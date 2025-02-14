琅讀金句／人們保持適當距離，如樹木需要各自的陽光與微風

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人與人的關係有親近就有疏遠。如同樹木也需要各自的陽光與微風，人們也應該分別保持適當的距離，唯有如此，才能建立並維持一段健康的關係

《給大人的關係》是心理諮商師柳惠寅的最新著作，透過35則心理學法則與實驗，深入剖析中的潛在心理機制，幫助讀者在複雜的互動中自我保護並獲得成長。

本書探討親情、友情與職場互動中的各種挑戰，例如：「刺蝟困境」教人學會適當距離，「被動攻擊」提醒如何穩定自身情緒，「互惠原則」則強調建立健康的雙向互動技巧，如何拒絕不合理的請求、應對無禮行為，以及與不同性格的人和諧相處，幫助讀者在關係中掌握主導權，而非被動承受壓力。

書中運用生動的案例、韓劇與電影情節，並提供具體的應對策略，幫助讀者擺脫好人枷鎖、提升好感度，以及讓人際關係更加自在順暢。

編輯推薦

人類是群居動物，我們需要與人交流，才能滿足生活中的各種需求。透過社會化漸漸了解他人，也更能認識自己。但不論是家人、朋友還是學校職場，人際關係始終是我們學習的課題，常常搞得身心俱疲。這本書教你怎麼拿捏距離、學會拒絕、不再被情緒綁架，找到聰明的應對方式，與人相處能更自在、不委屈自己。

●本文摘選自出版之《給大人的關係心理學：建立界線的藝術，找回關係主導權，打造無懼人言的強大內心》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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