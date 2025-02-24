肝若好，人不老──春季養肝進補，保健視力、增強抵抗力

春季養肝，心需靜而身需動

「春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎。」春季萬物復甦，生機勃勃，此時是調養五臟的最佳時機。中醫認為，春屬木，入味為酸，對應五臟為肝，若順應自然界的生長規律，春季是補養肝臟的最佳季節。同時，人的肝氣也較旺盛而生發，精神便顯得更為煥發。但同時，春季也是肝病的多發時節。如果不注意情志調攝，肝氣抑鬱，會生出許多病來。

如情志不遂，肝陽上亢，血壓升高，有心腦血管病者容易中風。所以每到春天，發生肝病或肝病復發的病人，都會比其他季節來得多，且入夏後，也往往會發生寒性病變。基於此，自然界的生物隨著氣候、節氣等環境狀況改變，人體五臟六腑的運行狀態也會隨之變動，因此，飲食起居應相應調整，這就是所謂的「天人合一」。

中華近五千年的中醫文化，在保健養生方面早已精闢地提出了「上工治未病，不治已病」等經典思想。因此，順應天時變化，對日常飲食起居及精神攝養進行相應調整，即可「未病先防，有病防變」，加強對肝臟的保健正當其時。我們該如何在起居飲食方面調節養生呢？

●心靜

保持樂觀豁達，對肝臟的保健是不可少的。人們常說「火大傷肝」、「怒傷肝」、「肝火太旺」，都是在說情志過度刺激，使五臟之氣平衡協調的關係受到破壞。因此，春天時，應順應陽氣生發的自然規律，方可使肝氣順暢條達。學會調控與駕馭好情緒，心胸開闊，遇到不快的事要戒怒，並及時宣洩，防止肝氣鬱結。

平時要培養開朗的性格，多些興趣愛好，在《壽親養老新書》裡載有十樂：讀書義理、學法帖字、澄心靜坐、益友清談、小酌半醺、澆花種竹、聽琴玩鶴、焚香煎茶、登城觀山、寓意弈棋。清代畫家高桐軒也有耕耘之樂、把帚之樂、教子之樂、知足之樂、安居之樂、暢談之樂、漫步之樂、沐浴之樂、高臥之樂、曝背之樂。現代人應多學學古人的「十樂」，對春天養肝大有裨益。

從中醫的角度來看，心靜、神安，肝氣就會柔暢通順，促進氣的正常運作。若心神躁動不安，精氣耗損，器官就會早衰。而清靜養神指的就是使思想保持開朗、樂觀，七情不能過激。

春季養肝時要特別注意克制發怒，因為怒傷肝導致的不良影響有很多。當怒從心頭起，或是想要與人爭吵時，一定要及時提醒自己用理智控制怒氣。最好將積聚、抑鬱在心頭的不良情緒透過適當的方法發洩，盡快恢復到心理的平衡狀態。

●身動

書名：《養肝就是養壽【暢銷修訂版】》

作者：王淼

出版社：木馬文化／讀書共和國

出版時間：2025年1月22日



萬木吐翠的春天，正是採納自然陽氣來養肝的好時機，而運動則是絕佳的方法。春季時到郊外踏青，做做體操、練練劍法，舒展全身的筋骨肌肉，讓全身融入自然界中，符合春季養陽的道理。堅持不懈，利於保持機體正常的新陳代謝，利於肝臟疏泄。並且，運動可以促進全身血液循環，避免血液黏稠度提高、血脂上升，以及血管硬化，可以間接促進肝藏血及其造血功能。

不過，在春季鍛鍊，要給大家一些建議。首先，鍛鍊不宜過早，春天早晨霧氣較重、溫度較低，各種細菌在春季處於活躍的繁殖期，很容易瀰漫在空氣中，加上如果粉塵較多又遇霧天，更不適合鍛鍊。最好等太陽升起來後（上午八、九點）再開始活動。

此外，春季鍛鍊不可過猛，因為人的肌肉和韌帶還比較僵硬，如果運動前沒有充分準備，很容易扭傷。可選擇步行、跑步等全身運動，幫助打開全身肌肉。還要注意運動的時間和強度，節奏比較慢、運動量不大的運動方式比較合適，比如慢跑、散步、太極、爬山、放風箏等，注意調節好自身節奏，以科學法則來運動。

春季養肝還要講究勞逸結合——以適當的運動配合高品質的睡眠。如此一來，可以增強體質，促進血液循環，改善機體代謝，增強抵抗力，改善肝臟的調節機能，也能放鬆心情，使肝氣條達。

●春季進補，補虛明目養肝湯

春季乍暖還寒，天氣變化多端，各種病毒也在此時迅速繁殖，感染病毒會削弱肝臟、器官功能，應適當服用有扶助正氣、補益元氣的補品，如人參、紅參、西洋參等。吃一些具有滋補之功的食物，如牛奶、豆漿、蜂蜜等，進而補虛損、強身益肝。

《杏林箴言》有云：「春令進補有訣竅，養肝明目是首要。」春季易使肝旺，而肝開竅於目，若肝血不足，則易使兩目乾澀，視物昏花。所以推薦幾款養肝湯，有空不妨食補養肝。

｜清燉雞湯

安神、溫中，滋養肝血。五禽中，雞應於肝，所以雞湯滋養肝血、肝陽的效果非常好。平常女性坐月子時都會喝雞湯，就是這個道理。 食材蒲雞肉塊六百克、薑片少許、水一百二十毫升、香菇三朵、枸杞一小把。 食譜： ① 雞肉塊放入沸水中汆燙，去血水備用。放入雞肉塊、薑、蔥段、香菇，大火燉。 ② 燒開後，放料酒，加入一點點醋，去腥，也能促進鈣質發揮。把備好的枸杞一起加入，小火兩小時煨爛，出鍋時加入鹽調味即可。

｜杞棗雞蛋湯

補肝腎，健脾胃，滋陰潤燥，養血除煩。適用於肝腎虧損、脾胃虛弱者，以及慢性肝炎、肝硬化患者。枸杞味甘，性平，功能滋補肝腎，益精明目；紅棗能補中益氣，養血安神，並具有增強免疫力及抗氧化等作用。 食材枸杞三十克、紅棗十個、雞蛋兩個。 食譜： ① 枸杞洗淨瀝乾，紅棗洗淨去核，一起放入砂鍋。 ② 加清水適量，燒開後加入雞蛋煮熟，調味即可，分兩次食用。

●本文摘自木馬文化／讀書共和國出版之《養肝就是養壽：25個養肝關鍵，中醫養生專家教你保健護肝，打通肝膽經、袪濕排毒壽命長！【暢銷修訂版】》。

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