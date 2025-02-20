出社會後如何結交交朋友？找出彼此的共通點、嘗試加入社團

出社會如何結交新朋友呢？只要稍微改變自己的「想法」跟「面對方式」，就能迎接新轉變！（編按）

●本文摘選自春天出版社出版之《零壓力終極大全：疫情時代必讀！精神科名醫親授，消除人生所有「煩惱、擔心、疲憊」的清單大全》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／樺澤紫苑

成熟大人交朋友的方法

關鍵字 ▶ 敞開心胸、社團

每個人在求學階段幾乎都能輕鬆交到朋友，可是出社會之後，卻很難再交到新朋友。職場上的人際關係牽涉到太多因素，包括上下關係、同輩競爭等，所以很難交到像學生時代一樣的朋友。踏入社會後，應該很難什麼都不做就能輕鬆交到朋友。既然如此，到底該怎麼做才能交到朋友呢？

FACT 1 自己先敞開心胸

首先，交友最大的障礙就是「給人感覺很難親近」。如果你總是緊閉心房，人際關係很難向外拓展。你必須改變自己的心態。

書名：《零壓力終極大全》 作者：樺澤紫苑 出版社：春天出版社 出版時間：2022年5月31日

「沒有朋友也沒差」、「我喜歡自己一個人」。一直這麼想，這些念頭就會透過非語言訊息傳達給身邊的人，讓你整個人散發出「別來找我說話」的氛圍。

有個說法叫做「敞開心胸」，反義說詞就是「緊閉心門」。面對心門緊閉的人，身邊的人很難主動上前搭話。你是不是也在無意識間把別人阻隔在外了呢？如果想交朋友，最好還是先拆掉這層阻礙吧。

首先，別再輕易說什麼「我喜歡自己一個人」這種自我防衛性的「藉口」了。應該告訴自己「我還是想交朋友」、「我也想跟大家一起聊天」。當你真心這麼想，自然會向身邊的人散發出這樣的非語言訊息，給人很好接近的感覺。

這就叫做「敞開心胸」。

ToDo 1 用笑容回應對方

沒有朋友的人，很多時候看起來都「沒有精神」、「感覺陰沉」。相反地，朋友很多的人總是「笑容滿面」，而且「個性開朗」。

「眉頭深鎖」的表情意味著「憤怒」、「厭惡」，會在無意識間向對方散發出「NO」的非語言訊息。「笑容滿面」則表示「開心」、「高興」、「感謝」，會在無意識間向人散發出「YES」的訊息。

好不容易身邊的人主動跟你說話，這時候如果你「眉頭深鎖」、「面無表情」、「表情陰沉」，等於是在告訴對方「別來跟我說話！」。

相反地，用「笑容」回應就會傳達出「我很開心你找我說話」等積極且帶有善意的非語言訊息。想要交到朋友，平時臉上就盡量多帶著笑容吧。有人找你說話，就用笑容回應對方，否則可是會親手毀掉難得的溝通機會的唷。

只不過，要笑得自然而不做作，其實很難，平時必須多練習。不妨多做「微笑練習」，隨時看到鏡子就提醒自己要微笑。

ToDo 2 主動開口說話

如果都沒有人找你聊天，唯一的辦法就只好自己主動開口。這種時候，可以找「看起來和你一樣好像沒有朋友的人」聊天。找已經很受歡迎的人聊天，對方很可能根本不會理你。可是如果是看起來「沒有朋友」、「朋友很少」、「也渴望交朋友」的人，相對會比較順利。

只不過，不擅交際的人，就算要他「試著主動開口跟人聊天」，相信很多人也不知道該聊些什麼。

交朋友的閒聊只有一個重點，就是找出自己和對方的「共通點」。人對於跟自己擁有共通點的人，感覺會特別親近。這是因為「相似法則」的作用。不管是興趣也好，喜歡的運動、喜歡的藝術家、喜歡的食物、出生地、喜歡的電視節目、喜歡的搞笑藝人、喜歡的電玩、喜歡的時尚品牌等，只要找到任何一個共通點，接下來只要針對那一點進一步去聊就行了。甚至只要擁有「共同的話題」，就算是不會聊天，也都能應對自如。

