琅讀金句／當你每一件事都說謊，也就沒有任何一件事屬於你。

當年十一歲的尼可‧克里斯佩從不說謊，直到他的純真和善良遭到利用：一名德國軍官答應保障尼可家人的安全，卻拿尼可誠實的聲譽施耍伎倆，對付他們關係緊密的親族。背叛造成的後果，讓尼可再也說不出一句實話。他用餘生不斷改換姓名，改變居住地和身分，不顧一切尋求方法獲得寬恕──為了自己，也為了他摯愛的人。

廣受喜愛的暢銷書作家米奇‧艾爾邦寫下這部關於愛與寬恕的小說，背景從二戰時期希臘的海濱城市逐漸轉移至美國黃金時代的好萊塢，聚焦在三個於戰爭下生還的孩子，他們交錯的人生，因欺騙的危害和贖罪的善意而迎來了永遠的改變。

在這部以「謊言」為主題的小說中，充足地展現出謊言的破壞力，不僅足以陷世界於危難，也能摧毀一個人的人生。然而，《從不說謊的男孩》是一個訴說希望的故事，注入了人類的意志力和人人心底皆有的善意。同時，這也是個歷久不衰的故事，何謂真實？就由「真相」本人親自述說，不論我們將對自己犯下的錯誤有多少自責，愛的力量最終能帶來救贖的力量。

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謊言是絕對的惡嗎？我們何時會需要說謊？希望自己能融入群體時、希望保護自己免於脆弱的真相，為了避免造成更大的傷害，我們深思熟慮之下，最終選擇說謊。主角尼可從善良單純的性格，轉變成得不斷說謊才得以獲得活下去的勇氣，若有一天，我們的人生也開始要以謊言堆砌，還能吃睡安穩，對自己的言行目的瞭然於心嗎？透過這本書，作者希望可以提醒世人，就算何謂真相不再重要，也能啟發有更多人探究戰爭期間希臘猶太人的遭遇。

●本文摘選自大塊文化出版之《從不說謊的男孩》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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