如果你能盡早發揮自己的力量，並且經常帶著一點良性的反叛精神，你會更欣賞這樣的自己。違抗並不一定要表現得粗魯或冒犯他人；違抗是安靜地（這是我的風格）或大聲地（這麼做也行得通）忠於自己的本質和自己的需要，即使這意味著你要違背常規。如果你能夠堅定自己，忠於自己，走自己的路——即使是在小事上，就可以學會優雅且充滿感激地違抗，這是能自信地走自己的路（而不僅是希望走自己的路）的關鍵。我們可以從以下這幾步開始：

• 向自己（以及其他相關人）坦承你內心真正想要的是什麼。 • 把你內心那個說「你無法得到你想要的東西」或「你無法成為你需要成為的人」的聲音給消音。 • 捍衛自己想去做某件事、想成為某種人、想得到某樣東西的渴望。

沒有「錯誤」的選擇

你的下一份大工作（或小工作）或機會不會像禮物一樣，打著蝴蝶結掉落在你腿上（除非這本書的效果比我想像的要好得多）。你接受的下一份工作很有可能非常糟糕，或者你的下一位主管在面試中看起來人還不錯，但實際上卻是一個十足的神經病，或者更可能只是平庸的魯蛇。沒關係，因為你最終會弄清楚為什麼你採取了這一步，為什麼你不喜歡這個選擇，事後你可能會採取哪些不同的做法，以及最令人興奮的是：思考你現在可以做些什麼。這是讓自己學習、成長、變得更聰明、更敏銳的好機會。

人們很容易把出錯的事情歸咎於別人――這是公司的錯，老闆的錯，招募人員的錯，經濟的錯，中國人的錯，覺醒的暴民的錯等等。不要當受害者，當受害者真的、真的一點用都沒有。總是責怪他人的人也永遠無法激勵任何人。請接受現實的敲打，並為自己在這個過程中所扮演的角色承擔責任。生氣對事情沒有幫助，也無法讓你往前走得太遠。因做出錯誤的選擇、或陷入糟糕的境地而感到痛苦，只會讓你走進一條死胡同。

相反的，請用心思考自己可以學到什麼、可以在什麼地方獲取洞察力，以及評估自己會不會再次採取相同的行動，並將這些知識應用到接下來要做的所有事情上。跌倒是學習如何重新站起來的最好方法，而知道如何跌倒是學會跑得快的好方法。不要自欺欺人地認為自己永遠不會跌倒――你會的，更重要的是要知道，如果你不知道如何跌倒，就永遠無法大步向前。

在建立自己職業生涯的過程中，為了適應不舒服的感覺，你可能會去追求那些最終對自己來說並不重要的人、工作職位和場所。這樣的選擇偶爾會帶給你偉大的東西，但大多數都只會導致平庸的結局，而有些則肯定會伴隨著令人厭惡的經驗，和搞砸的可能性。

但這些都沒關係，都沒有關係。這是一場漫長的遊戲，追求經驗和忠於自己比其他一切都重要，忠於自己是一場長期抗戰。重要的是，你全心投入旅程，並願意拾取和放下沿途發現的所有寶藏。你嘗試的越多，去的地方越多，看到的東西越多，就越有機會找到讓你驚嘆不已的東西，或成為一個讓自己大吃一驚的人。

這就是為什麼工作可以是人生中非常棒的經歷，它讓你能夠與各式各樣的人相遇、去天南地北闖蕩，以及嘗試五花八門事物的機會。你可能不會記得每一項細節與互動、每一次會議或電子郵件，但你從中學到的重要經歷最後都會留在你身上。我保證。

一份工作或一個機會到底好不好，其實並不那麼重要（如果它很好，那恭喜你；如果不好，你也會明白為什麼不好），真正重要的是做你想做的事情，承擔風險，追求經驗――找到啟發你、滿足你、教導你、督促你、激勵你的東西――並相信自己更勝於關心別人的意見和想法。想一想，「後悔自己的失誤」與「根本沒嘗試過」，到底哪一種情況比較糟呢？

●本文摘選自金尉出版之《沒人在乎你的職涯：為何你該勇於失敗、不畏艱難……與其他職場殘酷真相》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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