ToDo 3 參加社團

踏入社會後，每天的生活就只有公司和家裡，就連想遇見「可能成為朋友的人」都變得很難，因為根本沒有機會認識其他人。尤其如果是從鄉下到都市工作，或者是被公司分配到其他地方工作，就連原本的朋友也都不在身邊了。

面對這種情況，解決的辦法就是上一節也提過的「參加社團」。「社團」是為了某個喜歡的事物而在一起的一群人，例如興趣社團或運動俱樂部等。擁有「相同興趣、嗜好」的人，比較容易意氣相投，更容易成為朋友。

這時候很多人也會問，如果找不到想參加的「社團」怎麼辦？事實上，社區文化中心開設的課程也可以算是一種社團，也有人是在健身房交到朋友。你必須自己積極主動去尋找，才可能找到感興趣且感覺自在的社團。

最理想的情況是，自己創辦社團，負責社團的經營。自己先主動提出自己的看法和價值觀，號召其他有共鳴的人一同加入。在這種情況下，每個人之間連結都是緊密的，成為一個自己真正想參與的社團，最完美的「歸屬」。

FACT 2 緊密關係與薄弱關係

社會學家保羅．亞當斯（Paul Adams）將人與人之間的關係，依照親密程度分為八大類，分別是「摯友」、「傾訴對象」、「療癒對象」、「夥伴」、「合作對象」、「玩樂的夥伴」、「情報提供者」、「點頭之交」。

其中「摯友」及「傾訴對象」、「療癒對象」屬於「緊密關係」，其他則屬於「薄弱關係」。「緊密關係」的人最多大概就是15人，其中「真正關係緊密」的「摯友」和「傾訴對象」，合起來不會超過5個人，能夠稱為「摯友」的也只有1～3人。

人的時間有限，不可能同時跟多達數十人的朋友和點頭之交都有密切往來。從社會學和心理學的角度來說，「交100個朋友」這種事根本是不可能。既然如此，當然要珍惜跟「關係緊密」、對自己非常重要的人在一起的時間，建立更深厚的友誼。

真正關係緊密的人不會超過5個人。（圖／春天出版社）

ToDo 4 列出10個朋友的名字

承上圖，請各位將朋友和點頭之交依照親密程度，列出10個人的名字。這10個人對你而言就是「關係緊密」的人，其中前3人也是你最重要的「摯友」，不妨多花點時間和精力來維繫這段「緊密的關係」。

假如和這些關係緊密的人吵架了，一定要確實修復好關係。吵架的原因絕不是只有單方面的錯，如果自己也有不對的地方，就要為自己的情緒化主動跟對方道歉。最好當然是面對面道歉，但是透過LINE傳訊息，應該會更容易開口。

吵架的好處就是可以和好。──（電影《巨人》〔Giant〕，伊莉莎白．泰勒的台詞）

吵架導致關係出現裂痕，是因為彼此都太固執，不願主動先道歉。這樣下去，漸漸地關係會愈來愈疏遠。

吵架當下雖然會覺得自己的「面子」比友誼重要，不過事後再回過頭來想，肯定會為當初一時的氣憤而失去冷靜，結果失去一段友誼感到後悔萬分。對方一定也是這樣的心情。有時甚至會變成「心理創傷」。

對方對你而言如果是「關係緊密」、無可取代的存在，不妨就放下固執，坦然地跟對方說「抱歉」。「抱歉」是一句神奇的咒語，能夠瞬間化解緊張的關係。

吵架之後假如開不了口說抱歉，至少一個星期後也好，一個月後也好，都應該試著修復關係。如果彼此真的「關係緊密」，對方一定也會跟你有同樣的心情。人長大之後，就很難再重新交到朋友。既然是「緊密關係」的對象，更應該花時間和精力維護彼此的關係。

●本文摘選自春天出版社出版之《零壓力終極大全：疫情時代必讀！精神科名醫親授，消除人生所有「煩惱、擔心、疲憊」的清單大全》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