琅讀金句／大家都是第一次活在這世界上，所以有點小失誤也是可以的

「青春不痛」是明目張膽的謊言；

長大，就是從被傷害的一方，變成傷人的一方；

不去愛，等於遺棄了原本可能受你疼愛之人……

因此，此刻不愛的人，都有罪。

《我們的藍調時光》、《沒關係，是愛情啊！》韓國療癒系編劇 盧熙京 唯一散文集。

回看編劇人生30年，盧熙京想說──「編劇盧熙京，花了很多時間怨恨並憎恨這個世界。」

「多年來，我一直將理解和愛放在腦海中，卻沒有放在心上。然後，我進入了編劇這一行。創作的時候，我和角色打了很多場架，我時常流著淚問：『你是不是也生病了？』就這樣過去好幾年。直到現在，我才一點一點地掙脫心靈的枷鎖。有時候還是會感到痛苦，有時候還是會留戀，於是我才意識到，沒有人能夠毫無怨恨地過生活。」

「即使是現在，我也相信，我們賴以生存的力量就是『理解』和『安慰』。即使沒有我，每個人也必須勇敢地承受這個人世間的苦難。我於2008年首次出版的《此刻不愛的人，都有罪》這本書重新問世，為此，我新寫了幾篇文章及手寫短句，希望能帶給讀者如朋友般的支持，或者如母親的心那般的幸福。」

30篇人生隨筆，比戲劇更誠摯動人的文字，盧熙京鼓勵讀者勇敢去愛、勇敢做錯、勇敢面對，讓這一生，不留遺憾。

【編輯推薦】

喜歡《我們的藍調時光》、《沒關係，是愛情啊！》的劇迷，對盧熙京編劇的筆下文字肯定不陌生，盧熙京的文字比其他人都更溫暖、誠實、也更透明地看待這個世界。通過愛、恨、怨等多種情緒所創造出來，那麼痛苦，同時也那麼堅強。也教讀者練習擁抱疲憊，重拾愛的能力

●本文摘選自新經典文化出版之《此刻不愛的人，都有罪》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！